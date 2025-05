ETV Bharat / health

சமையலுக்கு சிறந்த எண்ணெய் எது? Fatty Liver-ஐ தடுக்கும் எண்ணெய்களின் லிஸ்ட் இதோ! - BEST COOKING OIL FOR FATTY LIVER

Published : May 16, 2025 at 2:40 PM IST

ஆளி விதை எண்ணெய்: ஆளி விதை எண்ணெயில் (Flax seed oil) ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA) அதிகளவில் உள்ளது. இது தாவர அடிப்படையிலான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமாகும். ஒமேகா-3, அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் கல்லீரல் கொழுப்பைக் குறைக்க உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆளி விதை எண்ணெய் ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைக்கவும், HDL (நல்ல கொழுப்பு) அளவை மேம்படுத்தவும் உதவக்கூடும். 2016ம் ஆண்டு Lipids in Health and Disease இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில், விலங்குகளில் ஆளி விதை எண்ணெய்கள் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதையும், கல்லீரல் நொதி அளவை மேம்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது.

இதனை சமையலில் கொஞ்சமாக சேர்ப்பது, ​கல்லீரல் கொழுப்பைக் குறைக்கவும், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும், சிறந்த லிப்பிட் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் ஆதரிக்கவும் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. 2013ம் ஆண்டு Diabetes Care states இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில், நிறைவுற்ற கொழுப்புகள் (saturated fats) கொண்ட எண்ணெய்களுக்கு மாறாக கனோலா எண்ணெய்யை பயன்படுத்துவது கல்லீரல் நொதி அளவை மேம்படுத்தும் என்கிறது.

MCT எண்ணெய்: எடை இழப்பு, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் மூளை ஆரோக்கியத்தில் அதன் நன்மைகளுக்காக MCT எண்ணெய் (Medium-Chain Triglyceride oil) பிரபலமடைந்துள்ளது. மேலும், கொழுப்பு கல்லீரல் நோயை பொறுத்தவரை, இந்த எண்ணெயின் பயன்பாடு, மற்ற எண்ணெய்களை ஒப்பிடுகையில் குறைந்த அளவே கொழுப்பாக மாறுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றுன. 2020ம் ஆண்டு Clinical Nutrition இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில் நீண்ட சங்கிலி ட்ரைகிளிசரைடு (LCT) எண்ணெயுடன் ஒப்பிடும்போது MCT எண்ணெய் கல்லீரல் கொழுப்பு உள்ளடக்கத்தைக் குறைக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. தேங்காய் எண்ணெய், பனை கர்னல் எண்ணெய் (palm kernel oil) ஆகியவை MCT எண்ணெயாகும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

அவகேடோ எண்ணெய்: சமீப காலங்களில், அவகேடோ எண்ணெய் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் திறனுக்காகவும், கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் போன்ற கல்லீரல் தொடர்பான நிலைமைகளை நிர்வகிக்கவும் உதவும் திறனுக்காகவும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதில் இதயத்திற்கும் கல்லீரலுக்கும் உகந்த மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு, ஒலிக் அமிலம் அதிகமாக உள்ளது. மேலும் இந்த கொழுப்புகள் கெட்ட கொழுப்பை (LDL) குறைக்கவும் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

இவை இரண்டும் ஆல்கஹால் அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல் நோயைத் (NAFLD) தடுக்க முக்கியம். இதில் வைட்டமின் E, கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் தாவர ஸ்டெரால்கள் உள்ளன, அவை ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாக செயல்பட்டு கல்லீரலில் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தையும் வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவுகின்றன. The Journal of Dietary Supplements and Lipids in Health and Disease இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில், அவகேடோ எண்ணெய் கல்லீரல் கொழுப்பு திரட்சியைக் குறைக்கும், கல்லீரல் நொதி அளவை மேம்படுத்தும் மற்றும் கல்லீரல் செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கும்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.