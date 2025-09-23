ETV Bharat / health

கருப்பு Vs மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சை... ஆரோக்கியத்தில் சிறந்தது எது?

கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் திராட்சை இரண்டிலும் எலும்பு அடர்த்தி மற்றும் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவும் போரான் (boron) உள்ளது.

By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2025 at 1:12 PM IST

3 Min Read
கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சை என இரு வகைகளும் பொதுவாக இனிப்பு பலகாரங்களில் சுவையை கூட்டுவதற்காக தொடங்கி ஊட்டச்சத்தை அதிகரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டும், திராட்சை பழத்தை அடிப்படையாக கொண்டாலும், எதில் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் அதிகம் என்ற சந்தேகம் பெரும்பாலானோருக்கும் இருக்கிறது. அந்த வகையில், இரண்டில் எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

'ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த்' இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், உலர் திராட்சை உண்பது, எல்டிஎல் (LDL) கொழுப்பைக் குறைப்பது, ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவது என இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாக தெரிய வந்துள்ளது. ஆனால், கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் திராட்சை இரண்டும் ஒரே நன்மைகளை கொண்டிருப்பது இல்லை.

ஊட்டச்சத்து அளவு: கருப்பு திராட்சை மற்றும் மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சை இரண்டின் அடிப்படையுமே திராட்சை தான். இருப்பினும், உலர்த்தும் முறை மற்றும் நிறமிகளைப் பொறுத்து அவற்றின் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள் சற்று வேறுபடுகின்றன. கருப்பு திராட்சை இயற்கையாக சூரிய ஒளியில் உலர்த்தப்படுகிறது, இது அதிக இரும்புச்சத்து மற்றும் ஆந்தோசயனின்களைத் (anthocyanins) தக்க வைக்க உதவுகிறது. இந்த ஆந்தோசயனின்கள் கருப்பு நிறமிகள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களாகச் செயல்படுகின்றன.

மறுபுறம், மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சையின் பொன் நிறத்தைப் பாதுகாக்க, உலர்த்தும்போது சல்பர் டை ஆக்சைடுடன் (sulphur dioxide) பதப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை அவற்றை மென்மையாகவும் ஆக்குகிறது. ஆனால் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் அளவைச் சற்று குறைக்கிறது.

இரு வகைகளிலும் நார்ச்சத்து, இயற்கையான சர்க்கரை, பி வைட்டமின்கள், பொட்டாசியம் மற்றும் பிற தாதுக்கள் உள்ளன. எனவே, இரண்டுமே நன்மைகளை அளித்தாலும், கருப்பு திராட்சையில் நுண்ணிய ஊட்டச்சத்துக்கள் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு.

ஆரோக்கிய நன்மைகள்: மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சையில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் சற்றுக் குறைவாக இருந்தாலும், அவை இதயத்திற்கு உகந்த நார்ச்சத்து மற்றும் ஆற்றலை மெதுவாக வெளியிடும் இயற்கை சர்க்கரையை வழங்குகின்றன. கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் திராட்சை இரண்டிலும் எலும்பு அடர்த்தி மற்றும் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவும் போரான் (boron) உள்ளது.

செரிமானம்: நார்ச்சத்து என்பது கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சை இரண்டிலும் ஒரு முக்கிய ஊட்டச்சத்து ஆகும். இது குடல் இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமும், குடல் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளிப்பதன் மூலமும் ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. 'ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த்' இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, திராட்சை நுகர்வு குடல் செயல்பாடுகளை சீராக்க உதவியது மற்றும் ஒட்டுமொத்த செரிமான அசௌகரியத்தைக் குறைத்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

கருப்பு திராட்சை சற்று அதிக கரையாத நார்ச்சத்தை கொண்டிருப்பதால், இது குடல் கழிவை வெளியேற்ற உதவுகிறது. அதே சமயம் மஞ்சள் திராட்சை கரையக்கூடிய நார்ச்சத்தை வழங்குகிறது, இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி ரத்த சர்க்கரையை நிலைநிறுத்துகிறது.

இதய ஆரோக்கியம்: உலர் திராட்சையை தொடர்ந்து உட்கொள்வது குறைந்த எல்டிஎல் (LDL) கொழுப்பு, குறைந்த ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சிறந்த ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுடன் தொடர்புடையது. கருப்பு திராட்சையில் உள்ள ஆந்தோசயனின்கள் மற்றும் பாலிபினால்கள் (polyphenols) தமனிகளில் ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து வலுவான ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பாதுகாப்பை அளிக்கக்கூடும். மஞ்சள் நிற உலர் திராட்சையும் நேர்மறையான பங்களிப்பை அளித்தாலும், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் அளவில் சற்று குறைவான சக்தி கொண்டது. அதிக கொழுப்பு அல்லது ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு, கருப்பு திராட்சை ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

தீமைகள் உண்டா?

நன்மைகள் கொட்டிக் கிடந்தாலும், கருப்பு மற்றும் மஞ்சள் திராட்சை இரண்டிலும் கலோரிகள் மற்றும் இயற்கை சர்க்கரை அதிகமாக உள்ளன. அதிகப்படியாக உண்பது ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு மற்றும் எடை அதிகரிப்புக்கு வழி வகுக்கும். சல்பைட்டுகளுக்கு உணர்திறன் கொண்டவர்கள், மஞ்சள் திராட்சையை பதப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் சல்பர் டை ஆக்சைடு காரணமாக எதிர்வினை புரியக்கூடும். மேலும், இவை பற்களில் ஒட்டிக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டதால், பல் சிதைவு (cavity) ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

