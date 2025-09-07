ETV Bharat / health

காரம் தான்..ஆனால் நன்மைகளும் அதிகம் - பச்சை மிளகாயில் கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள் இதோ!

பச்சை மிளகாய் வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தி அதிக கலோரிகளை எரிப்பதால் உடல் எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : September 7, 2025 at 10:48 AM IST

தமிழர்களின் சமையலில் பச்சை மிளகாய் தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக உள்ளது. கூட்டு, பொரியல், ஆம்லேட்டில் தொடங்கி சாம்பார், குழம்பு, பிரியாணி வரை பச்சை மிளகாய் இல்லாமல் சமையலே இருக்காது. அதன் காரமான சுவை, உணவிற்கு தனித்துவமான மணத்தையும், சுவையையும் கூட்டுகிறது. மேலும், பச்சை மிளகாயை உணவில் சரியான அளவில் சேர்ப்பதன் மூலம் உடலுக்கு பல அற்புதமான நன்மைகள் கிடைப்பதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், நமது அன்றாட உணவில் இருக்கும் பச்சை மிளகாய் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு என்ன நன்மைகளை தருகின்றது? அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் என்னென்ன? என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்: பச்சை மிளகாயில் ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் கரோட்டினாய்டுகள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் இருப்பதாக 2022ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த சேர்மங்கள் வயதான அறிகுறிகளைக் குறைப்பதாகவும், பல நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

அதுமட்டுமல்லாமல், பச்சை மிளகாயில் வைட்டமின்கள் ஏ, பி2, பி3, பி6, பி9, சி மற்றும் ஈ ஆகியவை உள்ளன, மேலும் வைட்டமின் சி வலுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் உடலை ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது என Biomedical and Antioxidant Potentialities in Chilli: Perspectives and Way Forward என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து: இது புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் சக்திவாய்ந்த இயற்கை இரசாயனங்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. கூடுதலாக, கேப்சைசின் உடலில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் செல்களின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து, சில வகையான செல்களை அழிப்பதாக பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்பகம், வயிறு மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோய் செல்களில் பச்சை மிளகாயின் சேர்மங்களின் தாக்கம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

எடை கட்டுப்பாடு: பச்சை மிளகாய் வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தி அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது என்றும், அதில் உள்ள கேப்சைசின் என்ற கலவை கொழுப்பை எரித்து கொழுப்பு படிவுகள் உருவாகாமல் தடுக்க உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். மேலும், இது ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியம்: பச்சை மிளகாய் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துதல், ரத்தக் கட்டிகளைத் தடுப்பது மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற நன்மைகளை செய்கின்றது. அவை ரத்த நாளங்களில் வீக்கத்தையும் குறைப்பதன் மூலம் இதயப் பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அபாயம் குறைவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: இது கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரிமானத்தை மெதுவாக்கும் மற்றும் இன்சுலின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. இது உடல் ஆற்றலை மிகவும் திறமையாக பயன்படுத்த உதவுகிறது, இதன் மூலம் ரத்த குளுக்கோஸை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது. . இது எடை நிர்வாகத்தை ஆதரிக்கிறது மற்றும் உடல் பருமன், நீரிழிவு மற்றும் இருதய நோய்கள் போன்ற நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின்(NCBI) ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

வலியைக் குறைக்கிறது: பச்சை மிளகாய் இயற்கையான பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதாகவும், அவை சில நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அவை இயற்கையான வலி நிவாரணிகளாகவும் செயல்படுகின்றன, குறிப்பாக மூட்டுவலி உள்ளவர்களுக்கு ஏற்றதாகும். பச்சை மிளகாயை அளவாக உட்கொள்வது பல ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், அதிகமாக உட்கொள்வது ஒவ்வாமை அல்லது செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என்கின்றனர்.

