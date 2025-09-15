ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோயாளிகள் அனைத்து பழங்களையும் சாப்பிடலாமா? GI சொல்லும் லிஸ்ட் இதோ!!

ரத்த சர்க்கரை அளவிற்கும் கிளைசெமிக் குறியீட்டிற்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் என்ன? நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிட ஏற்ற மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய பழங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 15, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

பழங்கள் இயற்கையானவை. மேலும் அவை ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் (antioxidants) நிரம்பியுள்ளன என்பது அனைவரும் அறிந்தது தான். இருப்பினும், அனைத்து பழங்களும் அனைவருக்கும் ஏற்றதா? என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பழங்கள் இயற்கை இணிப்புகளை கொண்டவை மற்றும் ஆரோக்கியமானது என்று அழைக்கப்படுவதால் அவை ரத்த சர்க்கரைக்கு நல்லது என்று அர்த்தமல்ல.

எந்த பழம் நல்லது, எது கெட்டது என்பதை அறிய, ஒருவர் கிளைசெமிக் குறியீடு (glycemic index) பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். இது ஒரு உணவை உண்ட பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு வேகமாக உயர்கிறது என்பதை அளவிடும் ஒரு அளவுகோல் ஆகும். குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட உணவுகள் ரத்த சர்க்கரை அளவை மெதுவாகவும், சீராகவும் அதிகரிக்கச் செய்யும், அதே சமயம் அதிக எண்கள் கொண்டவை ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பைத் தூண்டலாம். ஆம், பழங்களும் ரத்த சர்க்கரை அளவை கூட்டலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நியூஜெர்சியை சேர்ந்த உட்சுரப்பியல் நிபுணர் (endocrinologist) டாக்டர் அலெசியா ரோனெல்ட், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராமில், எந்தப் பழங்கள் ஆரோக்கியமான ரத்த சர்க்கரை அளவை ஆதரிக்கின்றன, எந்தப் பழங்கள் ஆதரிப்பதில்லை என்பதைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற பழம்: பெர்ரி

உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருப்பதற்கு பெர்ரி பழங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. ஃப்ளூபெர்ரி (blueberries), ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் (strawberries) மற்றும் ராஸ்பெர்ரிகள் (raspberries) சிறந்த தேர்வுகளாகும். இவை எளிதில் கிடைக்கக்கூடியவை, மற்றும் சாப்பிட எளிதானவை. இந்த பழங்களில் சர்க்கரை மற்றும் கிளைசெமிக் குறியீடு குறைவாக இருப்பதால், அவைரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு குறைவு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பெரும்பாலான பெர்ரி பழங்கள் ரத்த சர்க்கரைக்கு இதமானவை என்பது மட்டுமல்லாமல், அவை ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்களிலும் (antioxidants) நிறைந்துள்ளன. பெர்ரி பழங்களை அதன் தன்மையிலோ அல்லது தயிரில் சேர்த்தோ அல்லது ஸ்மூத்தியில் சேர்த்தோ உட்கொள்ளலாம் என்கிறார் டாக்டர் ரோனெல்ட்.

மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டியவை: ஆப்பிள், பீச், பேரிக்காய் மற்றும் பிற கொட்டை உள்ள பழங்கள்

ஆப்பிள், பேரிக்காய், அத்துடன் கொட்டை உள்ள பழங்களான பிளம்ஸ் (plums), பீச் (peaches) மற்றும் செர்ரிகள் (cherries) ஆகியவை பெர்ரி பழங்களைப் போல ரத்த சர்க்கரைக்கு உகந்தவை அல்ல, ஆனால் அவை மோசமானவையும் அல்ல.

நிபுணரின் கூற்றுப்படி, இந்த பழங்களை மிதமாக, பொதுவாக ஒரு நாளைக்கு ஒன்று என்ற அளவில் எடுத்துக்கொள்வது, ரத்த சர்க்கரை அளவில் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்தாது. மேலும், இவற்றை ஒரு புரதம் (protein) அல்லது கொழுப்பு (fat) உணவுடன் சேர்த்து உண்பது ரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் வெளியீட்டை தாமதப்படுத்த நிச்சயமாக உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கவனத்துடன் உட்கொள்ள வேண்டியவை: வாழைப்பழம், திராட்சை மற்றும் முலாம்பழம்

இன்சுலின் உணர்திறன் (insulin sensitivity) அல்லது நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் மேல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பழங்களை எடுத்துக்கொள்வதில் அதிக கவனம் வேண்டும். டாக்டர் ரோனெல்ட், வாழைப்பழம், திராட்சை மற்றும் முலாம்பழம் (melon) ஆகியவை ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்புக்கான முக்கிய காரணிகள் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அதிக கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்ட இந்த பழங்கள் தனியாக உட்கொள்ளும்போது ரத்த சர்க்கரையில் விரைவான உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். இவற்றை முற்றிலும் தவிர்ப்பது அவசியமில்லை, ஆனால் அவற்றின் பகுதி அளவுகளைப் (portion sizes) பற்றி மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த பழங்களை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்க்கவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த பழங்களை சர்க்கரை சுமையை சமநிலைப்படுத்த ஒரு கொழுப்பு அல்லது புரத மூலத்துடன் இணைத்து சாப்பிடுவதும் உதவும். உதாரணமாக, ஒரு சிறிய வாழைப்பழத்துடன் ஒரு ஸ்பூன் பீநட் பட்டர் (peanut butter) சாப்பிடுவது, பழத்தை தனியாக சாப்பிடுவதை விட சிறந்த தேர்வாகும்.

பழங்கள் நம் உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்றாலும், அவற்றை எப்படி இணைப்பது மற்றும் சிறந்த தேர்வுகள் எவை என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே முக்கியமாகும். முழுவதுமாக பழங்களை தவிர்ப்பது என்பது இலக்கு அல்ல, மாறாக அவற்றை அதிக கவனத்துடன் உண்பதே முக்கியமாகும். அதிக கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட உணவுகளில் கவனமாக இருங்கள்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS GLYCEMIC INDEXFRUITS GOOD FOR DIABETICSகிளைசெமிக் குறியீடு என்றால்BEST AND WORST FRUITS FOR DIABETIC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.