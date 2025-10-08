பன்னீர் அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்களா? அப்போ இந்த நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுக்குத்தான்!
பன்னீர் உயர்தரப் புரதத்தின் சிறந்த சைவ மூலங்களில் ஒன்றாகும். 100 கிராம் ப்ரஸ் பன்னீரில் சுமார் 18 முதல் 20 கிராம் புரதம் உள்ளது.
இந்தியக் காட்டேஜ் சீஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் பன்னீர் புரதச்சத்து நிறைந்த பால் பொருளாகும். எலுமிச்சை சாறு அல்லது வினிகர் போன்ற இயற்கையான அமிலத்தைப் பயன்படுத்தி பாலைத் திரியவைப்பதன் மூலம் பன்னீர் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது உயர்தரப் புரதம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் பி ஆகியவற்றுடன் நிறைந்துள்ளது.
Paneer—An Indian soft cheese variant: a review என்ற தலைப்பில் வெளியான NCBI ஆய்வு, பன்னீர் தசை வளர்ச்சிக்கும் பழுதுபார்க்கவும் அத்தியாவசியமானது. மேலும், வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களைப் பராமரிப்பதற்கு முக்கியமான கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்களையும் இது கணிசமான அளவில் வழங்குகிறது. கூடுதலாக, பன்னீரில் ஏ மற்றும் டி போன்ற கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் இருப்பதால், அதன் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. அந்த வகையில், தினசரி உணவில் பன்னீரை சேர்த்துக்கொள்வதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
புரதச்சத்து நிறைந்தது: பன்னீர் உயர்தரப் புரதத்தின் சிறந்த சைவ மூலங்களில் ஒன்றாகும். 100 கிராம் ப்ரஷ் பன்னீரில் சுமார் 18–20 கிராம் புரதம் உள்ளது. இது தசை வளர்ச்சி, திசுக்கள் பழுது பார்த்தல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் பராமரிப்புக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. பன்னீரில் உள்ள புரதம் முழுமையானது, அதாவது உடலால் தானாக உற்பத்தி செய்ய முடியாத அனைத்து ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது.
எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது: பன்னீர் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸின் ஆற்றல் மையமாக உள்ளது. இந்த இரண்டு அத்தியாவசியத் தாதுக்களும் வலுவான மற்றும் ஆரோக்கியமான எலும்புகளைப் பராமரிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. பன்னீரைத் தவறாமல் உட்கொள்வது எலும்பு அடர்த்தியை மேம்படுத்தவும், பற்களின் கட்டமைப்பை ஆதரிக்கவும், மேலும் வயது அதிகரிக்கும் போது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற நிலைமைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், பன்னீரில் வைட்டமின் டி உள்ளது. இது உடலில் கால்சியம் உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்துகிறது. எலும்பு ஆரோக்கியத் தேவை அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைகள், இளம் பருவத்தினர் மற்றும் முதியோர்களுக்கு ஏற்றதாகும்.
எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது: இதில் உள்ள அதிகப் புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு உள்ளடக்கம் காரணமாக, பன்னீர் நீண்ட நேரம் பசியில்லாமல் வைத்திருக்கிறது. இதனால் தேவையற்ற பசி மற்றும் அதிகமாகச் சாப்பிடுவது குறைகிறது. மேலும், பன்னீர் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் (Low Glycemic Index) கொண்டுள்ளது. இது ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது மற்றும் கொழுப்புச் செரிமானத்தை (Fat metabolism) ஆதரிக்கிறது. பன்னீரில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நீடித்த ஆற்றலை வழங்குகின்றன. காலை உணவுடன் பன்னீர் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது.
வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது: இதில் உள்ள அதிகப் புரத உள்ளடக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரிக்க உதவுகின்றன. பன்னீரில் வைட்டமின்கள் பி, குறிப்பாக வைட்டமின் பி12 மற்றும் ரிபோஃப்ளேவின் உள்ளன. இவை உணவை ஆற்றலாக மாற்றுவதிலும், ஆரோக்கியமான வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை நிலைநிறுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தினசரி உணவில் பன்னீரைச் சேர்ப்பது ஆற்றல் அளவைச் சீராக வைத்திருக்கவும், திறமையான கலோரி எரிப்பை ஆதரிக்கவும் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.
செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: பன்னீரில் கேசின் புரதம் (Casein protein) உள்ளது. இது மெதுவாகவும் சீராகவும் செரிமானம் அடைந்து, செரிமான அமைப்பைச் சமநிலையில் வைத்திருக்கும். பன்னீர் போதுமான அளவு ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளையும் வழங்குகிறது, இது செரிமானப் பாதை வழியாக உணவு எளிதாக நகர்ந்து செல்ல உதவுகிறது. மேலும், இதில் புரோபயாடிக் (Probiotic-friendly) பண்புகள் சிறிய அளவில் இருப்பதால், குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.
ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது: இதில் குறைந்த கார்போஹைட்ரேட் உள்ளடக்கம் மற்றும் அதிகப் புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புச் சத்து இருப்பதால், ரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க இது உதவுகிறது. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதை மெதுவாக்க உதவுகின்றன. இதன் மூலம் உணவுக்குப் பிறகு ரத்த குளுக்கோஸில் ஏற்படும் திடீர் அதிகரிப்பைத் தடுக்கிறது. மேலும், இதன் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு (GI) நீரிழிவு நோயாளிகளின் உணவில் பாதுகாப்பான மற்றும் திருப்திகரமான கூடுதலாக அமைகிறது.
