தினசரி ABC ஜூஸ் ஏன் குடிக்கணும்? ஆய்வு கூறும் காரணங்கள் இதோ! - ABC JUICE BENEFITS

ஆரோக்கியத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வரும் நிலையில், பலரும் தங்களது உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த தொடங்கி, ஆரோக்கியமான உணவுகளை தேடி உட்கொண்டு வருகின்றனர். இப்படி ஆரோக்கியம் ரீதியாக கணிசமான கவனத்தை பெற்ற ஒன்று தான் 'ஏபிசி' ஜூஸ். நெல்லிக்காய் (ஆம்லா), பீட்ரூட், கேரட் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் இந்த ஜூஸ், ஒட்டு மொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தின் களஞ்சியமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில், தினசரி காலை ஏபிசி ஜூஸ் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இரும்புச்சத்து நிறைந்த பீட்ரூட்: ஏபிசி ஜூஸ் எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. பீட்ரூட் நைட்ரேட் மற்றும் இரும்புச்சத்தின் நல்ல மூலமாகும் என்கிறது NIH ஆய்வு. இதனை கேரட் மற்றும் நெல்லிக்காயுடன் இணைத்து பருகும் போது, இரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியை ஆதரிக்கிறது மற்றும் உடலில் ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தை மேம்படுத்துகிறது என தெரியவந்துள்ளது. இரத்த சோகை பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இயற்கையான முறையில் சிவப்பணுக்களை அதிகரிக்க ஏபிசி ஜூஸ் சிறந்த தேர்வாகும்.

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் நெல்லிக்காய்: செரிமான சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நெல்லிக்காய் சிறந்தது என்றாலும், குடல் புறணியை அமைதிப்படுத்த நெல்லிக்காய் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. காலை எழுந்ததும் அசிடிட்டி பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்பவர்கள் ஏபிசி ஜூஸ் குடித்து வர நல்ல மாற்றத்தை காணலாம்.

நெல்லிக்காயில் உள்ள அதிக வைட்டமின் சி உள்ளடக்கம் வயிற்றில் வீக்கத்தைக் (Inflammation) குறைக்க உதவுகிறது மற்றும் குடல் இயக்கங்களை ஊக்குவிக்கிறது என 2019ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. நெல்லிக்காய் ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாவை ஆதரிக்கிறது, மேலும் நீண்டகால செரிமான சிக்கல்களுக்கு தீர்வாக இருக்கும்.

பளபளப்பான சருமத்திற்கு வழிவகுக்கும் கேரட்: கேரட்டில் பீட்டா கரோட்டின் நிறைந்துள்ளது. இதனை நாம் உட்கொள்ளும் போது உடல் அவற்றை வைட்டமின் ஏ ஆக மாற்றுகிறது என β-Carotene Is an Important Vitamin A Source for Humans என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பீட்ரூட்டின் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் நெல்லிக்காயின் கொலாஜன்-அதிகரிக்கும் பண்புகளுடன் இவை இணையும் போது, ஏபிசி ஜூஸ் சருமத்தின் மந்தமான தன்மையைக் குறைக்கவும், நிறமிகளை ஒளிரச் செய்யவும், சருமத்திற்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியூட்டும் தோற்றத்தை அளிக்கவும் உதவுகிறது.