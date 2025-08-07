தோல் புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக, ஆண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய்களில் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் மிகவும் பொதுவானது. 112 நாடுகளில் ஆண்களில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான புற்றுநோயாக புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உள்ளது. இது மொத்த புற்றுநோய்களில் 15 சதவீதமாகும். உலகளாவிய மக்கள்தொகை மாற்றங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ஆயுட்காலம் குறித்த தரவுகளின் அடிப்படையில் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் 2020 இல் 1·4 மில்லியனிலிருந்து 2040 ஆம் ஆண்டில் 2·9 மில்லியனாக உயரும் என்கிறது தி லான்செட் மருத்துவ ஆய்வு.
இது தீவிரமான மற்றும் பெரும்பாலும் உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலையாகும். இது சிறுநீர்ப்பைக்குக் கீழே அமைந்துள்ள ஆண்களின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய சுரப்பியான புரோஸ்டேட் சுரப்பியில் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாகும்போது ஏற்படுகிறது. இந்த நிலை பொதுவாக வயதான ஆண்களில் காணப்படுகிறது.
குறிப்பாக, 50 வயதைக் கடந்தவர்களுக்கு இந்த நோய் வருவதற்கான ஆபத்து விகிதம் அதிகம். மரபியல், வயது, மற்றும் வாழ்க்கை முறை போன்ற காரணிகள் முக்கியப் பங்கு வகித்தாலும், உணவுப் பழக்கமும் புரோஸ்டேட் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். அதன்படி, சில உணவுகள் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆபத்தை அதிகரிக்கலாம். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சிவப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி: மாட்டிறைச்சி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் ஆட்டிறைச்சி, அத்துடன் தொத்திறைச்சி (sausages), ஹாட் டாக்ஸ் (hot dogs), பன்றி இறைச்சி துண்டுகள் (bacon) மற்றும் டெலி மீட்ஸ் (deli meats) போன்றவை சிவப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி வகைகளில் அடங்கும். அதிக அளவு சிவப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சியை, குறிப்பாக அதிக வெப்பநிலையில் சமைத்துச் சாப்பிடுவது புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்கிறது ஆய்வு.
அதிக வெப்பநிலையில் மேற்பட்ட இறைச்சியைச் சமைக்கும்போது, ஹெட்டிரோசைக்ளிக் அமீன்ஸ் (HCAs) எனப்படும் தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் வெளியாகும். இவை செல்களைச் சேதப்படுத்தி புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கலாம். அதிகபட்சமாக மாதத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை சிவப்பு இறைச்சியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே போல், இறைச்சியை எண்ணெயில் பொரித்து சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.
அதிக கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள்: பால், கொழுப்பு நிறைந்த சீஸ், வெண்ணெய், கிரீம் மற்றும் முழு கொழுப்புள்ள தயிர் போன்ற பால் பொருட்களில் நிறைவுற்ற கொழுப்புகள் (saturated fats) உள்ளன. இவை புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். பால் மற்றும் அதிக கொழுப்புள்ள பால் பொருட்களை அதிக அளவில் உட்கொள்வது, வீரியம் மிக்க புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உருவாகும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் என Dietary Factors and Prostate Cancer Development, Progression, and Reduction என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் குறைந்த கொழுப்புள்ள அல்லது கொழுப்பு இல்லாத பால் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். பாதாம் பால், சோயா பால், ஓட்ஸ் பால் அல்லது ஆளிவிதை பால் போன்ற பால் அல்லாத மாற்றுகளையும் முயற்சிக்கலாம்.
நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள்: பேக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு வரும் இறைச்சி, வெண்ணெய், சீஸ் போன்ற எந்தவொரு உணவும் ஆரோக்கியமற்றது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் பொதுவாக பேக்கரி பொருட்கள், வறுத்த உணவுகள் மற்றும் பாக்கெட் ஸ்நாக்ஸ் போன்றவற்றில் காணப்படுகின்றன. இந்த ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் உடலில் வீக்கத்தை அதிகரித்து, புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் செல்கள் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கலாம்.
நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகளுக்குப் பதிலாக, ஆலிவ் எண்ணெய், வெண்ணெய் பழம் (avocado), நட்ஸ், விதைகள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த மீன்கள் போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். பருப்பு வகைகள், குழம்பு போன்றவற்றில் நெய் போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம். ஆனால், அதனை அளவாக பயன்படுத்த வேண்டும். பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் துரித உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்த்துவிடுங்கள், எப்போதாவது ஒரு முறை சாப்பிடுவதைத் தவிர்த்து.
சர்க்கரை: சிறிய அளவில் கூட சர்க்கரையில் எந்த நன்மைகளும் இல்லை. அதிகப்படியான சர்க்கரை உட்கொள்ளல் உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கும், இது புரோஸ்டேட் புற்றுநோய்க்கான ஒரு ஆபத்து காரணியாகும். சர்க்கரை கலந்த சோடாக்கள், ஜூஸ், மிட்டாய்கள், பேஸ்ட்ரிகள், மிட்டாய்கள் மற்றும் பிற இனிப்புகள் இரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரித்து, உடல் எடை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பு, புற்றுநோய் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வீக்கம் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மைக்கு வழிவகுக்கும். சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் மற்றும் இனிப்புகளை முடிந்தவரை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பழச்சாறுகள் அல்லது சர்க்கரை நிறைந்த தின்பண்டங்களுக்குப் பதிலாக பழங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ரத்த சர்க்கரையை சீராக வைத்திருக்க முழு தானியங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மது: அதிகப்படியான மது அருந்துதல் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப் பலவீனப்படுத்தி, புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் உட்பட பல புற்றுநோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். மதுபானம் ஹார்மோன் அளவையும் பாதித்து, புரோஸ்டேட் ஆரோக்கியத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் வீக்கத்தையும் ஏற்படுத்தலாம்.
எனவே, மது அருந்துவதை மிதமான அளவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லது முற்றிலும் தவிர்த்து விடுங்கள். நீங்கள் மது அருந்தினால், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளைப் பின்பற்றி, படிப்படியாக அதை முழுமையாக விட்டுவிடுங்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
