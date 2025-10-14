எலும்பு தேய்மானமா? ஒரே மாதத்தில் எலும்புகளை பலப்படுத்தும் உணவுகள் இதோ!
100 கிராம் கேழ்வரகில் சுமார் 344 மி.கி கால்சியம் உள்ளது. பாலில் கால்சியம் நிறைந்திருந்தாலும், கேழ்வரகு கால்சியத்துடன் சேர்த்து நார்ச்சத்து மற்றும் அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 10:54 AM IST
எலும்பு பலவீனம், தேய்மானம் போன்ற பிரச்சனைகளால் வயதானவர்கள் மட்டுமல்லாமல், இளம் வயதினரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு, உடல் உழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கை முறை, ஊட்டச்சத்து குறைந்த உணவு, மற்றும் துரித உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுவது போன்றவை முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது. இதனை தடுக்க, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D சப்ளிமென்ட்களை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்தாலும், நமது சமையலறையில் இருக்கும் சில பொருட்கள் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
மேலும், அவை 30 நாட்களுக்குள் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மேம்படுத்த முடியும் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், பழங்காலங்களாக எலும்பு அடர்த்தியை ஆதரிக்கவும், தேய்மானம் அடைவதை தடுக்கவும் உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கேழ்வரகு (Ragi): "ஏழைகளின் கால்சியம்" என்று அழைக்கப்படும் உணவு தான் கேழ்வரகு எனப்படும் ராகி. 100 கிராம் கேழ்வரகில் சுமார் 344 மி.கி கால்சியம் உள்ளது. இது அதே அளவு பாலை விட மிக அதிகம். பாலில் கால்சியம் நிறைந்திருந்தாலும், கேழ்வரகு கால்சியத்துடன் சேர்த்து நார்ச்சத்து மற்றும் அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது.
எலும்புகளுக்கு கேழ்வரகு பயனுள்ளதாக இருக்கக் காரணம் அதன் அதிக உறிஞ்சும் திறன் (High Bioavailability) ஆகும். அதாவது, குறிப்பாக முளைக்கட்டிய அல்லது புளிக்கவைக்கப்பட்ட (கேழ்வரகு தோசை மாவு போல) கேழ்வரகில் இருந்து உடலால் கால்சியத்தை அதிக திறனுடன் உறிஞ்ச முடியும். கேழ்வரகு கஞ்சி அல்லது சப்பாத்திகளை, குறிப்பாக காலையில், தொடர்ந்து உட்கொள்வது ஒரு மாதத்திற்குள் எலும்பு அடர்த்தியை உண்மையாக மேம்படுத்த முடியும்.
கோந்து (Gond): கோந்து பெரும்பாலும் குளிர்காலங்களில் லட்டுக்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உடலை வெப்பமாக்குவதற்கும் எலும்பின் வலிமையை ஆதரிப்பதற்கும் நம்பப்படுகிறது. கோந்தில் புரதம் மற்றும் கால்சியம் உள்ளது. ஆனால் உண்மையிலேயே உதவுவது அதன் கொலாஜன் (Collagen) பூஸ்டிங் பண்பு தான். கொலாஜன் என்பது எலும்புகளை நெகிழ்வாகவும், மூட்டுகளைக் குஷன் போலவும் வைத்திருக்கும் கட்டமைப்பு புரதமாகும்.
கோந்து உலர்ந்த பழங்கள் மற்றும் நெய்யுடன் கலக்கும்போது, அது ஒரு ஊட்டச்சத்து சக்திக் களஞ்சியமாக மாறுகிறது. பல ஆயுர்வேத பயிற்சியாளர்கள், குறிப்பாக பிரசவத்திற்குப் பின் அல்லது மாதவிடாய் நின்ற காலத்தில், 30 நாட்களுக்கு கோந்து லட்டுக்களை உட்கொள்வது மூட்டு விறைப்புத்தன்மை மற்றும் எலும்பு பலவீனத்தைக் குறைக்க முடியும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர்.
