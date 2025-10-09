ETV Bharat / health

உணவியல் நிபுணர் vs ஊட்டச்சத்து நிபுணர்: எந்த பிரச்சனைக்கு யாரை அணுகுவது?

'ஊட்டச்சத்து நிபுணர்' என்ற பட்டத்தை முறையான கல்வி இல்லாமலேயே சிலர் பயன்படுத்த முடியும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : October 9, 2025 at 1:35 PM IST

மக்கள் தங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தத் தொடங்கிய நிலையில், ஆரோக்கியமான உணவு முறை குறித்த விழிப்புணர்வு முன் இருந்ததை விட அதிகரித்துள்ளது என்றே சொல்லலாம். இதன் விளைவாக, இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில், ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், 'இந்த உணவில் இவ்வளவு புரதம் உள்ளது', அல்லது 'இதைச் சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியம் மேம்படும்' போன்ற தலைப்புகளில் ரீல்ஸ் மூலம் தகவல்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

உடல் ஆரோக்கியத்தில் உணவு ஒரு அடிப்படைப் பங்கு வகிப்பதால், இத்தகைய ரீல்ஸ்கள் பலரையும் சென்றடைகின்றன. இருப்பினும், சரியான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களைப் பிரித்தறிந்து பின்பற்றுவது பார்வையாளரான நமது கடமை. உணவு குறித்து பேசுபவர்கள் என்றால், ஒன்று உணவியல் நிபுணர் (Dietitian) அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணராக (Nutritionist) தான் இருக்க வேண்டும் என நாம் நினைப்போம். ஆனால், உண்மையில், இந்த இரண்டு பேரின் வேலையில் பல வேறுபாடுகள் உள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கோப்புப்படம் (Getty Images)

அனைத்து உணவியல் நிபுணர்களும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களே, ஆனால் அனைத்து ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களும் உணவியல் நிபுணர்கள் அல்ல என்கிறது British Diabetic Association. பெரும்பாலும் இந்த இரண்டு பதவிகளும் ஒரே அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அவர்களின் கல்வித் தகுதி, சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் மற்றும் சிகிச்சை அணுகுமுறை ஆகியவற்றில் முக்கிய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. அந்த வகையில், உணவியல் நிபுணர் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அம்சம்உணவியல் நிபுணர் (Dietitian)ஊட்டச்சத்து நிபுணர் (Nutritionist)
சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் (Legal Status)இவர்களுக்குப் பொதுவாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட (Registered) உரிமம் அல்லது சான்றிதழ் தேவை. இது அரசாங்க அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பால் வழங்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் 'Registered Dietitian (RD)' பட்டம் அவசியம்.இந்த தலைப்பைப் பயன்படுத்த பெரும்பாலும் சட்டப்பூர்வ உரிமம் தேவையில்லை. 'ஊட்டச்சத்து நிபுணர்' என்ற பட்டத்தை முறையான கல்வி இல்லாமலேயே சிலர் பயன்படுத்த முடியும்.
கல்வித் தகுதி (Education)உணவியல், உணவு அறிவியல் அல்லது தொடர்புடைய துறைகளில் முறையான பல்கலைக்கழகப் பட்டம் (Degree) பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் கண்காணிப்பின் கீழ் பயிற்சி (Internship) பெற்றிருக்க வேண்டும்.இவர்களும் ஊட்டச்சத்துத் துறையில் படித்திருக்கலாம் (பட்டம், சான்றிதழ் அல்லது டிப்ளமோ). ஆனால், 'Dietitian' அளவுக்குக் கடுமையான, மருத்துவப் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டியதில்லை.
பணி அணுகுமுறை (Approach)இவர்கள் மருத்துவ அடிப்படையிலான (Medical) அணுகுமுறையைக் கொண்டவர்கள். நோய்கள், மருத்துவ நிலைமைகள் (சர்க்கரை நோய், சிறுநீரகப் பிரச்சனை, இருதய நோய்) மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் உணவுமுறை போன்றவற்றுக்குத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சிகிச்சைத் திட்டங்களை வழங்குவார்கள்.இவர்களின் அணுகுமுறை பொதுவாக நல்வாழ்வு மற்றும் ஆரோக்கியம் (Wellness and Health) சார்ந்தது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை, அடிப்படை உணவுத் திட்டங்கள், விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து அல்லது எடை மேலாண்மை போன்றவற்றில் ஆலோசனை வழங்குவார்கள்.
பணியிடம்பெரும்பாலும் மருத்துவமனைகள், கிளினிக்குகள், பொது சுகாதார நிறுவனங்கள் அல்லது மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையங்களில் வேலை செய்வார்கள்.பொதுவான சுகாதார நிலையங்கள், உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள் (Gym), தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் அல்லது ஆரோக்கியப் பொருட்கள் சார்ந்த நிறுவனங்களில் வேலை செய்வார்கள்.

எந்தப் பிரச்சனைக்கு யாரை அணுக வேண்டும்?

உணவியல் நிபுணரை (Registered Dietitian - RD) : சிறுநீரகக் கோளாறுகள் இருதய நோய்கள், உயர் ரத்த அழுத்தம், கல்லீரல் நோய்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட நோய்கள். குடல் அழற்சி நோய் (IBD), க்ரோன் நோய், சீலியாக் நோய் (Celiac Disease) போன்ற உணவோடு தொடர்புடைய சிக்கலான செரிமானப் பிரச்சனைகள்.

அறுவை சிகிச்சைக்கு முன் மற்றும் பின் உள்ள உணவுமுறை, குழாய் வழியாக உணவு அளித்தல் (Tube Feeding) போன்ற மருத்துவ மேற்பார்வை தேவைப்படும் விஷயங்கள். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு அவர்களின் உடல்நிலைக்கு ஏற்ற உணவுத் திட்டம் தேவைப்படும்போது. வைட்டமின் குறைபாடுகள் அல்லது மருத்துவ ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தீவிர ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஆகியவை உணவியல் நிபுணரலால் பரிந்துரைக்கப்படும் என University of North Dakota தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஊட்டச்சத்து நிபுணரை (Nutritionist): ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ஆரோக்கியமான உணவுத் திட்டத்தை வடிவமைக்க. ஆரோக்கியமான முறையில் எடை குறைப்பது அல்லது கூட்டுவது தொடர்பான ஆலோசனைகள். உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்கத் தேவையான உணவு மற்றும் சத்துக்கள் பற்றிய வழிகாட்டுதல்.

ஆரோக்கியமான சமையல் குறிப்புகள், உணவுக் கட்டுப்பாடு, உணவுத் தயாரிப்புத் திட்டமிடல் போன்ற வாழ்வியல் ஆலோசனைகளளை ஊட்டச்சத்து நிபுணர் மூலம் பெறலாம். மிக முக்கியமாக, ஏதேனும் தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சனை அல்லது நோய் இருந்தால், எப்போதும் பதிவுசெய்யப்பட்ட உணவியல் நிபுணரையே (RD) அணுகுவது பாதுகாப்பான மற்றும் சரியான அணுகுமுறையாக இருக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

