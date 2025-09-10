தண்ணீர் காலாவதியாகுமா? பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பயன்படுத்தும் முன் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
பல பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் காணப்படும் Bisphenol A என்ற ரசாயனம் உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தலாம் என்கிறது ஆய்வு.
பயணங்களின் போதும், வெளியில் செல்லும்போது கடைகளில் விற்கப்படும் தண்ணீர் பாட்டில்களை வாங்குவது நமது பழக்கமாகிவிட்டது. அதேபோல, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய அந்தப் பாட்டில்களை, வீட்டில் பாதுகாப்பாக சேமித்து வைத்து மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது பெரும்பாலான வீடுகளில் நடக்கும் ஒரு விஷயம். உங்க வீட்டிலும் அப்படித்தானே?
அதுமட்டுமல்லாமல், பாட்டிலில் இருக்கும் தண்ணீர் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டால், அது கெட்டுவிட்டது என நினைத்து பாட்டிலை நன்கு குலுக்கி, அந்தத் தண்ணீரைக் கொட்டிவிட்டு புதிய நீரை நிரப்புவது இன்னொரு பொதுவான பழக்கம். யாரோ ஒருவர் இப்படிச் செய்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், ஏன்... நீங்களே கூட இப்படிச் செய்திருக்கலாம், இல்லையா?
ஆனால், இந்தச் செயல்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் உண்மை என்ன தெரியுமா? தண்ணீர் ஒருபோதும் காலாவதி ஆவதில்லை. உண்மையில், கெட்டுப்போவது நீரோ, அல்லது நீங்கள் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் பாட்டிலில் உள்ள திரவமோ அல்ல. மாறாக, நாம் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தும் அந்தப் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலின் ஆயுட்காலமே! அந்த வகையில், தண்ணீர் கெட்டுப்போகுமா? பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன? போன்ற விஷயங்களை இந்தக் கட்டுரை மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தண்ணீர் காலாவதியாகுமா?
உண்மையில், சுத்தமான குடிநீருக்கு காலாவதி தேதி இல்லை. தண்ணீர் இயற்கையாகவே கெட்டுப்போகும் பொருள் அல்ல. நுண்ணுயிரிகள் அல்லது பாக்டீரியாக்கள் கலக்காத வரையில், தண்ணீர் சுத்தமாகவே இருக்கும் என்கிறது Harvard School of Public Health. அப்படியென்றால், நாம் கடைகளில் வாங்கும் வாட்டர் பாட்டில்களில் உள்ள காலாவதி தேதி எதைக் குறிக்கிறது?
பாட்டிலில் உள்ள காலாவதி தேதி தண்ணீருக்கானது அல்ல, அது அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்கானது. அந்த பாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை மட்டுமே அதன் ரசாயன குணங்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளும். காலப்போக்கில், பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள நுண்ணிய ரசாயனங்கள் (Microplastics) தண்ணீரில் மெதுவாகக் கலக்கத் தொடங்கும். இந்த ரசாயன கலவையைக் கட்டுப்படுத்தவே, உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அந்த பாட்டிலுக்கு ஒரு காலாவதி தேதியை நிர்ணயிக்கின்றன.
- BPA (Bisphenol A): பல பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் காணப்படும் ஒரு ரசாயனம் இது. இது உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தலாம்.
- Phthalates (ஃப்தாலேட்ஸ்): இந்த ரசாயனங்கள் பிளாஸ்டிக்கை மென்மையாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதுவும் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது. எனவே, பாட்டிலில் குறிப்பிட்ட காலாவதி தேதிக்குப் பிறகு, அந்த பாட்டிலில் இருக்கும் தண்ணீர் சுத்தமாக இருந்தாலும், அதை பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கெட்டுப்போகச் செய்கிறது.
நாம் வீட்டில் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதற்காக பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துகிறோம். இது பல உடல்நல அபாயங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்கிறார் மருத்துவர் சந்தீப் சுக்லா.
- பாக்டீரியா வளர்ச்சி: ஒருமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டிலின் உள்பகுதியில் கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறிய கீறல்கள் ஏற்படும். இந்த கீறல்களில் பாக்டீரியாக்கள் எளிதில் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும். பாட்டிலை கழுவினாலும், அந்த பாக்டீரியாக்களை முற்றிலுமாக அகற்றுவது கடினம்.
- சூரிய ஒளி மற்றும் வெப்பம்: பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை சூரிய ஒளி படும் இடங்களில் வைக்கும்போது, பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள ரசாயனங்கள் தண்ணீரில் வேகமாக கலக்கும். இது தண்ணீரின் சுவையையும் மாற்றும்.
- மறுசுழற்சி குறியீடு (Recycle Code): பாட்டிலின் அடியில் உள்ள முக்கோண குறியீட்டில் உள்ள எண் மிக முக்கியமானது. எண் 1 (PET) அல்லது 2 (HDPE) குறியீடு கொண்ட பாட்டில்கள் ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டவை. பலமுறை பயன்படுத்தப்படும்போது, அது ஆரோக்கியத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒருமுறை பாட்டில்களை மாற்ற வேண்டும்?
ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பாட்டில்கள் (PET): இந்த வகை பாட்டில்களை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்துவது நல்லது. தண்ணீர் குடித்த பிறகு அதை முறையாக மறுசுழற்சிக்கு கொடுத்துவிட வேண்டும்.
மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பாட்டில்கள் (Reusable Bottles): BPA-free, Tritan, அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு (Stainless Steel) பாட்டில்களைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. இவற்றை, குறைந்தது 3 முதல் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றுவது நல்லது. பாட்டில் உள்ளே கீறல்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலோ, நிறம் மாறியிருந்தாலோ அல்லது துர்நாற்றம் அடித்தாலோ உடனடியாக அதை மாற்றிவிட வேண்டும்.
பாட்டிலில் உள்ள தண்ணீர் சுத்தமானது என்றாலும், அதை சேமித்து வைக்கும் பாத்திரமே அதன் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது. பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் எளிதாக கிடைத்தாலும், அதன் மறைமுகமான ஆபத்துகளை நாம் அறிந்திருப்பது அவசியம். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு பதிலாக கண்ணாடி அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு பாட்டில்களைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்த வழி.
