கீரை முதல் மீன் வரை - உடலில் இரும்புச்சத்தை அதிகரிக்கும் உணவுகளின் லிஸ்ட் இதோ! - FOODS RICH IN IRON

சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பருப்பு வகைகள் இரும்புச்சத்தின் நல்ல மூலமாகும். ஒரு கப் சமைத்த பருப்பு வகைகளில் 6 மில்லி கிராமுக்கு மேல் இரும்புச்சத்து உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : August 20, 2025 at 3:52 PM IST

இரும்புச்சத்து என்பது உடலில் ஆக்ஸிஜனை ரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துச் செல்ல உதவும் ஒரு கனிமச்சத்து ஆகும். உடலில் இரும்புச்சத்து போதுமான அளவில் இல்லாவிட்டால், குறைந்த ஆற்றல், வெளிறிய சருமம், தலைசுற்றல் அல்லது உடல் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட தொடங்கும். இரும்புச்சத்து குறைபாடு ரத்த சோகையாக (anemia) மாறக்கூடும்.

அனைத்து இரும்புச்சத்தும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. இறைச்சி மற்றும் மீன்களில் இருந்து கிடைக்கும் ஹீம் இரும்புச்சத்து (Heme iron) எளிதாக உடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது. தாவரங்களில் காணப்படும் நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்து (Non-heme iron) உடலால் பயன்படுத்தப்படுவது சற்று கடினம். ஆனால், சிட்ரஸ் பழங்கள், தக்காளி, அல்லது குடைமிளகாய் போன்ற வைட்டமின் C உள்ள உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவதன் மூலம் இரும்புசத்து உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எனவே, நீங்கள் சைவ உணவு உண்பவராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், எந்த வகையான இரும்புச்சத்தை பெறுகிறீர்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்த வகையில், இரும்புச்சத்து நிறைந்த, அன்றாட உணவில் எளிதாக சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய ஏழு இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கீரைகள் மற்றும் பச்சை காய்கறிகள்: 100 கிராம் கீரையில் கிட்டத்தட்ட 3 மில்லி கிராம் இரும்புச்சத்து உள்ளது. காலே, சிவப்பு கீரைகள், மற்றும் பாலக்கீரை போன்ற கீரைகளும் இரும்புச்சத்து நிறைந்துள்ளது. கீரைகளின் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், அவற்றை பல வகைகளில் சமைக்கலாம். சூப், பொரியல், குழம்பு போன்றவை செய்து உட்கொள்ளலாம். கீரைகளை சமைக்கும்போது அதில் சிறிது எலுமிச்சை சாறு அல்லது தக்காளி சேர்ப்பது, உங்கள் உடல் அதிக இரும்புச்சத்தை உறிஞ்ச உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பருப்பு வகைகள் மற்றும் பயறுகள்: சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு பருப்பு வகைகள் சிறந்த தேர்வாகும். ஒரு கப் சமைத்த பருப்பில் 6 மில்லி கிராமுக்கு மேல் இரும்புச்சத்து உள்ளது. கொண்டைக்கடலை, கருப்பு காராமணி, மற்றும் ராஜ்மா போன்றவையும் நல்ல தேர்வாகும். இவை வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுப்பதோடு அதிக புரதச்சத்தையும் கொண்டுள்ளது. பருப்பு குழம்பு, பயறு சூப்கள், அல்லது காய்கறிகளுடன் ஹம்மஸ் போன்ற உணவுகளை செய்து உட்கொள்ளலாம். பருப்பு உணவுகளில் சிறிது எலுமிச்சை சாறு அல்லது குடைமிளகாய் சேர்த்துக்கொள்வது, உடல் இரும்புச்சத்தை சிறப்பாக உறிஞ்ச உதவும்.

சிவப்பு இறைச்சி: அசைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு சிவப்பு இறைச்சி இரும்புச்சத்து ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். ஆட்டிறைச்சி மற்றும் மாட்டிறைச்சி போன்றவை ஹீம் இரும்புச்சத்தை வழங்குகின்றன, இது தாவர இரும்பை விட உடலால் மிகவும் திறமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 100 கிராம் மாட்டிறைச்சியில் சுமார் 2.7 மில்லி கிராம் இரும்புச்சத்து உள்ளது. சிவப்பு இறைச்சியில் வைட்டமின் B12 மற்றும் புரதமும் அதிகம். இவற்றை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்றது இல்லை என்பதால் குறைவாக உட்கொள்ள வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பூசணி விதைகள் மற்றும் நட்ஸ்: ஒரு கைப்பிடி பூசணி விதைகளில் (சுமார் 28 கிராம்) 4 மில்லி கிராமுக்கு மேல் இரும்புச்சத்து உள்ளது. முந்திரி, பாதாம் போன்றவை சிறிய அளவுகளில் இரும்புச்சத்தை வழங்கினாலும், இரும்புச்சத்தின் மூலமாகும். இவற்றை சாலட்களில் சேர்த்துக் கொள்ளவும், அல்லது தயிர் அல்லது ஓட்ஸில் சேர்த்து காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

கோழி மற்றும் மீன்: சால்மன், சூரை மற்றும் மத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் இரும்புச்சத்து மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களை வழங்குகின்றன. இது இதயம் மற்றும் மூளைக்கு மிகவும் நல்லது. கிளாம்ப்கள் (clams) மற்றும் சிப்பிகள் (oysters) போன்ற மட்டி உணவுகள் இரும்புச்சத்தின் நல்ல மூலமாகும். கிளாம்ப்களில் 100 கிராமுக்கு 20 மில்லி கிராமுக்கு மேல் இரும்புச்சத்து இருக்கலாம்.

உலர்ந்த பழங்கள்: திராட்சை, அப்ரிகாட், அத்திப்பழம், மற்றும் காய்ந்த பிளம்ஸ் போன்றவற்றில் நல்ல அளவு இரும்புச்சத்து உள்ளது. ஒரு சிறிய கைப்பிடி திராட்சையில் மட்டும் சுமார் 1.3 மில்லி கிராம் இரும்புச்சத்து உள்ளது. இவை எளிதாக சிற்றுண்டியாகவும், ஓட்மீலில் கலக்கவும், அல்லது சாலட்களில் கலந்து சாப்பிட ஏற்றதாகும். இவற்றில் அதிக கலோரி இருப்பதால், கவனத்துடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

