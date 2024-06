மும்தாஜ் முதல் ஹினா கான் வரை... மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய நடிகைகள்! - Breast Cancer affected actresses

மஹிமா சௌத்ரி (Mahima Chowdhury): பாலிவுட் நடிகையான மஹிமா சௌத்ரி, நடிகர் ஷாருக்கானுடன் அவர் நடித்த பர்தேஸ் என்ற படத்தின் மூலம் பிரபலமானார். இந்த நிலையில், இந்தாண்டின் தொடக்கத்தில் அவருக்கு மார்பக புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. பாலிவுட் பிரபல நடிகரும், தமிழில் விஐபி, கனெக்ட், லிட்டில் ஜான் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த அனுபம் கெர், மஹிமா சௌத்ரி மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை ரசிகர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார்.

மஹிமா சௌத்ரி (Credits - Mahima Chowdhury Insta page)

பிரபலமான பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்த மஹிமா, வருடாந்திர சுகாதாரப் பரிசோதனையின் மூலம் தனக்கு புற்றுநோய் அறிகுறிகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டதாகவும், கீமோதெரபி மூலம் மருத்துவம் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார். புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வரும் வேதனையான காலகட்டங்களை சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். தற்போது அவர் புற்றுநோயில் இருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்துள்ளார்.

மும்தாஜ் (Mumtaz): பிரபல பாலிவுட் மூத்த நடிகை மும்தாஜ் 1970ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகைக்கான பிலிம்பேர் விருதையும் பெற்றுள்ளார். வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதையும் பெற்றுள்ள அவர், கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார். அப்போது அவருக்கு 54 வயது. 6 கீமோதெரபி மற்றும் 35 கதிர்வீச்சு சிகிச்சைகளுக்குப் பிறகு மார்பக புற்றுநோய்க்கு எதிரான போரில் வென்றார். ஒரு பிரபல செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்த மும்தாஜ், தான் ஒரு உற்சாகமான போராளி, தோல்வியை எளிதில் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன். மரணம் கூட தன்னுடன் போராட வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டார்.

மும்தாஜ் (Credits - Mumtaz insta page)

சாவி மிட்டல் (Chhavi Mittal): இந்தி நடிகையும், தயாரிப்பாளருமான சாவிமிட்டலுக்கு, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு மார்பக புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதன் பின் லம்பெக்டமி என்ற மார்பக அறுவை சிகிச்சை மூலம் புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தார். மேலும், அவர் மார்பக புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறார்.

நடிகை சாவி மிட்டல் (Credits - Chhavi Mittal X page)

ஹம்சா நந்தினி (Hamsa Nandini): ருத்ரமாதேவி மற்றும் ஜெய் லவ குசா உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் பிரபலமான தெலுங்கு நடிகை ஹம்சா நந்தினிக்கு, 2021ஆம் ஆண்டு மூன்றாம் நிலை மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. புற்றுநோய் சிகிச்சைக்குப் பின் புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தார். விக் இல்லாமல் ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்தார்.

நடிகை ஹம்சா நந்தினி (Credits - Hamsa Nandini X page)

கௌதமி (Gautami): தென்னிந்திய நடிகையான கௌதமி, 1991ஆம் ஆண்டு சிறந்த நடிகைக்கான பிலிம்பேர் விருது பெற்றுள்ளார். கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு இவருக்கு மார்பக புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தி ஆக்ட்ரஸ் பவுண்ட் திலைப் அகைன் (The actress found the Life Again) என்ற அறக்கட்டளை மூலம், புற்றுநோய் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