வெள்ளை எள் (sesame): இனிப்பு பலகாரங்களில் சேர்க்கப்படும் எள்ளில், எலும்பு உருவாக்கம் மற்றும் பராமரிப்புக்குத் தேவையான முக்கிய தாதுக்களான கால்சியம், துத்தநாகம் (Zinc) மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவை நிறைந்துள்ளன. ஒரு தேக்கரண்டி எள் ஒரு டம்ளர் பாலை விட அதிக கால்சியம் சத்தைக் கொண்டுள்ளது என 2023ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், உடலில் கால்சியத்தை திறம்பட உறிஞ்சி பயன்படுத்த உதவும் மெக்னீசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளின் இருப்பு ஆகும். தினமும் எள்ளை வறுத்தோ அல்லது சட்னிகளில் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம், அவை படிப்படியாக எலும்பு அடர்த்தியை மீட்டெடுக்க உதவுகின்றன. வறுத்த எள்ளுடன் ஒரு சிட்டிகை கருப்பு உப்பு மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்ப்பது அதன் தாது உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்துகிறது.
முருங்கை இலைகள் (Drumstick Leaves): பலவகை கீரைகள் இருந்தாலும், முருங்கைக் கீரையில் கால்சியம், இரும்பு மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களால் நிறைந்துள்ளது. முருங்கை இலைகளில் 100 கிராமுக்கு சுமார் 250 மி.கி கால்சியம் உள்ளது. மேலும் அதிக அளவு வைட்டமின் K உள்ளது, இது கால்சியத்தை எலும்புகளுடன் பிணைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
சூப், முருங்கை பொடி செய்து இட்லி, தோசை அல்லது சாதத்துடன் சாப்பிடுவது சில வாரங்களிலேயே கால் பிடிப்புகளைக் குறைக்க உதவுவதாகவும் எலும்பு தேய்மானத்தை தடுப்பதாகவும் Exploring the Potential of Moringa oleifera in Managing Bone Loss: Insights from Preclinical Studies என்ற தலைப்பில் வெளியான NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அமரந்த் (Rajgira): அமரந்த் அல்லது ராஜ்கிரா என்பது தண்டுக்கீரையின் விதைகளை குறிப்பிடுகிறது. இது கால்சியம், மாங்கனீசு மற்றும் கால்சியத்தைத் தக்கவைக்க உதவும் லைசின் (Lysine) போன்ற அமினோ அமிலங்கள் நிறைந்ததாகும். மற்ற தானியங்களைப் போலன்றி, ராஜ்கிரா எலும்புகளில் இருந்து கால்சியத்தை வெளியேற்றாமல், அதற்கு பதிலாக எலும்பு மேட்ரிக்ஸ் (Bone Matrix) உருவாக்கத்திற்கு பங்களிக்கிறது.
இதில், லட்டுகள் அல்லது கஞ்சியை (பால் அல்லது தண்ணீருடன்) நெய்யுடன் சேர்த்துத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது வலுவான எலும்புகளைப் பராமரிக்க கணிசமாக உதவும். அதன் எதிர்ப்பு-அழற்சி (Anti-inflammatory) நன்மைகள் பலவீனமான எலும்புகளுடன் அடிக்கடி ஏற்படும் மூட்டு வலியையும் குறைக்கிறது.
கொள்ளு (Horse Gram): கொள்ளு, அதன் வெப்பமூட்டும் மற்றும் பலப்படுத்தும் பண்புகளுக்காக பாரம்பரிய உணவுகளில் நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கொள்ளுப் பருப்பில் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் நிரம்பியுள்ளது. மேலும், பாலிபினால்கள் மற்றும் ஃப்ளாவனாய்டுகள் உள்ளன. அவை எலும்பு அழற்சியைக் குறைக்கின்றன.
மேலும் முக்கியமாக, இது சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது உடலில் கால்சியம்-பாஸ்பரஸ் விகிதங்களைச் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு இன்றியமையாதது. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்தில் கவனிக்கப்படாத ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். இந்தக் கொள்ளுப் பருப்பை பூண்டு மற்றும் சீரகம் போன்ற மசாலாப் பொருட்களுடன் சேர்த்துத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது தாது உறிஞ்சுதலை அதிகரித்து, சில வாரங்களுக்குள் ஒட்டுமொத்த எலும்பு வலிமையை மேம்படுத்துகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.