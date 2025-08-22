ETV Bharat / health

மறந்தும் ஒன்றாக சாப்பிடக்கூடாத 5 உணவுகள் - ஆயுர்வேதம் பரிந்துரை! - FOOD COMBINATION TO AVOID

பாலின் குளிர்ச்சி மற்றும் கனமான தன்மை பழங்களின் இனிப்பு மற்றும் அமிலத் தன்மையுடன் இணைந்து, வீக்கம் மற்றும் நச்சுக்கள் சேர்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

Published : August 22, 2025 at 5:26 PM IST

சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஆயுர்வேதத்தில் சில உணவு சேர்க்கைகள் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. சில உணவுப் பொருட்கள் ஒன்றாகச் சேர்த்து உட்கொள்வது செரிமானத்தை பாதித்து, நச்சுக்களை உருவாக்கி, உடலில் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தும் என Ayurvedic Food Combining என்ற தலைப்பில் The Ayurvedic Institute தளத்தில் வெளியான கட்டுரை கூறுகிறது.

ஆரோக்கியமானதாகத் தோன்றும் சில சேர்க்கைகள் உண்மையில் குடல் ஆரோக்கியத்தையும், ஆற்றலையும் பாதிக்கலாம். மேலும், நமது அறியாமையால் ஒன்றாக சேர்த்து சாப்பிடும் சில உணவுப் பொருட்கள் செரிமான அமைப்பை குழப்பி ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் என்கிறது Effect of food combinations and their co-digestion on total antioxidant capacity under simulated gastrointestinal conditions என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு. அந்த வகையில், ஆயுர்வேதத்தின்படி தவிர்க்க வேண்டிய ஐந்து மோசமான உணவு சேர்க்கைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

பால் மற்றும் பழங்கள்: பால் மற்றும் பழங்களை ஒன்றாக சாப்பிடுவதை ஆயுர்வேதம் எச்சரிக்கிறது. ஏனெனில் அவற்றின் முரண்பட்ட குணங்கள் செரிமானத்தை சீர்குலைக்கின்றன. பாலின் குளிர்ச்சி மற்றும் கனமான தன்மை பழங்களின் இனிப்பு மற்றும் அமிலத் தன்மையுடன் இணைந்து, வீக்கம் (Inflammation) மற்றும் நச்சுக்கள் சேர்வதற்கு வழிவகுக்கும். செரிமானம் சீராக இருக்க, நீங்கள் விரும்பும் பழ ஸ்மூத்திகளில் பால் சேர்ப்பதற்குப் பதிலாக பாதாம் பால் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். தர்பூசணி மற்றும் பாலை ஒன்றாக சேர்த்து உட்கொள்ள கூடாது என்கிறது The Ayurvedic Institute.

தேன் மற்றும் சூடான நீர்: தேனை சூடான நீர் அல்லது பாலுடன் கலப்பதை ஆயுர்வேதம் பரிந்துரைக்காது. ஏனெனில் வெப்பம் அதன் பண்புகளை மாற்றுகிறது. தேன் சூடாக்கப்படும்போது, அதன் இயற்கையான சேர்மங்கள் மாறி, நச்சுத்தன்மையாக மாற வாய்ப்புள்ளது. தேனின் நன்மைகளைப் பெற, அதன் தன்மையில் அல்லது குளிர்ந்த அல்லது வெதுவெதுப்பான திரவங்களுடன் கலந்து சாப்பிடலாம்.

பால் மற்றும் கோழி அல்லது மீன்: பால், கோழி அல்லது மீன் போன்றவற்றை சேர்த்து சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். பாலின் குளிர்ச்சியான தன்மை, கோழி மற்றும் மீனின் வெப்பமான மற்றும் உப்புத் தன்மையுடன் இணைந்து, நச்சுக்கள், தோலழற்சி போன்ற தோல் பிரச்சனைகள் மற்றும் செரிமான குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, இந்த உணவுகளை தனித்தனியாக உண்ண வேண்டும்.

வாழைப்பழங்கள் மற்றும் குளிர்ந்த அல்லது பால் உணவுகள்: வாழைப்பழங்களை பால் சார்ந்த உணவுகள் அல்லது குளிர்ந்த உணவுகளுடன் இணைப்பது செரிமான அசௌகரியம் மற்றும் கனமான உணர்வை ஏற்படுத்தும். செரிமான சமநிலையின்மையை தவிர்ப்பதற்கும், ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதற்கும், இந்த உணவுகளை தனித்தனியாக உண்ண பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நெய் மற்றும் தேன்: சம அளவு நெய் மற்றும் தேன் கலந்து சாப்பிடுவது முற்றிலும் கூடாது. ஏனெனில் அவற்றின் எதிர் குணங்கள் நச்சு எதிர்வினைக்கு வழிவகுக்கும். தேன் மற்றும் நெய்யின் முரண்பட்ட பண்புகள் செரிமானம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீர்குலைக்கும். இருப்பினும், அவற்றை சமமற்ற விகிதத்தில் கலப்பது பாதுகாப்பானது மற்றும் பெரும்பாலும் ஆயுர்வேதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

