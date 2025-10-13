ETV Bharat / health

தினமும் தயிர் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்? இந்த பிரச்சனைகளையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

தயிர் தரும் நன்மைகளில் முக்கியமானது அதன் புரோபயாடிக் உள்ளடக்கம். புரோபயாடிக்குகள், செரிமானத்திற்கு உதவும், வீக்கத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்.

(Getty Images)
October 13, 2025

மதிய உணவு எவ்வளவுதான் விமரிசையானதாக இருந்தாலும் அதாவது, விதவிதமான குழம்பு, ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும், இறுதியில் கொஞ்சம் தயிரை ஊற்றிப் பிசைந்து சாப்பிட்டால் தான் பலருக்கும் திருப்தி அடையும். தயிர் நாவிற்கு சுகத்தை கொடுப்பது போல, உடலுக்கும் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், பலருக்கும் தினசரி தயிர் சாப்பிடலாமா என்ற கேள்விகள் இருக்கும். அந்த வகையில், யாரெல்லாம் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது மற்றும் தினசரி உணவில் தயிர் ஊற்றி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

புரோபயாடிக்குகளின் வளமான ஆதாரம்: தயிர் தரும் நன்மைகளில் முக்கியமானது அதன் புரோபயாடிக் உள்ளடக்கம். புரோபயாடிக்குகள் என்பவை குடலின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் மற்றும் நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவை, செரிமானத்திற்கு உதவும், வீக்கத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். தயிரை தினமும் சாப்பிடுவது இந்த பயனுள்ள பாக்டீரியாக்களை ஆதரித்து மலச்சிக்கல், வயிறு வீக்கம் மற்றும் எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறி (IBS) போன்ற செரிமானப் பிரச்சினைகளைத் தடுக்கவும் நிர்வகிக்கவும் உதவும்.

(Getty Images)

அதிக புரதம் கொண்டது: தயிர் புரதத்தின் சிறந்த மூலமாகும். இது திசுக்களைச் சரிசெய்வதற்கும், தசைகள் வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் செயல்பாடுகளுக்கும் அவசியம். சைவ உணவு அல்லது தாவர அடிப்படையிலான உணவைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு தினசரி புரதத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தினசரி தயிர் எடுத்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, உடற்பயிற்சிக்குப் பின் தயிர் சாப்பிடுவது, தசைகள் மீட்கவும் வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது: தயிர் கால்சியம் நிறைந்தது. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கும், எலும்புப்புரை போன்ற நிலைகளைத் தடுப்பதற்கும் இன்றியமையாதது. கால்சியத்துடன், தயிரில் வைட்டமின் D மற்றும் பாஸ்பரஸ் உள்ளன, இவை இரண்டும் கால்சியம் உறிஞ்சுதலுக்கு உதவுகின்றன மற்றும் வலுவான எலும்புகளை ஊக்குவிக்கின்றன. தயிரைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது எலும்பு அடர்த்தியைப் பராமரிக்கவும், நாம் வயதாகும்போது எலும்பு முறிவுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவும்.

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை ஆதரிக்கிறது: தயிரில் காணப்படும் புரோபயாடிக்குகள் குடலுக்கு மட்டுமல்ல, அவை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆரோக்கியமான குடல் பெரும்பாலும் வலுவான நோய் எதிர்ப்புத் திறனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் குடல் பகுதியில் தான் அதிகம் உள்ளன. தினசரி உணவில் தயிரைச் சேர்ப்பதன் மூலம், நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் வியாதிகளுக்கு எதிராக உடல் இயற்கையான பாதுகாப்பை ஆதரிக்கும்.

(Getty Images)

ஆரோக்கியமான சருமத்தை ஊக்குவிக்கிறது: தயிரில் உள்ள அதிக வைட்டமின் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற உள்ளடக்கம் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தயிரில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள் குடல் ஆரோக்கியத்தை சீராக்க உதவுகின்றன, இது வீக்கம் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளுடன் தொடர்புடைய முகப்பரு மற்றும் பிற தோல் பிரச்சினைகளைக் குறைக்கக்கூடும். கூடுதலாக, தயிரில் உள்ள லாக்டிக் அமிலம் லேசான உரித்தல் (Exfoliating) பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இது மேற்பூச்சாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது சருமத்தை மென்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும்.

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது: தயிரில் உள்ள என்சைம்கள் செரிமான அமைப்பில் உணவை உடைக்க உதவுகின்றன, இதனால் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவது எளிதாகிறது. தயிரை தொடர்ந்து உட்கொள்வது செரிமானப் பிரச்சினைகளைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும். அமில வீச்சு (Acid Reflux) அல்லது நெஞ்செரிச்சல் உள்ளவர்களுக்கு, தயிர் வயிற்று அமிலத்தை சமநிலைப்படுத்தவும் நிவாரணம் வழங்கவும் உதவும்.

(Getty Images)

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது: தயிரில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள் கெட்ட கொழுப்பின் (LDL) அளவைக் குறைக்கவும், நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்கவும் உதவும். கூடுதலாக, தயிரில் பொட்டாசியம் உள்ளது, இது இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, இதனால் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைகிறது.

யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடது?

தயிர் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கினாலும், அதை தினசரி உட்கொள்ளும்போது சில விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.

அதிக கலோரிகள் : முழு கொழுப்புள்ள தயிரை தொடர்ந்து உட்கொண்டால், அது அதிகரித்த கலோரி உட்கொள்ளலுக்கு வழிவகுக்கும். இது மிதமாக உட்கொள்ளப்படாவிட்டால் காலப்போக்கில் எடை அதிகரிப்பிற்கு பங்களிக்கக்கூடும். உங்கள் எடையை நிர்வகிக்க அல்லது கொழுப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைக்க விரும்பினால், குறைந்த கொழுப்பு அல்லது கொழுப்பு இல்லாத தயிரைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மையின்மை: லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மையற்றவர்களுக்கு (Lactose Intolerance) தினமும் தயிர் உட்கொள்வது வயிற்று வீக்கம், வாயு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற செரிமான அசௌகரியங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த அறிகுறிகளை அனுபவித்தால், லாக்டோஸ் இல்லாத தயிர் அல்லது சோயா அல்லது பாதாம் யோகர்ட் போன்ற தாவர அடிப்படையிலான மாற்றுகளுக்கு மாறுவது நல்லது.

சர்க்கரை: யோகர்ட் குறிப்பாக சுவையூட்டப்பட்ட வகைகள், சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைகளைக் கொண்டுள்ளன. இது தயிரின் சில ஆரோக்கிய நன்மைகளை நீக்கக்கூடும். அதிகப்படியான சர்க்கரை உட்கொள்ளல் எடை அதிகரிப்பு, இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு பங்களிக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

