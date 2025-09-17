ETV Bharat / health

நீண்ட ஆயுளுக்கு சூப்பரான உணவுமுறை - நொதித்த உணவுகளை ஏன் சாப்பிடணும்?

நொதித்த உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது, குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இதனால் செரிமான மண்டலம் சீராக செயல்படுகிறது, வீக்கம், வாயு போன்ற பிரச்சனைகள் குறைகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2025 at 11:11 AM IST

3 Min Read
அன்றாடம் நாம் சாப்பிடும் அரிசியில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருந்தாலும், அரிசியை வைத்து தயார் செய்யப்படும் இட்லி, தோசை உடலுக்கு நல்லது என மருத்துவர்கள் சொல்லி கேட்டிருப்போம். அதற்கு காரணம், இட்லி, தோசைக்கு அரைத்த மாவு நொதிக்க வைக்கப்படுவதால் (Fermented foods) தான். 8 முதல் 10 மணி நேரத்திற்கு நொதிக்க வைக்கும் போது, இந்த உணவுகள் புளிப்பாக மாறும்.

இதற்கு பின்னால், லாக்டோ நொதித்தல் செயல்முறை உள்ளது. இந்த மாதிரியான உணவுகளில் ஊட்டச்சத்துக்கள் உருவாகின்றன. 10 வாரங்களுக்கு நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகளை அன்றாட உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது நுண்ணுயிர் பன்முகத்தன்மையை அதிகரித்து, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது என ஸ்டான்போர்ட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் (Stanford) கண்டறிந்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள் ஆரோக்கியத்திற்கு பல வழிகளில் உதவுகின்றன. இதில் பாக்டீரியா, ஈஸ்ட் அல்லது பிற நுண்ணுயிரிகள் உணவில் உள்ள சர்க்கரை மற்றும் மாவுச்சத்தை மாற்றுகின்றன. இந்த செயல்முறை உணவை பாதுகாப்பதுடன், நன்மை பயக்கும் என்சைம்கள், பி வைட்டமின்கள், ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு வகையான புரோபயாடிக்குகளை உருவாக்குகிறது. அந்த வகையில், நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள் என்னென்ன? அவற்றால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

உடலில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?

நொதித்த உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது, குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இதனால் செரிமான மண்டலம் சீராக செயல்படுகிறது, வீக்கம், வாயு போன்ற பிரச்சனைகள் குறைகின்றன. ஊட்டச்சத்துக்கள் சிறப்பாக உறிஞ்சப்படுவதால், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படுகிறது. மேலும், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுப்பெற்று, தொற்றுநோய்கள் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகளை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது. அவற்றை விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

குடல் ஆரோக்கியம்: நொதிக்கப்பட்ட உணவுகளில் அதிக அளவில் புரோபயாடிக்குகள் (Probiotics) உள்ளன. இவை குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் சமநிலையை பராமரிக்க உதவுகின்றன. இது செரிமானம், ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்துகிறது. குடலின் ஆரோக்கியம் வலுவாக இருந்தால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் சிறப்பாக இருக்கும்.

ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல்: நொதித்தல் செயல்முறை, உணவில் உள்ள ‘ஆண்டி நியூட்ரியன்ட்களை’ (anti-nutrients) உடைக்க உதவுகிறது. இந்த ஆண்டி நியூட்ரியன்ட்கள் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களை உறிஞ்சுவதைத் தடுக்கின்றன. நொதித்த உணவுகளை உண்பதால், உடலில் ஊட்டச்சத்துக்கள் தடையில்லாமல் கிடைக்கின்றன.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: ஆரோக்கியமான குடல் நுண்ணுயிரிகள் (gut microbiome) நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. புரோபயாடிக்குகள் நோய்க்கிருமிகளுடன் போராடி, நோய்த்தொற்றுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.

மனநல மேம்பாடு: குடல் மற்றும் மூளைக்கு இடையே ஒரு வலுவான தொடர்பு உள்ளது. நொதித்த உணவுகளில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள், செரட்டோனின் போன்ற நரம்பியக்கடத்திகளின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன. இதனால் மனநிலை மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாடு மேம்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

செரிமான மேம்பாடு: நொதித்த உணவுகள் செரிமானத்திற்கு உதவும் நொதிகளை (enzymes) உருவாக்குகின்றன. இது அஜீரணம், வீக்கம் மற்றும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது. கூடுதலாக, லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் பெப்டைடுகள் மற்றும் பாலிஅமைன்களை உருவாக்குகிறது. இது இருதய, நோயெதிர்ப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்தில் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாக Fermented Foods: Definitions and Characteristics, Impact on the Gut Microbiota and Effects on Gastrointestinal Health and Disease என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள் என்னென்ன:

இந்திய உணவுமுறையில் நொதிக்கப்பட்ட உணவுகள் பாரம்பரியமாக பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இட்லி, தோசை: இவை அரிசி மற்றும் உளுந்து மாவை நொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடியவை மற்றும் புரோபயாடிக்குகள் நிறைந்தவை.

தயிர், மோர்: பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் தயிர் மற்றும் மோர், குடலுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஊறுகாய்: பல இந்திய பாரம்பரிய ஊறுகாய்கள், காய்கறிகளை நொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தோக்ளா (Dhokla): இது கடலை மாவை (chickpea flour) நொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படும் குஜராத்தி உணவு வகையாகும்.

பழைய சோறு: இரவில் மீந்துபோன சோறு, காலையில் நொதித்து ஒரு புரோபயாடிக் உணவாக மாறுகிறது. இது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.

நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகள் பற்றிய ஆய்வுகள், அவை குடல் ஆரோக்கியம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்தை மேம்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு ஆய்வு, தயிர் மற்றும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு குறைவது ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்துள்ளது. மேலும் பல ஆய்வுகள், நொதித்த உணவுகளில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள் குடலில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்துப் போராடி, செரிமான மண்டலத்தை பாதுகாக்கின்றன என்கிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

