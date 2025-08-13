ETV Bharat / health

பச்சை கற்பூரத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள்! யாரெல்லாம் தவிர்க்கனும்? - PACCHA KARPOORAM

கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், குழந்தைகள் மற்றும் கல்லீரல் நோய், வலிப்பு நோய் போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் கற்பூரத்தை உட்கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read

பச்சை கற்பூரம் என்றதும் அனைவருக்கும் நினைவில் வருவது தெய்வீக மணம் தான். குறிப்பாக, திருப்பதி பெருமாள் கோயிலில் வழங்கப்படும் பிரசாதமான லட்டு ஞாபகத்திற்கு வரும். இது அனைத்து இனிப்பு பொருட்களுக்கு நறுமணம் சேர்க்கவும், ஆலய வழிபாட்டிற்கும் பயன்படுத்தும் பொருட்களும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். குறிப்பாக, பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் இதற்குப் பல நன்மைகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், பச்சை கற்பூரம் உருவாவது எப்படி? அதிலிருந்து வரும் மணம் இயற்கையானதா? உணவில் பச்சை கற்பூரம் சேர்த்தால் உடலுக்கு எந்த உபாதைகளும் வராதா? என்ற கேள்விகள் பெரும்பாலானோருக்கு இருக்கும். அவற்றை இந்தப் பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பச்சை கற்பூரம் இயற்கையாகவும், செயற்கையாகவும் இரண்டு வழிகளில் உருவாக்கப்படுகிறது.

இயற்கை முறை : இயற்கையான பச்சை கற்பூரம் "சின்னமோமம் காம்ஃபரா" (Cinnamomum camphora) எனப்படும் கற்பூர மரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த மரங்கள் பொதுவாக கிழக்கு ஆசியா, குறிப்பாக போர்னியோ மற்றும் தைவான் போன்ற பகுதிகளில் வளர்கின்றன. கற்பூர மரத்தின் பட்டை, கிளைகள் மற்றும் வேர்கள் போன்றவற்றை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, அதிலிருந்து நீராவிக் காய்ச்சி வடித்தல் (steam distillation) என்ற செயல்முறை மூலம் கற்பூர எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த எண்ணெயிலிருந்து கற்பூரத்தை படிகங்களாகப் பிரித்தெடுத்து, அதை மேலும் சுத்திகரித்து பிரசாதம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் பச்சை கற்பூரமாக மாற்றுகிறார்கள்.

செயற்கை முறை: செயற்கை கற்பூரம் பொதுவாக டர்ன்டைன் எண்ணெய் (turpentine oil) என்ற ஒரு மூலப்பொருளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த எண்ணெய் ஊசியிலை மரங்களின் (coniferous trees) பிசின் மற்றும் பிற பொருட்களில் இருந்து கிடைக்கிறது.

இந்த டர்ன்டைன் எண்ணெயில் உள்ள "ஆல்ஃபா-பைனின்" (alpha-pinene) என்ற வேதிப்பொருள் பல்வேறு வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கற்பூரமாக மாற்றப்படுகிறது என Therapeutic Potential of α- and β-Pinene: A Miracle Gift of Nature என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் கற்பூரம் உணவு மற்றும் மருத்துவப் பயன்பாடுகளுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், செயற்கை முறையிலும் உணவுத் தரத்துடன் (food-grade) கற்பூரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நன்மைகள் என்ன? : வீட்டின் சூழலில் நேர்மறை ஆற்றலை உருவாக்குவதாகவும், எதிர்மறை சக்திகளை நீக்குவதாகவும் நம்பப்படுகிறது. பணப் பெட்டி அல்லது பூஜை அறையில் பச்சை கற்பூரம் வைப்பது, மகாலட்சுமியின் அருளைப் பெற்று செல்வ வளம் பெருகும் என ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. இதன் நறுமணம் மனதை அமைதிப்படுத்தி, தியானம் மற்றும் வழிபாட்டின்போது கவனம் சிதறாமல் இருக்க உதவும்.

மிகக் குறைந்த அளவில் உணவில் சேர்க்கப்படும்போது செரிமானத்திற்கு உதவுவதாகப் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் கூறுகின்றன. சித்த மருத்துவத்தில், மூட்டு வலி மற்றும் வாத நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் வாசனையை நுகர்வது சளி, சைனஸ் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இது ஒரு இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியாகச் செயல்பட்டு, சிறு பூச்சிகளை விரட்ட உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பக்க விளைவுகள் உண்டா?

