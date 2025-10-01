ETV Bharat / health

அனைத்து பிரச்சனைக்கும் தீர்வாகும் ஏலக்காய் - தினமும் இந்த நேரத்தில் சாப்பிடுங்க!

இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன் ஒரு ஏலக்காய் சாப்பிடுவது, நரம்புகளைத் தளர்த்தி, மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : October 1, 2025 at 1:37 PM IST

உணவுக்குப் பின் தினமும் ஒரே ஒரு ஏலக்காயை உட்கொள்வது அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை தருவதாக NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. ஏலக்காய் வாய்வழி சுகாதாரத்தை ஆதரிப்பதில் தொடங்கி செரிமானம், சுவாசத்தைப் புத்துணர்ச்சியூட்டுவது, வளர்சிதை மாற்றச் சமநிலையை ஆதரிப்பது என பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.

மேலும், அதன் சக்திவாய்ந்த பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற (antioxidant) மற்றும் இயற்கையான நச்சு நீக்கும் (detoxifying) பண்புகள் உடலுக்கு கூடுதல் பலத்தை வழங்குகிறது. அந்த வகையில், தினசரி இரவு உணவுக்குப் பின் அல்லது தூங்குவதற்கு முன் ஒரு ஏலக்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது: ஏலக்காய் செரிமான நொதிகளைத் தூண்டி, வீக்கம் (bloating), அமிலத்தன்மை (acidity) மற்றும் வாயு (gas) ஆகியவற்றைக் குறைக்கிறது. இது உணவுக்குப் பின் சீரான செரிமானத்தை உறுதிசெய்து, அசௌகரியத்தைத் தடுக்கிறது. மேலும், வயிற்றுப் பிரச்சினைகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த இயற்கை தீர்வாகும்.

சுவாசத்தைப் புத்துணர்ச்சியூட்டுகிறது: அதன் பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்புகள் வாய்வழி பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்துப் போராடி, சுவாசத்தைப் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்து, துர்நாற்றத்தை நீக்குகிறது. இது செயற்கை வாய் புத்துணர்ச்சியூட்டிகளுக்கு (mouth fresheners) அல்லது சூயிங் கம்களுக்கு இயற்கையான மாற்றாகும்.

தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது: ஏலக்காயின் உடலை அமைதியாக்கும் பண்புகள் (calming properties) நரம்புகளைத் தளர்த்த உதவுகிறது, மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்கிறது. இது மேம்பட்ட தூக்கத்தின் தரத்திற்கும், அதிக நேரம் தூங்குவதற்கும் பங்களிக்கிறது.

ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது: ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த ஏலக்காய் ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. இது நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கும் அல்லது நிலையான குளுக்கோஸ் அளவைப் பராமரிக்க விரும்புவோருக்கும் சிறந்த தேர்வாகும் என Effect of cardamom consumption on inflammation and blood pressure in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized clinical trials என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது: ஏலக்காய் வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது, திறமையான கலோரிகள் எரிப்பை ஊக்குவிக்கிறது, செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்புச் சேர்வதைத் தடுப்பதன் மூலம் எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்குகிறது (Detoxifies the body): ஏலக்காயின் சிறுநீர் பெருக்கி (diuretic) பண்புகள் நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், சிறுநீரகங்களைச் சுத்தப்படுத்தவும், ஒட்டுமொத்த நச்சு நீக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. இது கல்லீரல் செயல்பாட்டையும் ஆரோக்கியமான உடலையும் ஆதரிக்கிறது.

அமிலத்தன்மை மற்றும் நெஞ்செரிச்சலைக் குறைக்கிறது: இதன் காரத்தன்மை (alkaline nature) வயிற்று அமிலங்களைச் சமப்படுத்த உதவுகிறது. அமிலத்தன்மை, நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் அஜீரணம் ஆகியவற்றைப் போக்குகிறது. மேலும் உணவுக்குப் பிந்தைய அசௌகரியத்திலிருந்து விரைவான நிவாரணம் அளிக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த ஏலக்காய், கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைத்தல், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த இதயச் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

சுவாசப் பிரச்சினைகளைத் தடுக்கிறது: இது சளி கட்டுகளை (mucus buildup) நீக்குகிறது, தொண்டை கரகரப்பை நீக்குகிறது மற்றும் மூச்சுக்காற்றின் ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் இருமல், நெரிசல் மற்றும் சுவாசக் கஷ்டங்களைத் தடுப்பதில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: இதன் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் நச்சு நீக்கும் பண்புகள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் ஆதரித்து, உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப் பலப்படுத்துகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

