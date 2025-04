ETV Bharat / health

வெறும் வயிற்றில் குங்குமப்பூ தண்ணீர் குடிக்கலாமா? நன்மைகள் என்னென்ன? - KUNGUMAPOO WATER BENEFITS

Published : April 23, 2025 at 1:38 PM IST

By ETV Bharat Health Team

மாதவிடாய் பிரச்சனைகளை நீக்கும்: மாதவிடாய் காலத்தில் குறைவான இரத்தப்போக்கு உள்ளவர்கள் குங்குமப்பூ தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இரத்தப்போக்கு சீராகும். அதுமட்டுமல்லாமல், மாதவிடாய் வருவதற்கு முன் ஏற்படும் கடுமையான வயிறு வலி, பிடிப்பு ஆகியவற்றை குறைப்பதில் குங்குமப்பூ முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என Saffron for the Management of Premenstrual Dysphoric Disorder: A Randomized Controlled Trial என்ற தலைப்பில் NIH இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது. குங்குமப்பூ உடலை வெப்பமாக்கும் என்பதால் மாதவிடாய் நாளில் அதிக இரத்தப்போக்கை எதிர்கொள்பவர்கள் இதனை தவிர்க்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம் (Getty images)

இனிப்பு சாப்பிட தூண்டுவதை குறைக்கிறது: குங்குமப்பூ தண்ணீர் இனிப்பு உணவுகள் சாப்பிட தூண்டுவதை குறைக்கிறது. வெறும் வயிற்றில் இந்த தண்ணீரை குடிக்கும் போது உணவுக்குப் பின் இனிப்பு சாப்பிட தூண்டுவதை குறைக்கும். இதன் விளைவாக, இனிப்பு தின்பண்டங்கள் உட்கொள்வது தவிர்க்கப்படுவதால் எடை இழப்பு ஏற்படும்.

எப்படி தயாரிப்பது?: இரண்டு கப் தண்ணீரில் 4 முதல் 5 குங்குமப்பூக்களை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடிக்க வேண்டும். இதனை வெறும் வயிற்றில் குடிப்பது சிறந்தது. இல்லையென்றால், ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் குங்குமப்பூ சேர்த்து இரவு முழுவதும் ஊறவைத்து காலையில் பருகலாம். 15 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து குடித்து வர உடலில் நல்ல மாற்றத்தை காணலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