பிரசாதத்தில் சேர்க்கப்படும் பச்சை கற்பூரம் (edible camphor) பொதுவாக மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் உடனடி உடல்நலக் கேடுகளை ஏற்படுத்தாது. ஆனால், அதை அதிக அளவில் உட்கொண்டால் பல ஆபத்தான பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

  • செரிமான பிரச்சனைகள்: பச்சை கற்பூரத்தை அதிக அளவில் உட்கொண்டால் வாந்தி, குமட்டல் மற்றும் வயிற்று வலி ஏற்படலாம்.
  • நரம்பு மண்டல பாதிப்பு: கற்பூர நச்சுத்தன்மை (camphor toxicity) காரணமாக நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு, வலிப்பு, குழப்பம், எரிச்சல் போன்ற தீவிரமான அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.
  • கல்லீரல் பாதிப்பு: வாய்வழியாக உட்கொள்வது அல்லது தோலில் பூசுவது என எதுவாக இருந்தாலும், கல்லீரலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
  • மூச்சுத் திணறல்: சுவாசப் பிரச்சனைகளையும், மூச்சுத் திணறலையும் ஏற்படுத்தலாம். குழந்தைகளுக்கு, குறைந்த அளவு கற்பூரம் கூட மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடும்.

முக்கிய எச்சரிக்கைகள்: கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், குழந்தைகள் மற்றும் கல்லீரல் நோய், வலிப்பு நோய் போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் கற்பூரத்தை உட்கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். பிரசாதத்தில் மிகக் குறைந்த அளவே சேர்க்கப்பட்டாலும், கற்பூரத்தை நேரடியாக உண்பது மிகவும் ஆபத்தானது.

சமையலுக்கானது மட்டுமே! சமையலுக்கென தனியாகப் பயன்படுத்தப்படும் (food-grade) பச்சை கற்பூரத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். மருந்துகள், பூச்சிக் கொல்லிகள் அல்லது விளக்கு ஏற்ற பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண கற்பூரத்தை ஒருபோதும் உணவில் சேர்க்கக் கூடாது. சுருக்கமாக, பிரசாதத்தில் சேர்க்கப்படும் அளவு பெரும்பாலும் பாதுகாப்பானது. ஆனால் கற்பூரத்தை அதிக அளவில் உட்கொள்வது அல்லது குழந்தைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் கொடுப்பது மிகவும் ஆபத்தானது.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

பச்சை கற்பூரம் என்றதும் அனைவருக்கும் நினைவில் வருவது தெய்வீக மணம் தான். குறிப்பாக, திருப்பதி பெருமாள் கோயிலில் வழங்கப்படும் பிரசாதமான லட்டு ஞாபகத்திற்கு வரும். இது அனைத்து இனிப்பு பொருட்களுக்கு நறுமணம் சேர்க்கவும், ஆலய வழிபாட்டிற்கும் பயன்படுத்தும் பொருட்களும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். குறிப்பாக, பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் இதற்குப் பல நன்மைகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், பச்சை கற்பூரம் உருவாவது எப்படி? அதிலிருந்து வரும் மணம் இயற்கையானதா? உணவில் பச்சை கற்பூரம் சேர்த்தால் உடலுக்கு எந்த உபாதைகளும் வராதா? என்ற கேள்விகள் பெரும்பாலானோருக்கு இருக்கும். அவற்றை இந்தப் பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பச்சை கற்பூரம் இயற்கையாகவும், செயற்கையாகவும் இரண்டு வழிகளில் உருவாக்கப்படுகிறது.

இயற்கை முறை : இயற்கையான பச்சை கற்பூரம் "சின்னமோமம் காம்ஃபரா" (Cinnamomum camphora) எனப்படும் கற்பூர மரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த மரங்கள் பொதுவாக கிழக்கு ஆசியா, குறிப்பாக போர்னியோ மற்றும் தைவான் போன்ற பகுதிகளில் வளர்கின்றன. கற்பூர மரத்தின் பட்டை, கிளைகள் மற்றும் வேர்கள் போன்றவற்றை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, அதிலிருந்து நீராவிக் காய்ச்சி வடித்தல் (steam distillation) என்ற செயல்முறை மூலம் கற்பூர எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த எண்ணெயிலிருந்து கற்பூரத்தை படிகங்களாகப் பிரித்தெடுத்து, அதை மேலும் சுத்திகரித்து பிரசாதம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் பச்சை கற்பூரமாக மாற்றுகிறார்கள்.

செயற்கை முறை: செயற்கை கற்பூரம் பொதுவாக டர்ன்டைன் எண்ணெய் (turpentine oil) என்ற ஒரு மூலப்பொருளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த எண்ணெய் ஊசியிலை மரங்களின் (coniferous trees) பிசின் மற்றும் பிற பொருட்களில் இருந்து கிடைக்கிறது.

