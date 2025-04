ETV Bharat / health

டைப் 2 நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தும் 'சூப்பர் விதை': தினசரி கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க! - SUNFLOWER SEEDS FOR DIABETES

Published : April 24, 2025 at 10:52 AM IST

By ETV Bharat Health Team

சூரியகாந்தி விதைகள் அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களின் வளமான மூலமாகும் . இதில் வைட்டமின் ஈ, புரதம், செலினீயம், ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், நார்ச்சத்து, ஃபோலேட் மற்றும் பாலிஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளன. இவை, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தவும், வீக்கம் மற்றும் தொற்றுநோய்களை எதிர்த்துப் போராடவும் உதவுகின்றன. இது ஆற்றலைப் பராமரிக்கவும் செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. அதன்படி, தினசரி சூரியகாந்தி விதைகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

இதய ஆரோக்கியம்: சூரியகாந்தி விதைகள் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் உட்பட ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளின் வளமான மூலமாகும். இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது என்று அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு கூறுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், இதில் நிறைந்துள்ள மெக்னீசயம் இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுவதால், இதய ஆரோக்கியம் பராமரிக்கப்படுவதாக NIH ஆய்வு கூறுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty images)

நீரிழிவு நோய்: சூரியகாந்தி விதைகளில் புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நல்லளவில் உள்ளது. மேலும், இது குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது. நீரிழிவு பராமரிப்பு இதழில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், இது இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சூரியகாந்தி விதைகள் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துவதிலும், வகை 2 நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுவதாக Therapeutic Effect of Sunflower Seeds and Flax Seeds on Diabetes என்ற தலைப்பில் NIH இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியம்: சூரியகாந்தி விதைகளில் மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் துத்தநாகம் உள்ளிட்ட தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. தி ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷனல் பயோகெமிஸ்ட்ரியில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், சூரியகாந்தி விதைகள் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சூரியகாந்தி விதைகளை உணவில் சேர்ப்பது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளைத் தடுக்கவும் நன்மை பயக்கும்.