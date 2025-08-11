இரவு முழுவதும் நன்றாகத் தூங்கிய பின்னரும் ஏன் சோர்வாக உணர்கிறோம் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? இதற்கு, நாம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் செய்யும் சில சின்ன சின்னப் பழக்கவழக்கங்களே காரணமாக இருக்கலாம். காலை உணவைத் தவிர்ப்பது, கூடுதல் கப் காபி குடிப்பது, அல்லது மணிக்கணக்கில் போனில் நேரம் செலவழிப்பது போன்ற பழக்கங்கள் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என நினைக்கலாம்.
ஆனால், காலப்போக்கில் அவை தொடர்ச்சியான சோர்வு, கவனம் குறைதல் மற்றும் உத்வேகம் இல்லாத நிலைக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் சோர்வுக்கு வயது, வேலை அல்லது வானிலையைக் காரணம் காட்டாமல், உங்கள் அன்றாட பழக்கவழக்கங்களை உற்று நோக்க வேண்டிய நேரம் இது. உங்கள் ஆற்றலை ரகசியமாகச் சிதைக்கும் எட்டு பொதுவான பழக்கங்களையும், அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கான வழிகளையும் இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
ஒழுங்கற்ற தூக்க அட்டவணை: NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, நம் உடலின் சிர்காடியன் ரிதம் (circadian rhythm), அதாவது தூக்கம் மற்றும் விழிப்பு சுழற்சிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் உள் கடிகாரம், சீரான தூக்க வழக்கத்தை விரும்புகிறது. ஒவ்வொரு இரவும் வெவ்வேறு நேரங்களில் படுக்கைக்குச் செல்வது மற்றும் வார இறுதிகளில் தாமதமாக எழுவது பாதிப்பில்லாதது போல் தோன்றலாம். ஆனால், இது உடலில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, காலையில் சோம்பலாக உணர்வது, மதிய வேளையில் மந்தமான ஆற்றல் மற்றும் அடுத்த இரவில் தூங்குவதில் சிரமம் ஆகியவை ஏற்படும். ஒரு நிலையான படுக்கை மற்றும் விழிப்பு நேரம், ஆற்றல் மட்டத்தைச் சீராக வைக்க உதவும்.
காலை உணவைத் தவிர்ப்பது: காலை உணவு என்பது, பல மணி நேர ஓய்வுக்குப் பிறகு உடலுக்கு மீண்டும் ஆற்றலை அளிக்கும் ஒரு முக்கிய உணவு. அதைத் தவிர்ப்பது என்பது எரிபொருள் இல்லாத வண்டியைக் கொண்டு ஓட்டுவதற்குச் சமம். இதனால், வளர்சிதை மாற்றம் குறைந்து, மூளை கவனம் செலுத்துவதற்கு கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். காலையில் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளுக்கு பதிலாக, முட்டை அல்லது கிரீக் யோகர்ட் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன், முழு தானிய ரொட்டி அல்லது ஓட்ஸ் போன்ற கார்போஹைடிரேட்டுகளைச் சாப்பிடலாம். இந்தச் கலவை, ஆற்றலைச் சீராக அளிக்கும்.
அதிகச் சர்க்கரை: சர்க்கரை உடலுக்கு உடனடி புத்துணர்ச்சியைத் தருவது போல் உணரலாம். ஆனால், அது பல பக்க விளைவுகளை கொண்டுள்ளது. cdc.gov நடத்திய ஆய்வுகளின்படி, அதிக சர்க்கரை நிறைந்த நொறுக்குத் தீனிகள், ரத்த சர்க்கரை அளவை வேகமாக உயர்த்தி, பிறகு உடனடியாகக் குறைத்து, உங்களை இன்னும் சோர்வாக உணர வைக்கும். அடிக்கடி ஏற்படும் இந்த ஆற்றல் குறைவு, மீண்டும் சர்க்கரை மீதான ஆசையைத் தூண்டி, ஒரு சுழற்சியை உருவாக்கி சோர்வை அதிகரிக்கும். சர்க்கரை நிறைந்த இனிப்புகளுக்குப் பதிலாக, பழங்கள், நட்ஸ் அல்லது டார்க் சாக்லேட் போன்றவற்றைச் சாப்பிடலாம்.
