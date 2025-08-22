ETV Bharat / health

இந்த பிரச்சனை இருப்பவர்கள் நெல்லிக்காய் சாப்பிடக்கூடாதாம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு! - PEOPLW WHO SHOULD NOT EAT AMLA

நெல்லிக்காய் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதால் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். இருப்பினும், ஹைபோகிளைசீமியா உள்ளவர்களுக்கு அவர்களின் நிலைமையை மோசமாக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 22, 2025 at 9:48 AM IST

ஆயுர்வேதத்தில் வைட்டமின் சி, ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு கலவைகள் நிறைந்த ஒரு சூப்பர்ஃபுட் ஆக நெல்லிக்காய் கருதப்படுகிறது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, செரிமானம், சருமம் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை ஒழுங்குப்படுத்துவது போன்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டிருப்பதால் ஜூஸ், சப்ளிமென்ட்கள், ஊறுகாய்கள் போன்ற முறைகளில் உட்கொள்ளப்படுகிறது.

இருப்பினும், இவ்வளவு நன்மைகளை கொண்டிருக்கும் நெல்லிக்காய் அனைவருக்கு ஏற்றது அல்ல என்கின்றது ஒரு ஆய்வு. இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் பார்மசூட்டிகல் சயின்சஸ் அண்ட் ரிசர்ச் (International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research) என்ற ஆய்வின்படி, நெல்லிக்காயில் உள்ள உயிரியல் கலவைகள் (bioactive compounds) உணர்திறன் உள்ள நபர்களுக்கு ஒவ்வாமையாக செயல்பட்டு, அரிப்பு, வீக்கம் அல்லது தோல் எரிச்சலைத் தூண்டலாம் என்கிறது.

அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் இருந்தபோதிலும், சில குறிப்பிட்ட நிலைமைகள் அல்லது உணர்திறன் கொண்டவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. அந்த வகையில், யாரெல்லாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

குறைந்த ரத்த சர்க்கரை உள்ளவர்கள் (hypoglycaemia): நெல்லிக்காய் ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதால் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும். இருப்பினும், ஹைபோகிளைசீமியா உள்ளவர்களுக்கு அவர்களின் நிலைமையை மோசமாக்கும். நெல்லிக்காயில் அதிக அளவு பாலிபினால்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இருப்பதால், இது இன்சுலின் உணர்திறன் மற்றும் குளுக்கோஸ் உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்துகிறது. ஏற்கனவே குறைந்த ரத்த சர்க்கரை உள்ளவர்களுக்கு அவர்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவு மிகவும் குறையக்கூடும். இதனால் தலைச்சுற்றல், சோர்வு, மற்றும் மயக்கம் போன்றவைக்கு வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

உணர்திறன் வாய்ந்த வயிறு உள்ளவர்கள்: நெல்லிக்காய் இயற்கையாகவே அமிலத் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. அதிக வைட்டமின் சி உள்ளடக்கம் சில நேரங்களில் வயிற்றின் உட்புறத்தை எரிச்சலடையச் செய்யலாம். இரைப்பைக் குடல் உணர்திறன், அமில ரிஃப்ளக்ஸ் அல்லது புண்கள் போன்ற பிரச்சனையை எதிர்கொள்பவர்கள், நெல்லிக்காயை உட்கொண்ட பிறகு நெஞ்செரிச்சல், வீக்கம் அல்லது வயிற்று வலி போன்றவற்றை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகம். நெல்லிக்காய் இரைப்பை குடல் பாதுகாப்பு பண்புகளை கொண்டிருந்தாலும், அதன் புளிப்பு மற்றும் துவர்ப்பு சுவை உணர்திறன் உள்ள நபர்களுக்கு, குறிப்பாக பச்சையாக அல்லது வெறும் வயிற்றில் உட்கொள்ளும்போது அமிலத்தன்மையை தூண்டலாம்.

ரத்தத்தை மெலிதாக்கும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்: நெல்லிக்காய்க்கு இயற்கையான ரத்தத்தை மெலிதாக்கும் பண்புகள் உள்ளன. வார்ஃபரின் (warfarin), ஆஸ்பிரின் அல்லது குளோபிடோகிரல் (clopidogrel) போன்ற ஆண்டிகோகுலன்ட் அல்லது ஆன்டிபிளேட்லெட் மருந்துகளை ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு, நெல்லிக்காயை சேர்ப்பது ரத்தப்போக்கு அபாயத்தை அதிகரிக்கும். நெல்லிக்காய் சாறு தட்டணுக்களின் திரட்டலைத் தடுக்கலாம் மற்றும் உறைதல் நேரத்தை நீட்டிக்கலாம். இது அறுவை சிகிச்சையின்போது, காயத்திற்குப் பிறகு அல்லது ரத்தப்போக்கு கோளாறுகளுக்கு ஆளானவர்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும்.

சிறுநீரகக் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்றதல்ல: நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது, இது உடலில் ஆக்ஸலேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த கலவை சிறுநீரக கற்கள், குறிப்பாக கால்சியம் ஆக்ஸலேட் கற்கள் உருவாவதற்கு பங்களிக்கும். சிறுநீரகக் கற்களின் வரலாறு அல்லது சிறுநீரக செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, நெல்லிக்காயை அடிக்கடி அல்லது அதிக அளவில் உட்கொள்வது ஆபத்தை அதிகரிக்கலாம். ஒரு ஆய்வு, அதிக வைட்டமின் சி உட்கொள்ளல் மற்றும் அதிகரித்த சிறுநீர் ஆக்ஸலேட் வெளியேற்றத்திற்கு இடையே ஒரு தொடர்பைக் கண்டறிந்ததுள்ளது.

கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்: கர்ப்ப காலத்தில் மிதமான அளவில் நெல்லிக்காய் உட்கொள்வது பொதுவாக பாதுகாப்பானது மற்றும் நன்மை பயக்கும் என்றாலும், அதிகப்படியான நுகர்வு, குறிப்பாக பச்சையாக அல்லது செறிவூட்டப்பட்ட வடிவங்களில், இரைப்பைக் குடல் அசௌகரியம், வயிற்றுப்போக்கு அல்லது உடல் அதிகப்படியாக குளிர்ச்சியடைவதற்கு வழிவகுக்கும் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அதிக அளவு நெல்லிக்காய் செரிமான அமைப்பை அதிகமாகத் தூண்டலாம் அல்லது கருப்பையின் தொனியைப் பாதிக்கலாம் என்று கூறுகின்றன.

சில உணவு ஒவ்வாமைகள் அல்லது உணர்திறன் உள்ளவர்கள்: அரிதாக இருந்தாலும், சில நபர்களுக்கு நெல்லிக்காய்க்கு ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் ஏற்படலாம். இதில் அரிப்பு, படை நோய், தோல் தடிப்பு அல்லது குமட்டல் மற்றும் பிடிப்புகள் போன்ற செரிமான அறிகுறிகள் இருக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

