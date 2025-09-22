கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய்: குழந்தைகளுக்கு இதய நோய் ஆபத்தா? எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய், குழந்தையின் உறுப்புகள், குறிப்பாக இதயம் எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
Published : September 22, 2025 at 1:04 PM IST
கர்ப்பிணி பெண்களின் ஆரோக்கியம், குழந்தையின் இதய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானதாகும். குறிப்பாக, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் ஆகியவை சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியவை. ஏனெனில் அவை குழந்தைகளுக்கு பிறப்பதற்கு முன்னும், பின்னும் இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்கிறது ஆய்வு.
கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய்: கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் (Gestational diabetes) என்பது, ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவரது ரத்த குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிப்பதாகும். இது குழந்தையின் உறுப்புகள், குறிப்பாக இதயம், எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. அதிகப்படியான ரத்த சர்க்கரை அளவு, குழந்தையின் இதய சுவர்களை கடினமாக்கலாம். இது இதயத்தின் இயல்பான செயல்பாட்டை சீர்குலைக்கிறது.
கட்டுப்படுத்தப்படாத கர்ப்பகால நீரிழிவு நோயால், பிறவிக் குறைபாடுள்ள இதய நோய்கள் (congenital heart defects) ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம். இந்தக் குறைபாடுள்ள தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு, பிறக்கும் போது அசாதாரண இதய துடிப்புகள் அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம், மேலும் அவர்கள் வளர்ந்த பிறகு இதய நோய் அல்லது உடல் பருமன் ஏற்படும் வாய்ப்பும் அதிகம்.
கர்ப்பகால உயர் ரத்த அழுத்தம்: கர்ப்பகால உயர் ரத்த அழுத்தம் (Pregnant Hypertension) என்பது குழந்தையின் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தாகும். இது ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து, நஞ்சுக்கொடியிலிருந்து குழந்தைக்கு ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் செல்வதைக் குறைத்து, குழந்தையின் உறுப்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை சீர்குலைக்கிறது.
இது குறைந்த ரத்த ஓட்டம், குறைந்த பிறப்பு எடை மற்றும் முன்கூட்டிய பிரசவம் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கும். இவை அனைத்தும் குழந்தைக்கு எதிர்காலத்தில் இருதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ள தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு வளர்ந்த பிறகு உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகம்.
பிரீக்ளாம்ப்சியா (preeclampsia) போன்ற கடுமையான நிலைகளில், உயர் ரத்த அழுத்தம் நஞ்சுக்கொடி பிரிதல் (placental abruption) போன்ற சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. இது தாய் மற்றும் குழந்தை இருவருக்கும் ஆபத்தானது.
தடுப்பது எப்படி?.
வழக்கமான பரிசோதனைகள்: ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சரிபார்க்க வழக்கமான கர்ப்பகால மருத்துவ பரிசோதனைகளை பின்பற்றுதல் அவசியம்.
சரியான ஊட்டச்சத்து: முழு தானியங்கள், மெலிந்த புரதங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் கொண்ட சரியான ஊட்டச்சத்து தாய் மற்றும் கருவின் நல்வாழ்வை பராமரிக்க உதவுகிறது.
உடற்பயிற்சி: மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி, சரியான அளவில் உடற்பயிற்சி செய்வதும் சிக்கல்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.
சுகாதாரம்: புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல் மற்றும் போதைப்பொருட்களைத் தவிர்ப்பது, மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி கர்ப்பகால வைட்டமின்கள் மற்றும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மூலம், தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, எதிர்கால இருதய ஆரோக்கியத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
