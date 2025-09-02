சென்னை: தமிழ்நாட்டில் புகை மற்றும் மதுபானங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
2011 - 12 மற்றும் 2022 - 23 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட கால கட்டங்களில் போதைப்பொருட்கள் பயன்பாடு குறித்து மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அந்த ஆய்வின் முடிவில் மதுபானம், சிகரெட் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, கிராமங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள வசதியானவர்கள் மத்தியில் மதுபானம் வாங்கும் பழக்கம் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது.
அதே போல், கீழ்த்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரிடையே புகையிலை மற்றும் சிகரெட் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதும் ஆய்வு முடிவில் தெரிய வந்திருக்கிறது. அதிகப்படியான வரி விதிப்பு காரணமாக மது வகைகளின் விலை உயர்ந்த அதே நேரத்தில், புகையிலை, சிகரெட் போன்றவை குறைந்த விலையில் கிடைப்பதால் இதை வாங்குவோர் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரித்திருக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு முடிவு.
சராசரி மாதாந்திர செலவு
இந்தியாவில் கிராமப்புறங்களில் 1999 -2000 ஆம் ஆண்டில், பான், புகையிலை மற்றும் ஆல்கஹால் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களுக்கான சராசரி மாதாந்திர செலவு 2.87 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், அது 2022-23ஆம் ஆண்டில் 3.79 சதவீதமாக அதிகரித்திருக்கிறது. அதே போல், நகர்ப்புறங்களில், 1999-2000 ஆம் ஆண்டில் 1.90 சதவீதமாக இருந்த செலவானது, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் 2.43 சதவீதமாக அதிகரித்திருக்கிறது.
புகையிலை மற்றும் புகையிலைப் பொருட்கள் பயன்பாடு
உலகளவில் புகையிலைப் பொருட்கள் பயன்பாட்டில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாக இந்த ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக, 15 வயதுக்கும் மேற்பட்ட சுமார் 267 மில்லியன் பேர் புகைபிடித்தல் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்வதாக தெரியவந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களுக்கான சராசரி தனிநபர் செலவு
தமிழ்நாட்டின் கிராமங்களில் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டு மதுபானம் மற்றும் பீருக்கு அதிகமாக செலவு செய்திருக்கின்றனர். அதாவது, சராசரியாக ஒரு தனி நபர் ஆண்டுக்கு 1,901 ரூபாய் மதுபானத்திற்காக செலவு செய்திருக்கிறார். அதே சமயம், சிகரெட், பீடி, குட்கா மற்றும் நாட்டு சரக்குகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் குறைவாகவே செலவிட்டிருக்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புறங்களில் வெளிநாட்டு மதுபானம் மற்றும் பீருக்கு தனிநபர் ஆண்டுக்கு சராசரியாக1,346 ரூபாய் செலவு செய்கிறார். இதன்படி, மதுபான செலவில் இந்தியாவில் முதலிடம் வகிக்கின்றன தமிழக நகர்ப்புறங்கள். அதே சமயம், சிகரெட், பீடி, குட்கா மற்றும் நாட்டு சரக்குகளுக்கான செலவு இங்கு மிகவும் குறைவு.
இருப்பினும், ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும் போது இந்தியாவில் போதைப்பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தனிநபர் பயன்பாடும், அதற்கான செலவுகளும் அதிகரித்திருப்பதாக ஆய்வு முடிவில் தெரிய வந்துள்ளது.