ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 17.9 மில்லியன் மக்கள் இருதய நோய்களால் (CVDs) பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) கூறுகிறது. இது உலகளவில் ஏற்படும் மரணத்திற்கான முக்கிய காரணமாக உள்ளது. இதய ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவது மிக அவசியம், இதில் உணவு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. அந்த வகையில், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான 5 உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
கீரைகள்: கீரைகள் வைட்டமின் K-யின் நல்ல மூலமாகும். இது தமனிகளைப் பாதுகாக்கவும், சரியான ரத்த உறைதலை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. சமீபத்தில் Edith Cowan பல்கலைக்கழகம் (ECU), மேற்கு ஆஸ்திரேலியா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் டேனிஷ் புற்றுநோய் நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய ஒரு ஆய்வில், ஒரு கப் கீரை உட்கொள்வது, அதிரோஸ்கிளிரோடிக் வாஸ்குலர் நோய்களை (ASVDs) கையாள்வதற்கு பெரிதும் உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது.
வைட்டமின் K1-ஐ அதிக அளவில் உணவில் எடுத்துக்கொள்வது, ASVD அபாயத்தைக் குறைக்கும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. கீரை, காலே மற்றும் பிரோக்கோலி போன்ற இலை காய்கறிகளில் வைட்டமின் K1 உள்ளது, இது இருதய நோய்களின் சிறப்பியல்பு அம்சமான ரத்த நாளங்களின் கால்சியம் படிதல் செயல்முறைகளைத் தடுக்க உதவும்.
முழு தானியங்கள்: சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள் இதயத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிரியாகும். அதற்கு பதிலாக, ஓட்ஸ், குயினோவா, பழுப்பு அரிசி மற்றும் முழு கோதுமை போன்ற முழு தானியங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவற்றில் அதிக நார்ச்சத்து உள்ளது, இது கொழுப்பைக் குறைக்கவும், ஆரோக்கியமான ரத்த சர்க்கரை அளவைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.
2021-ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு ஆய்வில், அதிக சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்களை சாப்பிடுவது மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் மரணம் போன்ற முக்கிய இருதய நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. அதே சமயம், முழு தானியங்கள் சாப்பிடுவது இதய நோய்களின் குறைந்த அபாயத்துடன் தொடர்புடையது.
பெர்ரி: புளூபெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் ராஸ்பெர்ரி போன்றவற்றில் ஃபிளாவனாய்டுகள் உள்ளன, அவை ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். ஈஸ்ட் ஆங்லியா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2019-ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு ஆய்வில், ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் புளூபெர்ரி சாப்பிடுவது இருதய நோய்களுக்கான ஆபத்து காரணிகளைக் குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
வழக்கமாக புளூபெர்ரி சாப்பிடுபவர்களுக்கு வகை 2 நீரிழிவு மற்றும் இருதய நோய் உள்ளிட்ட நோய்கள் உருவாகும் ஆபத்து குறைவு என்று முந்தைய ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கப் புளூபெர்ரி சாப்பிடுவது ரத்த நாளங்களின் செயல்பாடு மற்றும் தமனி இறுக்கத்தில் நீடித்த முன்னேற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது, இது இருதய நோய்களின் அபாயத்தை 12 முதல் 15 சதவீதம் வரை குறைப்பதாகவும் ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
அவகேடோ: அவகேடோவில் ஒற்றைநிறைவுறா கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன, அவை 'கெட்ட' LDL கொழுப்பைக் குறைத்து, 'நல்ல' HDL கொழுப்பை அதிகரிக்க உதவுகின்றன. அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ஜர்னலில் 2022-ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு ஆய்வில், வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை அவகேடோ எடுத்துக்கொள்வது குறைந்த இருதய நோய்களின் அபாயத்துடன் தொடர்புடையதாக தெரியவந்துள்ளது.
வாரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு அவகேடோவை சாப்பிட்ட பங்கேற்பாளர்களுக்கு, அவகேடோவை அரிதாக அல்லது ஒருபோதும் சாப்பிடாதவர்களை விட, இருதய நோய்கள் வருவதற்கான அபாயம் 16% குறைவாகவும், கரோனரி இதய நோய் வருவதற்கான அபாயம் 21% குறைவாகவும் இருப்பாதாக அய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள்: சால்மன், மேக்கரல், மத்தி மற்றும் ட்ரவுட் போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களான இகோசாபென்டேனோயிக் அமிலம் (EPA) மற்றும் டோகோசாஹெக்ஸானோயிக் அமிலம் (DHA) நிறைந்துள்ளன, இவை வீக்கத்தைக் குறைப்பதாகவும், ஒட்டுமொத்த இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
கரோலின்ஸ்கா இன்ஸ்டிடியூட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2023-ஆம் ஆண்டு நடத்திய ஆய்வில், அதிக கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் இருதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