சோம்பலான வாழ்க்கை முறை: நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து இருப்பது, தசைகள் மற்றும் மூளைக்கு ரத்தம் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் செல்வதைக் குறைக்கும். காலப்போக்கில், இது விறைப்பு, சோர்வு மற்றும் எண்டோர்பின் உற்பத்தி குறைவதால் குறைந்த மனநிலைக்கு வழிவகுக்கும். தினமும் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வேகமாக நடப்பது, நீட்சிப் பயிற்சி அல்லது யோகா போன்ற லேசான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வது, ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதுடன், மனதையும் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கும்.
போதுமான தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது: NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, நம் உடல் பெரும்பாலும் நீரால் ஆனது. லேசான நீரிழப்புகூட தலைவலி, மூளைச் சோர்வு மற்றும் குறைந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் என தெரியவந்துள்ளது. பலர் தாகத்தை பசியாகத் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள் அல்லது தண்ணீர் குடிக்க மறந்துவிடுகிறார்கள்.அதனால் மேசையில் எப்போதும் ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலை வைத்துக்கொண்டு, நாள் முழுவதும் சிறிது சிறிதாகக் குடிக்கலாம். அதில் எலுமிச்சை அல்லது வெள்ளரிக்காய் துண்டுகளைச் சேர்ப்பது, அதிக தண்ணீர் குடிப்பதை தூண்டும்.
அதிக காஃபின் தூக்கத்தைப் பாதிக்கும்: ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷன் (sleep foundation) நடத்திய ஆய்வின்படி, காஃபின் உடனடி ஆற்றலைத் தர சிறந்ததாக இருந்தாலும், அதிகமாக உட்கொண்டால் தூக்க சுழற்சியைக் கெடுக்கும். தூங்கச் சென்றாலும், அதிக காஃபின் அளவு ஆழ்ந்த, புத்துணர்ச்சியூட்டும் தூக்கத்தைத் தடுக்கும். இந்தச் சுழற்சியை உடைக்க, மதியம் 2 மணிக்கு மேல் காஃபின் உட்கொள்வதைக் குறைத்து, மாலையில் மூலிகை டீ குடிக்கலாம்.
அதிக திரை நேரம்: ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷன் (sleep foundation) ஆய்வின்படி, போன்கள், டேப்லெட்டுகள் மற்றும் லேப்டாப்களில் இருந்து வெளிவரும் நீல ஒளி (blue light), உடல் தூங்க வேண்டிய நேரம் என்று சொல்லும் மெலடோனின் என்ற ஹார்மோனை அடக்குகிறது. இரவில் நீண்ட நேரம் போன் பார்ப்பது, படுக்கை நேரத்தை மாற்றி, தூக்கத்தின் தரத்தைக் குறைக்கும். இதனால், அடுத்த நாள் சோர்வாக உணர்வீர்கள். தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு திரைகளைப் பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு, அதற்குப் பதிலாகப் படிப்பது, எழுதுவது அல்லது அமைதியான இசையைக் கேட்கலாம்.
மன அழுத்தம்: மன அழுத்தம் உணர்ச்சி ரீதியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உடலையும் பாதிக்கிறது. தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம், கார்டிசோல் என்ற ஹார்மோனை வெளியிடுகிறது. இது நீண்ட நேரம் அதிகமாக இருக்கும்போது, சோர்வு, எரிச்சல் மற்றும் கவனம் குறைவதற்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்ந்த சுவாசம், அல்லது குறுகிய நேர தியானப் பயிற்சிகள் கார்டிசோல் அளவைக் குறைத்து, மன ஆற்றலை மீட்டெடுக்க உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
