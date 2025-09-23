ETV Bharat / health

தோல் முதல் எலும்பு ஆரோக்கியம் வரை - எள்ளில் கொட்டிக் கிடக்கும் நன்மைகள்!

எள், கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்களின் சிறந்த ஆதாரமாகும். இவை வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமான எலும்புகளைப் பராமரிக்க முக்கியமானவை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : September 23, 2025 at 5:18 PM IST

எள் விதைகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்திய உணவு முறையில் ஒரு அங்கமாக இருந்து வருகின்றன. இனிப்புகள், சில குறிப்பிட்ட உணவுகளின் சுவை மற்றும் அமைப்பை அதிகரிப்பது முதல், ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவது வரை, எள் அதன் எண்ணற்ற ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், எள் எடுத்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

லிக்னான்கள் நிறைந்தவை: எள்ளில் லிக்னான்கள் (lignans) எனப்படும் ஒருவகை தாவர சேர்மங்கள் அதிகமாக உள்ளன. இவற்றில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் நிறைந்துள்ளன. லிக்னான்கள் இதய நோய், புற்றுநோய் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நாட்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளுடன் தொடர்புடையவை. லிக்னான்கள் நிறைந்த உணவைச் சேர்ப்பது ஹார்மோன் சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுவதோடு, மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் (menopause) அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும் உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எலும்பு ஆரோக்கியம்: எள், கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்களின் சிறந்த ஆதாரமாகும். இவை வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமான எலும்புகளைப் பராமரிக்க முக்கியமானவை. தினமும் எள் விதைகளை உட்கொள்வது எலும்பு அடர்த்தியை மேம்படுத்தவும், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (osteoporosis) போன்ற நோய்களைத் தடுக்கவும் உதவும்.

தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியம்: எள்ளில் உள்ள அதிக அளவு துத்தநாகம் (zinc) மற்றும் வைட்டமின் ஈ, சிறந்த தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. துத்தநாகம் கொலாஜன் உற்பத்திக்கும், தோலின் நெகிழ்ச்சியைப் பராமரிக்கவும் அவசியமானது. அதேசமயம், வைட்டமின் ஈ ஒரு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் என்பதால், இது தோலை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.

செரிமான ஆரோக்கியம்: எள்ளில் அதிக அளவு உணவு நார்ச்சத்து உள்ளது, இது செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளது. எள்ளில் உள்ள நார்ச்சத்து, சீரான குடல் இயக்கங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதுடன், மலச்சிக்கலைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. அதோடு, இது ஆரோக்கியமான குடல் நுண்ணுயிரிகளைப் (gut microbiome) பராமரிக்கவும் உதவுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு அவசியம்.

சுகாதாரம்: எள் விதைகளை மெல்லுவது வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும். பற்களைத் தேய்க்கவும், சுத்தப்படுத்தவும், பற்களின் கரையை (plaque) அகற்றவும், ஈறுகளை வலுப்படுத்தவும் இது ஒரு இயற்கையான வழியாகப் பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் உள்ள அதிக கால்சியம் பற்களை வலுவாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கருப்பு மற்றும் வெள்ளை எள். இரண்டில் எது சிறந்தது?

எள் விதைகள் அவற்றின் நிறத்தைப் பொறுத்து கருப்பு மற்றும் வெள்ளை எள் எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு வகைகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் ஆரோக்கிய நன்மைகளில் சில நுண்ணிய வேறுபாடுகள் உள்ளன.

கருப்பு எள்: கருப்பு எள்ளில் வெள்ளை எள்ளை விட அதிக இரும்புச்சத்து மற்றும் கால்சியம் உள்ளது. இதன் வெளிப்புறத் தோலில் ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்புப் பண்புகளும் (antioxidant properties) நார்ச்சத்தும் அதிகமாக உள்ளன.

வெள்ளை எள்: வெள்ளை எள்ளில் கருப்பு எள்ளில் இருப்பதை விட அதிக புரதம், கொழுப்பு மற்றும் நார்ச்சத்து உள்ளது. மேலும், இதன் சுவை லேசாகவும், சற்று இனிப்பாகவும் இருக்கும். இதன் வெளிப்புறத் தோல் நீக்கப்பட்டதால், இது மென்மையான உணவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

