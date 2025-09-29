ETV Bharat / health

இதய தமனியில் அடைப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கும் உணவுகள்!

வால்நட்ஸ் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலத்தின் வளமான தாவர மூலமாகும். அவற்றை உணவில் தொடர்ந்து சேர்ப்பது கெட்ட கொழுப்பு, ரத்த அழுத்தம் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியம். ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை அழிக்கக்கூடும். சில சமயங்களில் கடுமையான நிலைமைகளை எதிர்கொள்ளும் போதுதான் பலருக்கு இதயம் செயலிழக்கத் தொடங்குகிறது என்பது தெரியும். இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில், தமனிகளில் பிளேக் படிவதால் ஏற்படும் பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல் அழற்சி எனப்படும் நிலையை எதிர்கொள்பவர்கள் பலரும் உள்ளனர்.

இது மாரடைப்பு, பக்கவாதம், உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் உணவில் சில மாற்றங்களைச் செய்வது தமனிகளைப் பாதுகாப்பதில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அந்த வகையில், தமனிகளை சுத்தப்படுத்தவும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கறிவேப்பிலை: கறிவேப்பிலை மிக முக்கியமான இதய ஆரோக்கிய உணவுகளில் ஒன்றாகும். அவற்றில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. அவை கொழுப்பின் ஆக்சிஜனேற்றத்தைக் குறைக்கவும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. கூடுதலாக, அவற்றில் உள்ள கேம்ப்ஃபெரால் தமனிகளில் குவிந்துள்ள பிளேக்கை அகற்றவும், கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கவும், ரத்த சர்க்கரை அளவை உறுதிப்படுத்தவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

முருங்கை இலை: முருங்கை கீரையில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் சேர்மங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இதில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியான குர்செடின், ரத்த நாளங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிப்பதன் மூலம் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

நல்ல கொழுப்பான HDL ஐ அதிகரிப்பதிலும் முருங்கை நன்மை பயக்கும். தினமும் இதை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைத் தடுக்கலாம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்பின் அளவைப் பராமரிக்கலாம். இது தமனிகளை சுத்தப்படுத்த உதவும்.

வால்நட்ஸ்: வால்நட்ஸ் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலத்தின் வளமான தாவர மூலமாகும். அவற்றை உணவில் தொடர்ந்து சேர்ப்பது கெட்ட கொழுப்பு, ரத்த அழுத்தம் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும். வால்நட்ஸில் கலோரிகள் அதிகம், எனவே அவற்றை அளவோடு சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. வால்நட்ஸை ஊறவைத்து சாப்பிடுவது கூடுதல் நன்மைகளை கொடுப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

வெந்தயம்: வெந்தயத்தில் காணப்படும் சேர்மங்கள் கொழுப்பின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைக்க உதவும். வெந்தயத்தை தொடர்ந்து உட்கொள்பவர்களுக்கு ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் போன்ற கொழுப்புகளின் அளவு மேம்பட்டுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இது இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.

ஓட்ஸ்: ஓட்ஸில் பீட்டா-குளுக்கன் எனப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து அதிக அளவில் உள்ளது. இது கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும். ஓட்ஸ் காலப்போக்கில் தமனிகளில் பிளேக் படிவதைக் குறைக்கவும் உதவும். ஓட்ஸைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் நல்லது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

