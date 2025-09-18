ETV Bharat / health

ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை காக்கும் 'இலை' - தினமும் காலை மென்று சாப்பிடுங்க!

ஏலக்காய் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவது செரிமான நொதிகளின் உற்பத்தியைத் தூண்டி, உணவைச் செரிக்கவும், சிறந்த செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் மசாலாக்களில் ஏலக்காய்க்கு என்றுமே தனியிடமுண்டு. இதன் தனித்துவமான நறுமணம், சுவை மற்றும் ஆரோக்கிய பண்புகளுக்காக ஏலக்காய் 'மசாலாக்களின் ராணி' என்றழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக ஏலக்காய் செடிகள் இஞ்சி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. ResearchGate-ல் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையின்படி, ஏலக்காயில் 1,8-சினிஹோல் மற்றும் டெர்பினீன் போன்ற அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் மற்றும் பாலிஃபீனால்கள் உள்ளன, அவை ஆக்ஸிஜனேற்ற, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளை வழங்குகின்றன.

ஏலக்காய் சமையலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், ஏலக்காய் செடியின் இலைகளும் மருத்துவ மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஏலக்காய் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. அந்த வகையில், ஏலக்காய் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

வாய்வழி சுகாதாரம்: ஏலக்காய் இலைகளின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புப் பண்புகள் வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன, இதனால் சுவாசம் புத்துணர்ச்சி அடைகிறது. இலைகளைத் தொடர்ந்து மென்று சாப்பிடுவது வாய் புத்துணர்வூட்டிகளுக்கு ஒரு இயற்கையான மாற்றாகச் செயல்படும். 1,8-சினிஹோல் போன்ற அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் வாசனையை நடுநிலையாக்கவும், வாய் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

செரிமான ஆரோக்கியம்: ஏலக்காய் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவது செரிமான நொதிகளின் உற்பத்தியைத் தூண்டி, உணவைச் செரிக்கவும், சிறந்த செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. இது அஜீரணம், வயிறு உப்பசம் மற்றும் வாயு போன்ற பிரச்சினைகளைக் குறைக்க உதவும். ஏலக்காயின் ஆக்ஸிஜனேற்றப் பண்புகள் செரிமானப் பாதையில் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் இரைப்பை குடல் ஆரோக்கியத்தை மேலும் ஆதரிக்கின்றன.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது: ஏலக்காய் இலைகளில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் இதய திசுக்களை சேதப்படுத்தும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதில் பங்கு வகிக்கின்றன. காலை வழக்கத்தில் ஏலக்காய் இலைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம். ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கும் ஏலக்காயின் திறன் அதன் இதயப் பாதுகாக்கும் விளைவுகளுக்கு மேலும் பங்களிக்கிறது.

ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது: ஏலக்காய் இலைகளில் ரத்த அழுத்த அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் கலவைகள் உள்ளன. அவற்றை வெறும் வயிற்றில் உட்கொள்வது ஆரோக்கியமான ரத்த அழுத்தத்தைப் பராமரிக்கவும், உயர் ரத்த அழுத்தம் தொடர்பான சிக்கல்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் பங்களிக்கும். ஏலக்காயின் சிறுநீர்ப்பெருக்கி விளைவு உடலில் திரவம் தேங்குவதைக் குறைக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் அதன் ஆக்ஸிஜனேற்றப் பண்புகள் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன, இவை இரண்டும் உயர் இரத்த அழுத்தத்துடன் தொடர்புடையவை.

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கிறது: வைட்டமின் சி மற்றும் பிற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஏலக்காய் இலைகள் உடலின் நோயெதிர்ப்புச் சக்தியை மேம்படுத்தும். தொடர்ந்து உட்கொள்வது பொதுவான நோய்கள் மற்றும் தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவும். ஏலக்காயின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புப் பண்புகள் தீங்கு விளைவிக்கும் நோய்க்கிருமிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதன் மூலம் உடலின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை ஆதரிக்கின்றன.

சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: ஏலக்காய் இலைகளின் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு பங்களிக்கும். தொடர்ந்து உட்கொள்வது முகப்பருவைக் குறைப்பதற்கும், தெளிவான நிறத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும். ஏலக்காயின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு விளைவுகள் தோல் தொற்றுகளைத் தடுக்கவும், ஒட்டுமொத்த தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

நச்சு நீக்கம்: ஏலக்காய் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவது உடலின் இயற்கையான நச்சு நீக்கும் செயல்முறைகளைத் தூண்டும். சிறுநீர்ப்பெருக்கி விளைவு நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது, சிறுநீரக ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது. ஏலக்காயில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் மற்றும் உயிரணுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜனேற்ற சேதத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் நச்சு நீக்கத்திற்கு மேலும் உதவுகின்றன.

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது: ஏலக்காய் இலைகள் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரித்து, கொழுப்பை திறமையாக எரிப்பதற்கு உதவும். தினசரி காலை எழுந்ததும், ஏலக்காய் இலைகளை மெல்லுவது, அதனுடன் சீரான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சியுடன் இணைந்து, எடை மேலாண்மை முயற்சிகளை ஆதரிக்கலாம். ஏலக்காயின் வெப்ப உற்பத்திப் பண்புகள் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகின்றன, அதே நேரத்தில் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் அதன் திறன் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: ஏலக்காய் இலைகளின் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் சுவாசப் பாதையை ஆசுவாசப்படுத்த உதவும், இது ஆஸ்துமா அல்லது மூச்சுக்குழாய் அழற்சி போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். 1,8-சினிஹோல் போன்ற ஏலக்காயில் உள்ள அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள், சளியை வெளியேற்றும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, இது சுவாசப் பாதையில் இருந்து சளியை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

மன அமைதி: ஏலக்காய் இலைகளை உட்கொள்வது மனத் தெளிவு மற்றும் கவனத்தில் நேர்மறையான விளைவைக் கொண்டிருக்கலாம். இதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம், அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தலாம். ஏலக்காயின் ஆக்ஸிஜனேற்றப் பண்புகள் மூளையில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன, இது அறிவாற்றல் குறைவு மற்றும் நரம்பு சிதைவு நோய்களுடன் தொடர்புடையது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

