தீராத மூட்டு வலியா? காலை எழுந்ததும் இந்த மேஜிக் பானத்தை குடிங்க! - REASONS TO EAT TURMERIC

மஞ்சள் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்திருப்பதால், அவை நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : August 9, 2025 at 4:07 PM IST

பாரம்பரிய மருத்துவத்தில், குறிப்பாக ஆயுர்வேதத்தில், மஞ்சள் அதன் சக்திவாய்ந்த சுகாதார நன்மைகளுக்காக பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மஞ்சளுடன் நாளைத் தொடங்குவது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை அதிகரிக்க ஒரு சிறந்த வழியாகும் என Harvard Publishing இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், நமது அன்றாட காலை வழக்கத்தில் மஞ்சள் சேர்த்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள்: மஞ்சளில் குர்குமின் (Curcumin) என்ற சேர்மம் நிறைந்துள்ளது. இது அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு விளைவுகளுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு சக்திவாய்ந்த கலவை ஆகும். காலையில் இதை உட்கொள்வது உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது, இது கீல்வாதம் போன்ற நாள்பட்ட நிலைகளால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு நிவாரணமளிக்கும். உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்புகளை ஆதரிப்பதன் மூலம் வீக்கம் தொடர்பான நோய்களைத் தடுக்க மஞ்சள் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: மஞ்சள் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்திருப்பதால், அவை நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றது. மஞ்சளுடன் நாளைத் தொடங்குவது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இது பொதுவான சளி, தொற்றுகள் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகளைத் தடுப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதன் ஆண்டிமைக்ரோபியல் பண்புகள் நோயெதிர்ப்பு செயல்பாட்டை மேலும் ஆதரிக்கின்றன.

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: மஞ்சள், செரிமானத்திற்கு அவசியமான பித்த உற்பத்தியைத் தூண்ட உதவுகிறது. இது கொழுப்புகளை உடைக்க உதவுகிறது மற்றும் குடலில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதை மேம்படுத்துகிறது. காலையில் பச்சை மஞ்சளை தொடர்ந்து உட்கொள்வது ஆரோக்கியமான செரிமான அமைப்பை ஊக்குவிக்கும், வயிற்று உப்புசத்தைத் தடுக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும்.

சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: மஞ்சளில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் முகப்பரு, ஒவ்வாமை மற்றும் எரிச்சலைக் குறைப்பதன் மூலம் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. காலையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் மஞ்சள் கலந்து குடிப்பது, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி, சருமத்தில் சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்களின் விளைவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் நிறத்தை ஊக்குவிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நச்சு நீக்கத்தை ஆதரிக்கிறது: மஞ்சள் கல்லீரலின் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் இயற்கையான நச்சு நீக்கும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது உடலில் இருந்து நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது. சுத்தம் செய்யப்பட்ட கல்லீரல் சிறந்த செரிமானம், மேம்பட்ட வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வு உணர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது.

மூட்டு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: மஞ்சள் மூட்டுகளில் வலி மற்றும் விறைப்பைக் குறைக்க உதவுகிறது. மஞ்சளுடன் நாளைத் தொடங்குவது மூட்டு இயக்கத்தை மேம்படுத்தி அசௌகரியத்தைக் குறைக்கும். அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு நன்மைகள் ஆரோக்கியமான மூட்டுகளை ஆதரிக்கின்றன மற்றும் அன்றாட தேய்மானத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது: மஞ்சள், கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுவதன் மூலம் இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. மஞ்சளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது இருதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கும், தமனிகளில் பிளேக் படிவதைத் தடுக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். மஞ்சளுடன் நாளைத் தொடங்குவது நாள் முழுவதும் இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான தொனியை அமைக்கும்.

மன தெளிவு மற்றும் கவனத்தை மேம்படுத்துகிறது: மஞ்சள் அறிவாற்றல் செயல்பாடு மற்றும் மன தெளிவை மேம்படுத்துவதாகக் ஆய்வு கூறுகிறது. உங்கள் காலை வழக்கத்தில் மஞ்சளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், நாள் முழுவதும் கவனம் மற்றும் செறிவை மேம்படுத்த உதவலாம். குர்குமினின் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் மூளை ஆரோக்கியத்தையும் ஆதரிக்கின்றன, இதனால் அறிவாற்றல் வீழ்ச்சியின் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