இந்த டர்ன்டைன் எண்ணெயில் உள்ள "ஆல்ஃபா-பைனின்" (alpha-pinene) என்ற வேதிப்பொருள் பல்வேறு வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கற்பூரமாக மாற்றப்படுகிறது என Therapeutic Potential of α- and β-Pinene: A Miracle Gift of Nature என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் கற்பூரம் உணவு மற்றும் மருத்துவப் பயன்பாடுகளுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், செயற்கை முறையிலும் உணவுத் தரத்துடன் (food-grade) கற்பூரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நன்மைகள் என்ன? : வீட்டின் சூழலில் நேர்மறை ஆற்றலை உருவாக்குவதாகவும், எதிர்மறை சக்திகளை நீக்குவதாகவும் நம்பப்படுகிறது. பணப் பெட்டி அல்லது பூஜை அறையில் பச்சை கற்பூரம் வைப்பது, மகாலட்சுமியின் அருளைப் பெற்று செல்வ வளம் பெருகும் என ஆன்மீக நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. இதன் நறுமணம் மனதை அமைதிப்படுத்தி, தியானம் மற்றும் வழிபாட்டின்போது கவனம் சிதறாமல் இருக்க உதவும்.

மிகக் குறைந்த அளவில் உணவில் சேர்க்கப்படும்போது செரிமானத்திற்கு உதவுவதாகப் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் கூறுகின்றன. சித்த மருத்துவத்தில், மூட்டு வலி மற்றும் வாத நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் வாசனையை நுகர்வது சளி, சைனஸ் மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இது ஒரு இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியாகச் செயல்பட்டு, சிறு பூச்சிகளை விரட்ட உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பக்க விளைவுகள் உண்டா?

பிரசாதத்தில் சேர்க்கப்படும் பச்சை கற்பூரம் (edible camphor) பொதுவாக மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் உடனடி உடல்நலக் கேடுகளை ஏற்படுத்தாது. ஆனால், அதை அதிக அளவில் உட்கொண்டால் பல ஆபத்தான பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

  • செரிமான பிரச்சனைகள்: பச்சை கற்பூரத்தை அதிக அளவில் உட்கொண்டால் வாந்தி, குமட்டல் மற்றும் வயிற்று வலி ஏற்படலாம்.
  • நரம்பு மண்டல பாதிப்பு: கற்பூர நச்சுத்தன்மை (camphor toxicity) காரணமாக நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு, வலிப்பு, குழப்பம், எரிச்சல் போன்ற தீவிரமான அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.
  • கல்லீரல் பாதிப்பு: வாய்வழியாக உட்கொள்வது அல்லது தோலில் பூசுவது என எதுவாக இருந்தாலும், கல்லீரலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
  • மூச்சுத் திணறல்: சுவாசப் பிரச்சனைகளையும், மூச்சுத் திணறலையும் ஏற்படுத்தலாம். குழந்தைகளுக்கு, குறைந்த அளவு கற்பூரம் கூட மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடும்.

முக்கிய எச்சரிக்கைகள்: கர்ப்பிணிப் பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள், குழந்தைகள் மற்றும் கல்லீரல் நோய், வலிப்பு நோய் போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் கற்பூரத்தை உட்கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். பிரசாதத்தில் மிகக் குறைந்த அளவே சேர்க்கப்பட்டாலும், கற்பூரத்தை நேரடியாக உண்பது மிகவும் ஆபத்தானது.

சமையலுக்கானது மட்டுமே! சமையலுக்கென தனியாகப் பயன்படுத்தப்படும் (food-grade) பச்சை கற்பூரத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். மருந்துகள், பூச்சிக் கொல்லிகள் அல்லது விளக்கு ஏற்ற பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண கற்பூரத்தை ஒருபோதும் உணவில் சேர்க்கக் கூடாது. சுருக்கமாக, பிரசாதத்தில் சேர்க்கப்படும் அளவு பெரும்பாலும் பாதுகாப்பானது. ஆனால் கற்பூரத்தை அதிக அளவில் உட்கொள்வது அல்லது குழந்தைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் கொடுப்பது மிகவும் ஆபத்தானது.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பச்சை கற்பூரம் நன்மைகள்EDIBLE CAMPHOR USESSIDE EFFECTS OF PACCHA KARPOORAMPACCHA KARPOORAM FOR COOKINGPACCHA KARPOORAM

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.