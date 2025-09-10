ETV Bharat / health

30 நாட்களில் சருமம் பளபளக்கணுமா? இந்த பருப்பை தினமும் ஊறவைத்து சாப்பிடுங்க!

பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் ஈ மாசுபாடு மற்றும் சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து சரும செல்களைப் பாதுகாக்கிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2025 at 2:47 PM IST

பல வீடுகளில், காலையில் ஊறவைத்த பாதாம் பருப்பைச் சாப்பிடுவது ஒரு பாரம்பரிய வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். "ஊறவைத்த பாதாம் மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கும், உடலை வலுப்படுத்தும்" எனப் பாட்டிமார்கள் சொல்லித் தந்த இந்த வழக்கம், காலம் காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. தினமும் வெறும் 5 ஊறவைத்த பாதாமை ஒரு மாதத்திற்குச் சாப்பிட்டு வந்தால், உடலில் பல நல்ல மாற்றங்களை நிச்சயம் காணலாம் என பல ஆய்வுகளிலும் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், ஒரு மாதத்திற்கு தினசரி 5 பாதாமை ஊறவைத்து உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

எளிதான செரிமானம்: பாதாமை ஊறவைக்காமல் அதன் தன்மையிலே சாப்பிடுவது கனமான உணர்வை கொடுப்பதாக பலர் உணர்கின்றனர். பாதாமின் பழுப்பு நிறத் தோலில் உள்ள டானின்ஸ் மற்றும் ஃபைடிக் அமிலம் போன்ற சத்துக்கள் செரிமானத்திற்குத் தடையாக இருக்கும். பாதாமை ஊறவைக்கும்போது இந்த சேர்மம் நீங்கிவிடுவதால், அவை எளிதாக செரிமானம் ஆகி, வயிறு உப்பசம் அல்லது அசௌகரியம் போன்றவற்றைத் தடுக்கிறது.

நீடித்த ஆற்றல்: பாதாம் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்கும். இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவை உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை நாள் முழுவதும் மெதுவாக வெளியிடுகின்றன. ஒரு மாதம் தொடர்ந்து பாதாம் சாப்பிடுவதால் நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியாக உணர்வதோடு மதிய நேரத்தில் ஏற்படும் தூக்கம் மற்றும் சோர்வைத் தவிர்க்கலாம்.

பளபளப்பான சருமம்: பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் ஈ, சக்திவாய்ந்த ஒரு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட். இது மாசுபாடு மற்றும் சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து சரும செல்களைப் பாதுகாக்கிறது. தொடர்ந்து ஒரு மாதம் பாதாம் உட்கொண்ட பிறகு, சருமம் மிருதுவாகவும், ஈரப்பதத்துடனும் இருப்பதை உணர முடியும். இது வெளிப்படையான பளபளப்பை மட்டும் தராமல், உள்ளிருந்தும் சருமத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும்.

நினைவாற்றலுக்கு ஒரு ஊக்கம்: பாதாமில் உள்ள ரிபோஃப்ளேவின் மற்றும் எல்-கார்னிடைன் ஆகியவை மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு உதவும் சத்துக்கள். தொடர்ந்து பாதாம் உட்கொள்வது நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவு அளித்து, நாளடைவில் சிறந்த கவனம் மற்றும் மனத் தெளிவை வழங்க உதவும்.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு இயற்கை ஆதரவு:. மிதமான அளவில் பாதாம் சாப்பிடுவது “நல்ல” HDL கொழுப்பை அதிகரித்து, “கெட்ட” LDL கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இதில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் சத்துக்கள் ஆரோக்கியமான இரத்த அழுத்த அளவைப் பராமரித்து, நீண்ட காலத்திற்கு இதயத்தின் செயல்பாட்டிற்கு நன்மை பயக்கும்.

எடை சமநிலைக்கு ஒரு சிறிய முயற்சி: பாதாம் கலோரி நிறைந்த உணவாக இருந்தாலும், தினமும் ஐந்து ஊறவைத்த பாதாம் என சரியான அளவில் சாப்பிடும்போது, தேவையற்ற பசி உணர்வைக் கட்டுப்படுத்தும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை நீண்ட நேரம் தக்கவைத்து, நாள் முழுவதும் அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தடுக்கலாம்.

எலும்புகளுக்கு இயற்கையான பாதுகாப்பு: பாலில் இருப்பது போல அதிக கால்சியம் இல்லையென்றாலும், பாதாமில் கணிசமான அளவு கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்கள் உள்ளன. இவை எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு அத்தியாவசியமான தாதுக்கள். 30 நாட்களில், இவை எலும்புகள் மற்றும் பற்களை வலுப்படுத்த அமைதியாக வேலை செய்கின்றன. இதன் கூடவே, உடலுக்கு ஊட்டமளிக்கும் பிற உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: பாதாமின் கிளைசெமிக் குறியீடு (Glycemic Index) குறைவானது. இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை, குறிப்பாக உணவுக்குப் பிறகு, இரத்த சர்க்கரை அளவை நிலைப்படுத்த உதவும். தினமும் ஒரு சிறிய அளவு சாப்பிடுவது சர்க்கரை அளவைச் சீராகப் பராமரிக்க உதவுவதாக 2022ம் ஆண்டு NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

அழற்சி எதிர்ப்பு பண்பு: ஊறவைத்த பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் ஈ மற்றும் சில பாலிஃபீனால்கள் போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இது நாளடைவில், மூட்டு வலி அல்லது இதய நோய் போன்ற பாதிப்புகளுடன் தொடர்புடைய அழற்சியைக் குறைக்கிறது.

நாளின் தொடக்கத்திற்கு ஒரு அமைதியான உணர்வு: சத்துக்களைத் தவிர, தினமும் காலையில் ஊறவைத்த பாதாம் சாப்பிடும் பழக்கம் ஒரு நேர்மறையான காலை பழக்கத்தை உருவாக்கும். 30 நாட்களுக்கு இதைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் ஒருவித ஒழுங்குமுறை மற்றும் அமைதி உணர்வு உருவாகி, மனநிலையை மேம்படுத்தி, நாள் முழுவதும் ஒரு நல்ல தொடக்கத்திற்கு வழி வகுக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

