செரிமானம் முதல் சரும பளபளப்பு வரை - காலையில் குடிக்க ஏற்ற ஜூஸ் இதுதான்! - BEETROOT AMLA DETOX DRINK

பீட்ரூட்டில் உள்ள பீட்டலைன்ஸ் மற்றும் நெல்லிக்காயில் உள்ள வைட்டமின் சி ஆகியவை இணைந்து கல்லீரலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், இயற்கையான நச்சு நீக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2025 at 11:13 AM IST

தினசரி காலை ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களை மேற்கொள்வது நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும். குறிப்பாக, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும், வளர்சிதை மாற்றத்தையும் மேம்படுத்தும் பழக்கவழக்கங்களில் ஈடுபடுவது முக்கியம். அத்தகைய ஒரு பழக்கம் தான், தினமும் காலையில் பீட்ரூட் மற்றும் நெல்லிக்காய் சாற்றைக் குடிப்பது. இந்த சூப்பர்ஃபுட் கலவை குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் சிறந்தது.

பீட்ரூட்டில் பீட்டா-கரோட்டின், இரும்புச்சத்து, கால்சியம், மெக்னீசியம், பீட்டலைன்ஸ், வைட்டமின் சி, சோடியம் போன்ற பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. நெல்லிக்காய் அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களின் ஆற்றல் மையமாக உள்ளது. இரண்டையும் ஒன்றாக அரைத்து அதன் சாற்றை குடிப்பதால் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

2019ம் ஆண்டு தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில் (NCBI) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, நெல்லிக்காய் சாறு கல்லீரலுக்கு எந்தத் தீங்கும் விளைவிக்காமல், எண்டோதெலியல் செயல்பாடு, ரத்த ஓட்டம், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தக் குறியீடுகள் மற்றும் சீரான லிப்பிட் அளவுகளை (HDL, LDL, மொத்த கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள்) மேம்படுத்த உதவுகிறது.

மேலும், பீட்ரூட் சாறு வலுவான ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை அகற்றுவதன் மூலமும், DNA, லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பதன் மூலமும் இந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

பீட்ரூட் மற்றும் நெல்லிக்காய் சாற்றை குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:

கல்லீரல் நச்சு நீக்கத்தை அதிகரிக்கும்: இந்த இரண்டிலும் நிறைந்திருக்கும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கல்லீரல் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கின்றன. பீட்ரூட்டில் உள்ள பீட்டலைன்ஸ் மற்றும் நெல்லிக்காயில் உள்ள வைட்டமின் சி ஆகியவை இணைந்து நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், இயற்கையான நச்சு நீக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகின்றன.

செரிமானத்திற்கு நல்லது: நெல்லிக்காய் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தைச் சமநிலைப்படுத்தி, குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. பீட்ரூட் பித்த உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இதனால், காலையில் பீட்ரூட் மற்றும் நெல்லிக்காய் கலந்த பானத்தைக் குடிப்பது செரிமான மண்டலத்திற்கு ஒரு சிறந்த தொடக்கமாக அமைகிறது.

ரத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்: பீட்ரூட் இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலேட் நிறைந்த மூலமாகும். இது ஹீமோகுளோபின் அளவை மேம்படுத்த உதவுகிறது. நெல்லிக்காயில் உள்ள அதிக வைட்டமின் சி, இரும்புச்சத்தை உறிஞ்சுவதை அதிகரிக்கிறது. எனவே, இந்த கலவை ஆற்றல் மற்றும் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்றது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்: இந்த இரண்டிலும் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், குறிப்பாக வெறும் வயிற்றில் தொடர்ந்து உட்கொள்ளும்போது, தொற்றுநோய்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பை உருவாக்க உதவுகின்றன.

சருமம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு நல்லது: இந்த கலவை ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கவும், கொலாஜன் உற்பத்தியை ஆதரிக்கவும், வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. இதனால், தெளிவான சருமம் கிடைப்பதுடன், உடல் எடையை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

