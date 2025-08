ETV Bharat / health

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையா? நிவாரணம் தரும் பழங்கள் இதோ! மருத்துவர் பரிந்துரை! - FOODS TO HYDRATE LIVER

Published : August 5, 2025 at 10:35 AM IST

ஒரு ஆரோக்கியமான கல்லீரல், ஆரோக்கியமான உடலின் அடையாளம். ரத்தத்தை வடிகட்டுவது முதல் அதிகப்படியான குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றுவது வரை, இது பல பணிகளைச் செய்கிறது. எனவே, ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்பதன் மூலம் கல்லீரலைப் பராமரிப்பது அவசியம்.

அந்த வகையில், கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரும் மற்றும் கல்லீரலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இரைப்பை குடல் மருத்துவர் டாக்டர் ஜோசப் சல்ஹாப் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

சில பழங்களில் உள்ள கலவைகள் ரத்த நாளங்களை இலகுவாக்கி, கல்லீரலுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இது, கல்லீரலுக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் விநியோகத்தை அதிகரிக்கிறது, அதன் வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகளை ஆதரிக்கிறது.

மேலும், தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில்(NCBI) வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, அதிக பழங்களை உட்கொள்வது கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் (non-alcoholic fatty liver disease) அபாயத்தைக் குறைக்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது. இப்படியிருக்க, டாக்டர் ஜோசப் பரிந்துரைத்த பழங்கள் மற்றும் அவை கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க எவ்வாறு உதவுகின்றன, என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

மாதுளை: டாக்டர் ஜோசப் கூற்றுப்படி, மாதுளையில் புனிகலஜின் (punicalagin) மற்றும் எல்லஜிக் அமிலம் (ellagic acid) போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இவை கல்லீரலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுவதோடு கல்லீரல் செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றது. மாதுளை கல்லீரலில் உள்ள நச்சு நீக்கும் நொதிகளை மேம்படுத்தி, நச்சுக்களை திறம்பட நீக்குவதற்கு உதவுகிறது.

2023ம் ஆண்டு The effects of pomegranate consumption on liver function enzymes in adults என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், மாதுளையின் நீண்ட கால நுகர்வு, உடல் பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகள் உள்ள பெரியவர்களில் கல்லீரல் நொதிகளை மேம்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.