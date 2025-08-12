சிறுநீரகங்களைப் பாதுகாப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியம். இந்த உறுப்பு கழிவுப்பொருட்களை வடிகட்டுவதிலும், திரவங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், எலெக்ட்ரோலைட்களைச் சமநிலைப்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சிறுநீரக நோய்கள் அதிகரிப்பதற்கு உணவுமுறை உட்பட வாழ்க்கைமுறை காரணிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சில உணவுகள் சிறுநீரகங்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும் என்றாலும், வேறு சில உணவுகள் அதன் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு, நோய்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கும். அந்த வகையில், சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட, ஐந்து சூப்பர்ஃபுட்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
ப்ளூபெர்ரி (Blueberries) : ப்ளூபெர்ரிகளில் ஆந்தோசயனின் (anthocyanins) போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை சிறுநீரக செல்களுக்குச் சேதம் விளைவிக்கும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன. ப்ளூபெர்ரி உட்கொள்வது, சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தொடர்ந்து காட்டுகின்றன.
இதில் உள்ள ப்ரோயான்ஹோசயனின், ஃபிளவனோல்கள் மற்றும் ஃபீனோலிக் அமிலம் ஆகியவையும் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கின்றன. ப்ளூபெர்ரி அழற்சியைக் குறைப்பதன் மூலம் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது என 2014ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், ப்ளூபெர்ரிகளில் பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் குறைவாக இருப்பதால், இது சிறுநீரகத்திற்கு மிகவும் உகந்தது.
சால்மன் (Salmon) : கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் சிறுநீரகத்திற்கு நல்லது. சால்மன் போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் சிறந்த ஆதாரங்கள். இவை அழற்சியைக் குறைத்து, சிறுநீரக பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. ஒமேகா-3-களைத் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வது, சிறுநீரக நோய் உள்ள நோயாளிகளுக்கு சிறுநீரில் அதிகப்படியான புரதம் வெளியேறுவதைக் (proteinuria) குறைப்பதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. சால்மன் ஒரு நல்ல தரமான புரத மூலமாகவும் உள்ளது. இது இதயம், மூளை, கண்கள், அழற்சி மற்றும் உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கிறது.
கேல் கீரை (Kale): கீரைகள் இதயத்தை மட்டுமல்ல, சிறுநீரகங்களையும் பாதுகாக்கின்றன. அந்த வகையில் கீரை வகைகளில் ஒன்றான கேல் கீரை எனப்படும் பரட்டை கீரை வைட்டமின்கள் A, C, மற்றும் K நிறைந்துள்ளன. இந்த கீரை ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கு உதவுகிறது. அதன் நார்ச்சத்து உடலில் இருந்து நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது. அதனால், அன்றாட உணவில் பரட்டை கீரையை சேர்த்துக்கொள்வது சிறுநீரக நோய் பிரச்சனையை தடுப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
சிவப்பு குடைமிளகாய் (Red Bell Peppers) : சிவப்பு குடைமிளகாய் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. அவற்றில் பொட்டாசியம் குறைவாகவும், வைட்டமின் C மற்றும் A, மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் உள்ளன. இதில் வைட்டமின் B6 மற்றும் ஃபோலிக் அமிலமும் உள்ளன.
காலிஃபிளவர் (Cauliflower) காலிஃபிளவர் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏற்ற காய்கறியாக இருக்கிறது. இதில் பொட்டாசியம் குறைவாகவும், நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் உள்ளது. இந்த காய்கறி செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், நச்சுக்கள் சேர்வதைக் குறைப்பதன் மூலமும் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும். இதைச் சாப்பிடுவது இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதோடு, இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தலாம். காலிஃபிளவர் போன்ற சிலுவை குடும்ப காய்கறிகளில் உள்ள சல்ஃபர் கலவைகள் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.