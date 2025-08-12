ETV Bharat / health

பெற்றோர் கவனத்திற்கு! குழந்தைகளின் உயரத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமா? இந்த உணவுகளை கொடுக்க ஆரம்பிங்க! - FOODS TO INCREASE HEIGHT IN KIDS

தினமும் 1 முறைக்கும் குறைவாக பால் அருந்தும் குழந்தைகளுக்கும், 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை அருந்தும் குழந்தைகளுக்கும் இடையே சுமார் 1 செ.மீ உயர வித்தியாசம் இருப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

குழந்தைகளின் உயரம் சற்று குறைவாக இருந்தால் அதற்கு மரபணு மட்டுமின்றி உடல் வளர்ச்சி ஹார்மோன் தூண்டப்படாமல் இருப்பதும் காரணமாக அமையலாம். சரியான அளவில் மற்றும் போதுமான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காமல் இருப்பதும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும். குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சிக் காலத்தில் அதிக ஊட்டச்சத்து தேவைப்படுகிறது.

இந்த கூடுதல் ஊட்டச்சத்து, சுறுசுறுப்பான உடலின் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து, எடை மற்றும் உயரம் அதிகரிக்க உதவுகிறது. பால் பொருட்கள் முதல் கீரைகள் வரை, குழந்தைகளுக்கான அன்றாட உணவில் சேர்க்கக்கூடிய பல ஊட்டச்சத்து மூலங்கள் இயற்கையாகவே கிடைக்கின்றன. அந்த வகையில், குழந்தைகளின் உயரத்தை அதிகரிக்கவும், அவர்களை சுறுசுறுப்பாகவும், ஆற்றலுடனும் வைத்திருக்கவும் உதவும் உணவுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பால் : பாலில் கால்சியம், புரதம், மற்றும் வைட்டமின் D போன்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இவை ஆரோக்கியமான எலும்பு வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம். நான்கு வயதில் அதிகமாக பால் அருந்துவது உயரமான உடல்வாகுடன் தொடர்புடையது என Milk Intake, Height and Body Mass Index in Preschool Children என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

தினமும் 1 முறை அல்லது பால் அருந்தாத குழந்தைகளுக்கும், 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை அருந்தும் குழந்தைகளுக்கும் இடையே சுமார் 1 செ.மீ உயர வித்தியாசம் இருப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது. பாலில் உள்ள கால்சியம் எலும்புகளை வலுப்படுத்தவும், புரதம் தசை வளர்ச்சிக்கு உதவவும் செய்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கீரை: பசலைக்கீரை, முருங்கைக் கீரை ஆகியவற்றில் எலும்பு வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான கால்சியம், இரும்பு, மெக்னீசியம் மற்றும் வைட்டமின் K நிறைந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் எலும்பு வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானவை. மெக்னீசியம் எலும்பு உருவாக்கம் மற்றும் வலிமையை ஆதரிக்கிறது, இரும்பு ரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. கீரைகளில் உள்ள தாதுக்கள் அனைத்தும் எலும்பு வளர்ச்சிக்கு அவசியம். குறிப்பாக, வைட்டமின் K எலும்பு அடர்த்தியை அதிகரித்து, உயரம் அதிகரிக்க உதவுகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு

பருப்பு வகைகள்: பாசிப் பருப்பு, துவரம் பருப்பு, கொண்டைக் கடலை போன்றவை சிறந்த தாவர அடிப்படையிலான புரத மூலங்களாகும். இவை தசை மற்றும் திசு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதன் மூலம் குழந்தைகளின் உயரம் அதிகரிக்க உதவுகின்றன. பருப்புகளில் உள்ள ஃபோலேட் புதிய செல்கள் உருவாகி ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

2025ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், பருப்பு வகைகள் நிறைந்த உணவை உட்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு உணவு ஆற்றல், நார்ச்சத்து மற்றும் இரும்பு, துத்தநாகம், மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் B வைட்டமின்கள் போன்ற நுண்ணூட்டச்சத்துகள் அதிக அளவில் கிடைப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊட்டச்சத்துகள் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

நட்ஸ் மற்றும் விதைகள் பாதாம், வால்நட்ஸ், சியா விதைகள், பூசணி விதைகள் ஆகியவை ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதம் மற்ற்ம் துத்தநாகம், மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்களை வழங்குகின்றன. இவை குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம். இந்த நட்ஸும் விதைகளும் எலும்பு தாதுமயமாக்கல், கொலாஜன் உருவாக்கம் மற்றும் உயரம் அதிகரிப்புக்குத் தேவையான ஹார்மோன் ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முழு தானியங்கள்: பிரவுன் அரிசி, கோதுமை, குயினோவா போன்ற தானியங்கள், வளரும் குழந்தைகளுக்குத் தேவையான B-வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆற்றலை வழங்கி, உயரம் அதிகரிக்க உதவுகின்றன. 2021ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான் ஆய்வின்படி, பால் பொருட்களுடன் முழு தானியங்களைச் சேர்த்துக்கொள்வது உயரம் அதிகரிக்க உதவுகிறது. முழு தானியங்களில் உள்ள B வைட்டமின்கள், மெக்னீசியம், இரும்பு, மற்றும் நார்ச்சத்து போன்றவை எலும்பு வளர்ச்சி, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இவை அனைத்தும் குழந்தைப்பருவ வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானவை.

கேரட் கேரட்டில் பீட்டா-கரோட்டின் நிறைந்துள்ளது. இது உடலால் வைட்டமின் A-ஆக மாற்றப்பட்டு, வளர்ச்சிக் காலத்தில் கால்சியம் உறிஞ்சப்படுவதற்கு உதவுகிறது. PMC-யின் ஆய்வு ஒன்று, அதிக அளவில் வைட்டமின் A மற்றும் பீட்டா-கரோட்டின் எடுத்துக்கொள்வது எலும்பு தாது உள்ளடக்கம் (BMC) மற்றும் எலும்பு தாது அடர்த்தி (BMD) ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதாகக் கூறுகிறது. இவை இரண்டும் வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமான எலும்பு மற்றும் உயரம் அதிகரிக்க மிக முக்கியமானவை.

