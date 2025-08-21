சிறுநீரகங்களை சிறந்த நிலையில் வைத்திருப்பது ஆரோக்கியத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்விற்கும் மிக அவசியம். சிறுநீரகம் கழிவுகளை வடிகட்டுவதற்கும், திரவங்களை சமநிலைப்படுத்துவதற்கும், உடலில் எலக்ட்ரோலைட்டுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் அவசியமானவை. நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவுகள் சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில உணவுகள் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தினாலும், மற்றவை அதை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். அதன்படி, சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை சீராக வைக்க சாப்பிட வேண்டிய மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்:
காலிஃப்ளவர்: ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த காய்கறியான காலிஃப்ளவர், சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை கணிசமாக மேம்படுத்தும். உருளைக்கிழங்கு போன்ற அதிக பொட்டாசியம் கொண்ட உணவுகளுக்கு இது சிறந்த மாற்றாகும். காலிஃப்ளவரில் வைட்டமின் K, ஃபோலேட் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளன. மேலும், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு கலவைகள் உள்ளன, அவை சிறுநீரகங்களின் இயற்கையான நச்சு நீக்கும் செயல்பாட்டிற்கு உதவுவதாக Fiber intake and health in people with chronic kidney disease என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ப்ளுபெர்ரி: புளுபெர்ரியில் குறைந்த அளவு சோடியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் இருப்பதால், அவை சிறுநீரகத்திற்கு உகந்த உணவாக உள்ளது. புளுபெர்ரிகள் சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதாகவும் 2014ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. புளுபெர்ரிகளை கிரேக்க யோகர்ட்டுடன் காலை உணவாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். புளுபெர்ரிகளை சாப்பிடுவது இதயம் மற்றும் மூளையின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும்.
மீன்: தேசிய சிறுநீரக அறக்கட்டளையின்படி, சிறுநீரக நோய் அல்லது மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த பெரும்பாலான மக்கள் மீன் உணவைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதில்லை என்கிறது. மீனில் அதிக புரதம், குறைந்த கொழுப்பு, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உள்ளன. அவை சிறுநீரகங்களுக்கு நன்மை பயக்கின்றன. ஒமேகா-3 நிறைந்த சீ பாஸ் (sea bass) போன்ற மீன்களை சாப்பிடலாம். 85 கிராம் சமைத்த சீ பாஸ் 20 கிராம் புரதத்தை வழங்குகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்:
அடர் நிற சோடாக்கள் மற்றும் கார்பனேட்டட் பானங்கள்: சோடாக்கள் செயற்கை இனிப்புகள் மற்றும் ரசாயனங்கள் நிறைந்தவை. அடர் நிற சோடாக்கள், குறிப்பாக, அதிக அளவு பாஸ்பரஸ் காரணமாக சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கு மிக மோசமான பானங்களில் ஒன்றாகும். அதிகப்படியான பாஸ்பரஸ் தாதுக்களின் அளவில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்படுத்தி, சிறுநீரகங்களுக்கு தேவையற்ற அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். சோடாக்கள் மற்றும் பிற சர்க்கரை பானங்கள் சிறுநீரக கற்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என Soda and Other Beverages and the Risk of Kidney Stones என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அவகேடோ: அவகேடோ, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும், சிறுநீரகப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு அவகேடோ ஏற்றதல்ல. ஏனென்றால் அவகேடோவில் அதிக பொட்டாசியம் உள்ளது. ஒரு சராசரி அளவிலான அவகேடோவில் 690 மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் உள்ளது. இது சிறுநீரகங்களுக்கு அதிகப்படியான சுமையாக இருக்கலாம். அதிகரித்த பொட்டாசியம் அளவுகள் ஹைபர்கேமியா (hyperkalemia) என்ற நிலைக்கு வழிவகுக்கும், இது இதய துடிப்பை பாதிக்கிறது மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தானதாக மாறும்.
டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள்: காய்கறிகள் மற்றும் இறைச்சிகள் என இரண்டு வகையான டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளையும் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளில் அதிக அளவு சோடியம் உள்ளது. இது ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரித்து சிறுநீரகங்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கும். மிக அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்த்து, அதற்கு பதிலாக ஃப்ரஷ்ஷான உணவுகளை சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க:
கீரை முதல் மீன் வரை - உடலில் இரும்புச்சத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகளின் லிஸ்ட் இதோ!
நரம்பு மண்டலத்தை சீர்குலைக்கும் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு - தடுப்பது எப்படி?
உடல் எடையை குறைக்க உதவும் 4 சூப்பர் டிப்ஸ் - ஃபிட்னஸ் டிரெய்னர் பரிந்துரை!
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.