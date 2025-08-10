நமது ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை, அதிக மன அழுத்தம், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது போன்றவை ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கிறது. இது மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் பிற உயிருக்கு ஆபத்தான உடல்நலக் கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், சுகாதார நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, ஒரு சீரான உணவை உட்கொள்வது ரத்த அழுத்த அளவுகளை சிறப்பாக நிர்வகிக்க உதவும்.
சில சமயங்களில் உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு மருந்து எடுத்துக்கொள்வது அவசியமானது என்றாலும், மருந்துகளுடன் சேர்த்து சில ஆரோக்கியமான உணவுகளைச் சேர்ப்பது மற்றும் சில எளிய குறிப்புகளை பின்பற்றுவது இயற்கையாகவே உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
உப்பின் அளவைக் குறைக்கவும்: அதிக உப்பு உட்கொள்வது உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். சோடியம் உடலில் நீரைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதால், தமனிகளில் ரத்தத்தின் அளவு அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறது.
உப்பின் அளவைக் குறைக்க, உணவில் அதிகமாக உப்பைச் சேர்ப்பதை தவிர்க்கவும். குறைந்த சோடியம் உள்ள தொகுக்கப்பட்ட உணவுகளைத் தேர்வுசெய்து, உப்புக்கு பதிலாக ஓரிகனோ, பூண்டு மற்றும் ரோஸ்மேரி போன்ற மூலிகைகள் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
ப்ரஷ்ஷான உணவுகளை தேர்வு செய்யவும்: பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமான வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் நிறைந்துள்ளன. இவற்றில் குறிப்பாக பொட்டாசியம் அதிகமாக உள்ளது. இது உடலில் சோடியம் அளவை சமப்படுத்தவும், ரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் உள்ள அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு, கீரை மற்றும் சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு போன்ற அதிக பொட்டாசியம் உள்ள உணவுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
முழு தானியங்கள்: பழுப்பு அரிசி, ஓட்ஸ், குயினோவா மற்றும் முழு கோதுமை ரொட்டி போன்ற முழு தானியங்களில் அவற்றின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வகைகளை விட அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. முழு தானியங்களில் உள்ள நார்ச்சத்து ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் சிறந்த ரத்த ஓட்டத்தை ஆதரிக்கிறது. இது ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க பங்களிக்கும்.
சர்க்கரை உட்கொள்ளலை கட்டுப்படுத்தவும்: சர்க்கரை பானங்களுக்குப் பதிலாக செம்பருத்தி, கிரீன் டீ மற்றும் கெமோமில் போன்ற சில மூலிகை தேநீர்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. குறிப்பாக, செம்பருத்தி தேநீரில் இயற்கையான ACE தடுப்பான்களாக செயல்படும் சேர்மங்கள் உள்ளன. அவை ரத்த நாளங்களை தளர்த்த உதவுகின்றன. ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க சர்க்கரை நிறைந்த பானங்கள் மற்றும் அதிக காஃபின் கொண்ட பானங்களை எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்த்து இயற்கை மூலிகை தேநீர்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள்: சால்மன் மற்றும் கானாங்கெளுத்தி போன்ற கொழுப்பு மீன்கள், ஆளிவிதை மற்றும் அக்ரூட் பருப்புகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. கூடுதலாக, ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் அவகேடோ போன்ற பழங்களில் இருந்து கிடைக்கும் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கின்றன.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்: பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் பெரும்பாலும் அதிக அளவு சோடியம், ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் மற்றும் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரைகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். சர்க்கரை பானங்கள் மற்றும் தின்பண்டங்கள் இன்சுலின் அளவை அதிகரிக்கின்றன. இது காலப்போக்கில் உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு பங்களிக்கும். பதப்படுத்தப்பட்ட தின்பண்டங்களுக்குப் பதிலாக, நட்ஸ், பழங்கள் மற்றும் முழு தானியங்களைச் சாப்பிடலாம்.
