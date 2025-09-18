தமனிகளில் அடைப்பு ஏற்படாமல் இருக்க கார்டியாலஜிஸ்ட் பகிரும் 4 வழி!
கொழுப்பு நிறைந்த மீன், வால்நட், சியா விதைகள் போன்ற ஒமேகா-3 நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது, தமனிகளின் உள்ளே ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் பிளேக் படிமங்களைக் குறைக்கிறது.
நமது உடல் உறுப்புகளில் கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதில் நாம் கவனம் செலுத்துவதால், மிகவும் முக்கியமான தமனிகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. தமனிகள் மனித உடலில் உள்ள மிக முக்கியமான உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். இவை இதயம் மற்றும் பிற உறுப்புகளுக்கு ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த ரத்தம், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களைக் கொண்டு செல்கின்றன. தமனிகளின் ஆரோக்கியம் சீராக இருப்பது, இதயத்தின் சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதால், அவற்றின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
இன்ஸ்டாகிராமில் 60 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பின்தொடர்பாளர்களை கொண்டுள்ள இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் சஞ்சய் போஜ்ராஜ், எந்த மருந்தும் இல்லாமல் தமனிகளைப் பலப்படுத்தும் 4 வழிகளைப் பற்றிப் தனது பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் (Strength Training): ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் (Strength Training) என்பது தசைகளை வலுப்படுத்தவும், உடலின் ஒட்டுமொத்த பலத்தை அதிகரிக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உடற்பயிற்சி முறையாகும். இது ரத்த சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து நிலைப்படுத்துகிறது.
Scientific Reports-ல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, மிதமான அல்லது தீவிரமான சுமையுடன் வாரத்திற்கு 2 அல்லது 3 நாட்கள் குறைந்தது 8 வாரங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் செய்வது, தமனி சார்ந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களிடையே ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.
ஒமேகா-3-ல் கவனம்: கொழுப்பு நிறைந்த மீன், வால்நட், சியா விதைகள் போன்ற ஒமேகா-3 நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது, தமனிகளின் உள்ளே ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் பிளேக் படிமங்களைக் குறைக்கிறது. Omega-3 fatty acids in atherosclerosis and coronary artery disease என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, மீன் எண்ணெயை உணவில் சேர்ப்பது தமனி சார்ந்த அழற்சியைக் (atherosclerosis) குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.
AHA Journals-ல் வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வு, வாரத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களை உட்கொண்டவர்களுக்கு, மீன் சாப்பிடாதவர்களை ஒப்பிடும்போது கரோனரி இதய நோயால் இறக்கும் அபாயம் கிட்டத்தட்ட பாதியாகவும், மாரடைப்பால் இறக்கும் அபாயம் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்காகவும் இருந்ததாக தெரியவந்துள்ளது.
தூக்கம்: ஒரு வழக்கமான மற்றும் நிலையான தூக்க நேரம், உடலில் உள்ள கார்டிசோல் அளவைக் குறைத்து, ரத்தக் குழாய் புறணியைப் பாதுகாக்கிறது. Journal of the American Heart Association-ல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், 45 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெரியவர்கள், ஒழுங்கற்ற தூக்கப் பழக்கம் கொண்டவர்கள் தமனி சார்ந்த அழற்சியை (atherosclerosis) உருவாக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று தெரியவந்துள்ளது.
மன அழுத்தத்தை நிர்வகித்தல்: மூச்சுப் பயிற்சி, தியானம் மற்றும் தினசரி நடைப்பயணங்கள் மூலம் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிப்பது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தமனிகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. Circulation-ல் வெளியான ஒரு ஆய்வில், மன அழுத்த மேலாண்மைப் பயிற்சியைச் சேர்ப்பது பங்கேற்பாளர்களின் மன அழுத்த அளவைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், மாரடைப்பு, பக்கவாதம், கடுமையான ஆஞ்சினா மற்றும் பிற எதிர்மறை இருதய நிகழ்வுகளையும் பாதியாகக் குறைக்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது.
