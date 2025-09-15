முத்தம் மூலம் குழந்தைகளுக்கு பரவும் நோய்! இனி முத்தம் கொடுப்பதற்கு முன் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

ETV Bharat / health

பெரியவர்களுக்கு லேசான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஈ.கோலை (E.coli) பாக்டீரியா, பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி காரணமாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கடுமையான நோயை உண்டாக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGE)
Published : September 15, 2025 at 4:17 PM IST

குழந்தைகளை பார்த்தால் போதும், நாம் அவர்களின் கன்னத்தை கிள்ளி, கட்டியணைத்து முத்தம் கொடுக்க முயற்சிப்போம். இது குழந்தை மீதான அன்பை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுப்பதை நாம் முற்றிலும் அன்பினால் செய்தாலும், அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நாம் வேண்டுமென்றே குழந்தைக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக கூறுகிறார் குழந்தை நல மருத்துவர் ஹேமேந்திர குப்தா. ஒரு குழந்தையின் உதடுகளில் அல்லது வாய்க்கு அருகில் முத்தமிடுவது சில நோய்களைப் பரப்பக்கூடும் எனவும் எச்சரிக்கிறார்.

பொதுவாக, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பதே சிறந்தது. குறிப்பாக, அவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு மிகக் குறைந்த வயதுள்ளவர்களாக இருக்கும்போது, அவர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் பலவீனமாக இருக்கும். குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாததால், பெரியவர்களுக்கு சாதாரணமான கிருமிகள் கூட குழந்தைகளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களை ஏற்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGE)

பிறந்த குழந்தைக்கு வரும் பெரிய ஆபத்துகளில் ஒன்று, ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் (Herpes simplex virus)வைரஸ் ஆகும். பெரியவர்களுக்கு, இது உதட்டில் வரும் சாதாரண கொப்புளம் போலத் தோன்றலாம், ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு இந்த வைரஸ் வந்தால், அது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும். இந்த வைரஸ் குழந்தையின் கண்கள், வாய் அல்லது தோலுக்குப் பரவி, ரத்தத்தில் கலந்தால், உறுப்பு செயலிழப்பு போன்ற கடுமையான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

நான்கு வாரங்களுக்கும் குறைவான வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆபத்து மிக அதிகம். அதனால், உதட்டில் கொப்புளம் உள்ளவர்கள் குழந்தையிடம் நெருக்கமாக இருப்பதை தவிர்ப்பது மிகவும் முக்கியம். பாக்டீரியா தொற்றுகளும் பெரிய ஆபத்தாகும். குரூப் B ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ் (GBS) என்ற பாக்டீரியா பல பெரியவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால், பிறந்த குழந்தைக்கு இது செப்சிஸ் (ரத்தத்தில் தொற்று) அல்லது மூளைக்காய்ச்சல் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களை ஏற்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGE)

அதேபோல், பெரியவர்களுக்கு லேசான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஈ.கோலை (E.coli) பாக்டீரியா, பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி காரணமாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கடுமையான நோயை உண்டாக்கலாம். பிறந்த குழந்தைகளின் உடல் பெரியவர்களைப் போல நோய்களை எதிர்த்துப் போராட இன்னும் தயாராகவில்லை என்பதால் இந்த கிருமிகள் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்தாக இருக்கின்றது.

இந்தக் கிருமிகள் இவ்வளவு ஆபத்தானவை ஏனென்றால், பிறந்த குழந்தைகளின் உடல் பெரியவர்களைப் போல நோய்களை எதிர்த்துப் போராட இன்னும் தயாராக இல்லை. அதனால், ஒரு முத்தம் மூலம் பரவும் கிருமிகள் கூட ஒரு மருத்துவ அவசரநிலையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGE)

குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்து இல்லாமல் பாசத்தைக் காண்பிக்க சில வழிகள்

  • பெற்றோர்களும் குடும்பத்தினரும் குழந்தையைத் தொட்டு, முத்தமிட்டு தங்கள் அன்பைக் காட்ட விரும்புவது இயல்பு. ஆனால், பாதுகாப்பான வழிகளில் பாசத்தைக் காட்டுவது அவசியம்.
  • குழந்தையைத் தொடுவதற்கு முன் கைகளை நன்றாகக் கழுவுங்கள். இது கிருமிகள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவும்.
  • குழந்தையின் முகம், வாய் அல்லது கைகளில் முத்தமிடுவதைத் தவிர்க்கவும். அதற்கு பதிலாக, குழந்தையின் தலையின் பின்புறம் அல்லது கால்களில் முத்தமிடலாம்.
  • சளி, காய்ச்சல் அல்லது உதடு கொப்புளம் போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்கள் குழந்தையிடம் நெருங்கிச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பெரியவர்களுக்கு சாதாரணமான அறிகுறிகள் கூட குழந்தைகளுக்கு தீவிர நோயை ஏற்படுத்தலாம்.
  • பெற்றோர்கள் தங்கள் உறவினர்களிடம் குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் அல்லது முகத்தைத் தொட வேண்டாம் என்று பணிவாகக் கேட்பதில் தயக்கம் காட்ட வேண்டாம். இது குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க அவசியமான ஒரு செயல்.
  • உடல் தொடர்பு இல்லாமல் அன்பைக் காட்ட பல வழிகள் உள்ளன. குழந்தையை மெதுவாகத் தடவிக்கொடுப்பது, மெதுவான குரலில் பேசுவது, அல்லது குழந்தையை உங்கள் அருகில் வைத்திருப்பது ஆகியவை தேவையற்ற ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தாமல், பாசத்தையும் ஆறுதலையும் தரும்.

குழந்தையைப் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பு

ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு அன்பைக் காட்டுவது நம் இயல்புதான். ஆனால், குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது மிகவும் முக்கியம். ஒரு முத்தம், சின்ன விஷயம் போல் தோன்றினாலும், குழந்தையின் உடல் எதிர்த்துப் போராட முடியாத கிருமிகளை அதற்குப் பரப்பி, உயிருக்கே ஆபத்தான நோய்களை உண்டாக்கலாம்.

குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காக நம்மை அதாவது பெரியவர்களை முழுமையாக நம்பி இருக்கிறார்கள். அதனால், நாம் நல்ல சுகாதாரத்தைப் பேணுவதன் மூலமும், முகத்தில் முத்தமிடுவதைத் தவிர்ப்பதன் மூலமும், உறவினர்களிடம் உறுதியான எல்லைகளை அமைப்பதன் மூலமும், குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். அன்பையும் பாதுகாப்பையும் எப்போதும் சரியான வழியில் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

