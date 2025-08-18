குறைந்த உடல் செயல்பாடு மற்றும் சரியான உடற்பயிற்சி இல்லாததால், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நாள்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த, மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவர் பரிசோதனைகள் போன்ற உலகளாவிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த வரிசையில், நாள் முழுவதும் இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த காலையில் சில பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
வெறும் வயிற்றில் செய்யப்படும் சில எளிய பணிகள் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தப் பழக்கங்கள் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவது மட்டுமல்லாமல், நாள் முழுவதும் ஆற்றலையும் நல்ல உணர்வையும் அளிக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
காலையில் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதும், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும் வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தும் என்கின்றனர். அவை உடலில் இருந்து நச்சுகளை இயற்கையாகவே வெளியேற்ற உதவுகின்றன. இந்த பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவது, ஆலோசனை மற்றும் வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளுடன், நீண்டகால ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த வழிவகுக்கும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
தியானம்: காலை தியானம் அல்லது ஆழ்ந்த சுவாசப் பயிற்சிகள் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் மன அழுத்த ஹார்மோன்களைக் குறைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது . இது நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்துகிறது, இதய செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்க்கரை மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்: காலை உணவில் அதிக சர்க்கரை மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளை உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இவை ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும். இந்த உணவுகள் இன்சுலின் எதிர்ப்பை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் சத்தான உணவுடன் சீரான காலை உணவை உட்கொள்வது ஆற்றல் அளவை சீராக வைத்திருக்கும் மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கிறது என்பது தெரியவந்துள்ளது.
காலை நடைப்பயிற்சி அல்லது லேசான உடற்பயிற்சி: காலை நடைப்பயிற்சி அல்லது லேசான உடற்பயிற்சி போன்ற உடல் செயல்பாடுகள் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கின்றன. உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு காலை உடற்பயிற்சி மிகவும் நல்லது என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், வழக்கமான உடற்பயிற்சி ட்ரைகிளிசரைடுகள், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது என்று கூறுகிறது.
எலுமிச்சை சாறுடன் வெதுவெதுப்பான நீர்: காலையில் வெறும் வயிற்றில் எலுமிச்சை சாறுடன் வெதுவெதுப்பான நீர் குடிப்பது உடலில் இருந்து நச்சுகளை வெளியேற்றும் என்று கூறப்படுகிறது. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் சி இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவை மேம்படுத்தவும் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தப் பழக்கம் வளர்சிதை மாற்றத்தை விரைவுபடுத்தி ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. எலுமிச்சை சாறு மற்றும் அதன் மூல ஃபிளாவனாய்டுகள் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்று NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.
ஊறவைத்த பாதாம்: காலையில் வெறும் வயிற்றில் இரவு முழுவதும் ஊறவைத்த பாதாம் பருப்பை சாப்பிடுவதால், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் மெக்னீசியம் உள்ளிட்ட முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கின்றன. அவற்றில் உள்ள நல்ல கொழுப்புகள் மற்றும் நார்ச்சத்து ரத்த குளுக்கோஸைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
நெல்லிக்காய் சாறு: நெல்லிக்காய் சாறு வைட்டமின் சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் நிறைந்தது, மேலும் வெறும் வயிற்றில் நெல்லிக்காய் சாறு குடிப்பது இரத்த குளுக்கோஸ் அளவைக் குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது இன்சுலின் உணர்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது, மேலும் நெல்லிக்காயின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் இதய ஆரோக்கியத்தையும் ஆதரிக்கின்றன.
இலவங்கப்பட்டை நீர்: வெறும் வயிற்றில் இந்த தண்ணீரைக் குடிப்பது இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி ரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் பங்களிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.