பச்சை பட்டாணி பிரியரா நீங்கள்? அதிகமாக சாப்பிட்டால் இந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயம்!
Published : October 14, 2025 at 5:22 PM IST
பச்சை பட்டாணி பெரும்பாலும் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து நன்மைகளுக்காக பெயர்பெற்றது. இது அதிக நார்ச்சத்து, அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இருப்பினும், பச்சை பட்டாணியை அதிக அளவில் தினமும் உட்கொள்வது எதிர்பாராத பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
ஹார்வர்ட் டி.எச். சான் பொது சுகாதாரப் பள்ளியின் (Harvard T.H. Chan School of Public Health) கூற்றுப்படி, பச்சை பட்டாணியில் லெக்டின்கள் (lectins) மற்றும் ஃபைடிக் அமிலம் (phytic acid) போன்ற ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பிகள் (antinutrients) உள்ளன. இவை ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலில் தலையிடலாம் மற்றும் அதிகப்படியாக உண்ணும் போது செரிமான அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அதிகப்படியான நுகர்வு, குறிப்பாக தினசரி உண்ணும் போது, பல உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அந்த வகையில், தினமும் பச்சை பட்டாணி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் என்னென்ன மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் சமரசம் செய்யாமல் அவற்றை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வயிறு உப்புசம்: அதிக அளவு பச்சை பட்டாணியை உட்கொள்வது பெரும்பாலும் வயிறு உப்புசம் மற்றும் வாயுவுக்கு வழிவகுக்கும். பச்சை பட்டாணியில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது மற்றும் ஒலிகோசாக்கரைடுகள் (oligosaccharides) போன்ற சில கார்போஹைட்ரேட்டுகள் நிறைந்துள்ளது. இவை சிறுகுடலில் முழுமையாக செரிக்கப்படுவதில்லை என்பதை வயிறு உப்புசம் மற்றும் வாயு ஏற்படுகிறது.
பச்சை பட்டாணி மிதமாக உட்கொள்ளும் போது சத்தானதாகவும் நன்மை பயக்கும் என்றாலும், அவற்றை அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்று அசௌகரியம் மற்றும் வாய்வு போன்ற விரும்பத்தகாத செரிமான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தலாம். செரிக்கப்படாத கார்போஹைட்ரேட்டுகள் பெருங்குடலில் புளித்து, வாயுவை உருவாக்கி அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும். இதைக் குறைக்க, பச்சை பட்டாணி உட்கொள்ளை குறைக்கவும்.
தாதுக்கள் உறிஞ்சப்படுதல் குறைதல்: பச்சை பட்டாணியை அதிகமாக உட்கொள்வது தாது உறிஞ்சுதல் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தலாம். பச்சை பட்டாணியில் ஃபைடிக் அமிலம் மற்றும் லெக்டின்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பிகள் உள்ளன. இவை இரும்பு, கால்சியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்களை உறிஞ்சுவதில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தலாம். இந்தச் சேர்மங்கள் தாதுக்களுடன் பிணைந்து, செரிமான மண்டலத்தில் அவற்றின் உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கின்றன.
பட்டாணியைச் சமைப்பது இந்த ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பிகளின் அளவைக் குறைக்கும். அதே வேளையில், அவற்றை தினமும் அதிக அளவில் சாப்பிடுவது இன்னும் ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலைப் பாதிக்கலாம். பச்சை பட்டாணியை ஊறவைத்து சமைப்பது இந்த விளைவுகளைக் குறைக்க உதவும்.
சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தில் தாக்கம்: பச்சை பட்டாணி தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தின் நல்ல மூலமாகும். இருப்பினும், அவற்றை அதிகமாக உட்கொள்வது சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக சிறுநீரகக் கோளாறுகள் உள்ள நபர்களுக்கு இது கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
அதிக புரதச் சுமை சிறுநீரகத்தின் வேலைப்பளுவை அதிகரிக்கலாம், இது சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், அதிகப்படியான உட்கொள்ளல் யூரிக் அமிலத்தின் அளவை உயர்த்தக்கூடும், இது மூட்டு வலி மற்றும் அசௌகரியத்திற்கு பங்களிக்கும்.
பச்சை பட்டாணி சத்தானதாகவும் நன்மை பயக்கும் என்றாலும், சாத்தியமான உடல்நலப் பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க மிதமாக உட்கொள்வது அவசியம். பகுதி அளவுகளில் கவனமாக இருப்பதும் மற்றும் உணவில் பல்வேறு காய்கறிகளைச் சேர்ப்பதும் வயிறு உப்புசம், தாது உறிஞ்சுதல் குறைதல் அல்லது சிறுநீரகச் சிரமம் போன்ற பிரச்சனைகள் இல்லாமல் பச்சை பட்டாணியின் நன்மைகளை அனுபவிக்க உதவும்.
ஊறவைத்தல் மற்றும் சமைத்தல் போன்ற சரியான தயாரிப்பு முறைகள் ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பிகளின் அளவை மேலும் குறைக்கின்றன, இது பச்சை பட்டாணியை சமச்சீர் உணவின் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான பகுதியாக ஆக்குகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.