ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமா இருக்கா? இந்த பானங்கள் உதவும்! - DRINKS TO MANAGE BLOOD SUGAR LEVEL

Published : July 10, 2025 at 11:25 AM IST

உலகளவில் அச்சுறுத்தும் முதன்மையான நோயாக நீரிழிவு நோய் உள்ளது. சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முழுமையாக குணமடைய இதுவரை மருந்து இல்லையென்றாலும், அதனை கட்டுப்படுத்த மக்கள் பல்வேறு முறைகளை பின்பற்றி வருகின்றனர். அதில் குறிப்பாக, ரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க வீட்டு வைத்திய முறைகளும் உணடு. அதன்படி, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கும் பானங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

வெந்தய நீர்: இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலில், தினசரி காலை ஊறவைத்த வெந்தய நீரை குடிப்பது மிகவும் எளிதான பழக்கமாகும். வெந்தயம் ரத்தத்தில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதை மெதுவாக்க உதவுகிறது மற்றும் உடல் இன்சுலினைப் பயன்படுத்தும் விதத்தை மேம்படுத்தும். கூடுதலாக, வெந்தயம் சருமம் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாகவும், வீக்கத்தைக் குறைப்பதாகவும், மாதவிடாய் அசௌகரியத்தைக் கூட போக்குவதாகவும் ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

எப்படி தயாரிப்பது?: ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கவும். எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் அந்த தண்ணீரை குடிக்கவும். வெந்தயத்தை மென்று சாப்பிட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

வெதுவெதுப்பான இலவங்கப்பட்டை நீர்: இலவங்கப்பட்டை சமையலுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. இது பாரம்பரியமாக செரிமானத்தை ஆதரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் சிலர் இது சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும் என்கிறனர். அன்றாடம், இலவங்கப்பட்டையை சிறிய அளவில் எடுத்துக்கொள்வது உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுவதாக The Effect of Cinnamon on Glucose of Type II Diabetes Patients என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.