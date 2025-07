ETV Bharat / health

தினமும் பிளாக் காபி குடிப்பவரா நீங்கள்? ஆய்வு கூறும் நன்மைகளையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க! - BLACK COFFEE BENEFITS

கோப்புப்படம் (Getty images)

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்: தினமும் பிளாக் காபி உட்கொள்வது கொழுப்பு கல்லீரல், ஹெபடைடிஸ், கல்லீரல் சிரோசிஸ் மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் போன்ற நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதில் உள்ள காஃபின் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். தொடர்ந்து பிளாக் காபி குடிப்பவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான கல்லீரல் நொதி அளவுகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

நீண்ட ஆயுள்: பிளாக் காபியில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் வீக்கத்தைத் தடுக்கும் மற்றும் இதய நோய், பக்கவாதம், புற்றுநோய் மற்றும் சுவாச நோய்களால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் என்று hopkinsmedicine.org நடத்திய ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. இவை அனைத்தும் நீண்ட ஆயுளுக்கு வழிவகுக்கும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது: பல ஆய்வுகள் பிளாக் காபியை தொடர்ந்து குடிப்பது சில வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகக் காட்டுகின்றன. இதில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், குறிப்பாக குளோரோஜெனிக் அமிலம், புற்றுநோய் செல்களைப் பாதுகாக்க உதவுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இருப்பினும், கருப்பு காபி அனைவருக்கும் நல்லதல்ல, மேலும் பதட்டம், தூக்கமின்மை, செரிமானப் பிரச்சினைகள், உயர் இரத்த அழுத்தம், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் இதய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty images)

நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது: பிளாக் காபியில் உள்ள காஃபின் மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கவும் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. முதுமையில் ஏற்படும் டிமென்ஷியா, அல்சைமர் மற்றும் பார்கின்சன் நோய்கள் போன்ற நினைவாற்றல் பிரச்சினைகளின் அபாயத்தை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறது. கூடுதலாக, நரம்பு மண்டலத்தில் பிளாக் காபியின் தூண்டுதல் விளைவு செறிவை அதிகரிக்கிறது, கவனத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் குறுகிய கால நினைவாற்றலை பலப்படுத்துகிறது. வயதானவர்கள் பிளாக் காபி எடுத்துக்கொள்வது அவர்களது அறிவாற்றலை மேம்படுத்துவதாக The Acute Effects of Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy Young and Older Adults என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

