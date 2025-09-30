ETV Bharat / health

காஃபி முதல் ஆப்பிள் வரை - யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாகவே குறைக்கும் உணவுகள்!

மெக்னீசியம் நிறைந்த காய்கறிகள், நட்ஸ், விதைகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் யூரிக் அமில அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
யூரிக் அமிலம் என்பது உடல் பியூரின்களை உடைக்கும் போது உருவாகும் ஒரு கழிவுப் பொருளாகும். இந்த பியூரின்கள் சிவப்பு இறைச்சி, கடல் உணவு மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற சில உணவுகள் மற்றும் பானங்களில் காணப்படுகின்றன என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இவற்றால் உடலில் ஏற்படும் யூரிக் அமிலம் சிறுநீரகங்களால் வடிகட்டப்பட்டு சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

முறையாக யூரிக் அமிலம் சிறுநீர் வழியாக வெளியேறவில்லை என்றால் உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, இது கீல்வாத பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கிறது. அந்த வகையில் இயற்கையான சில உணவுகள் மூலம் யூரிக் அமிலத்தை எப்படி குறைப்பது என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

காஃபி: காஃபி புத்துணர்ச்சியை அளிப்பது மட்டுமல்லாமல், யூரிக் அமில அளவைக் குறைப்பதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று என்கின்றனர் நிபுணர்கள். National Library of Medicine இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, காபி குடிப்பவர்களுக்கு கீல்வாதம் ஏற்படும் அபாயம் குறைவு என்று தெரியவந்துள்ளது . காபியில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் பிற சேர்மங்கள் யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்க உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகள்: வீக்கத்தைக் குறைப்பதிலும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிப்பதிலும் மெக்னீசியம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது சம்பந்தமாக, மெக்னீசியம் நிறைந்த காய்கறிகள், நட்ஸ், விதைகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் யூரிக் அமில அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.

வாழைப்பழங்கள்: வாழைப்பழங்களில் இயற்கையாகவே பியூரின்கள் குறைவாக உள்ளன. இதன் விளைவாக அவை யூரிக் அமிலமாக மாறுவதைத் தடுக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது. வாழைப்பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் உடலில் அமில அளவை சமன் செய்து யூரிக் அமிலம் குவிவதைத் தடுக்கிறது என்கிறது ஆய்வு.

இதையும் படிங்க: இதய தமனியில் அடைப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கும் உணவுகள்!

இஞ்சி: கீல்வாதம் உள்ளவர்களுக்கு இஞ்சி் நன்மைகளை அளிக்கின்றது. ஏனெனில் இது உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் கீல்வாத அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. இஞ்சி யூரிக் அமில அளவை நேரடியாகக் குறைக்கவில்லை என்றாலும், கீல்வாதத்தால் ஏற்படும் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

செர்ரிகள்: Arthritis Research And Therapy இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் , செர்ரி சாப்பிடுபவர்களுக்கு கீல்வாதம் ஏற்படும் ஆபத்து குறைவாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது . அவற்றில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அந்தோசயினின்கள் நிறைந்துள்ளன, அவை வீக்கத்தைக் குறைத்து மூட்டுகளில் யூரிக் அமில படிகங்கள் உருவாவதைத் தடுக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆப்பிள்: ஆப்பிளில் அதிக அளவு உணவு நார்ச்சத்து உள்ளது, இது ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான யூரிக் அமிலத்தை உறிஞ்சி உடலில் இருந்து அகற்ற உதவுகிறது. ஆப்பிளில் மாலிக் அமிலமும் உள்ளது, இது யூரிக் அமிலத்தின் விளைவுகளை நடுநிலையாக்கும்.

கிரீன் டீ: கிரீன் டீயில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை வீக்கம் மற்றும் யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். காலையில் கிரீன் டீ குடிப்பதால் கீல்வாதம் மற்றும் சிறுநீரகப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

செம்பருத்தி தேநீர்: செம்பருத்தி தேநீர் யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்க உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. இதில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் நிறைந்த பாலிபினால்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. செம்பருத்தி தேநீர் யூரிக் அமிலத்தைக் குறைத்து ஆரோக்கியமான சிறுநீரக செயல்பாட்டைப் பராமரிக்க உதவுகிறது என Journal of Functional Foods இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: உடல் எடையை குறைக்க உதவும் கிட்னி பீன்ஸ் - தினமும் எவ்வளவு சாப்பிடணும்?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

