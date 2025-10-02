ETV Bharat / health

தினசரி உணவில் சேர்க்கவேண்டிய ஆரோக்கியமான கொழுப்பு உணவுகள்!

சால்மன், கானாங்கெளுத்தி மற்றும் மத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், உயர்தர புரதம் மற்றும் B12 மற்றும் D போன்ற அத்தியாவசிய வைட்டமின்களின் சிறந்த மூலங்களாகும்.

கொழுப்பு என்பது உடலின் முக்கிய ஆற்றல் மூலங்களில் ஒன்றாகும். நாம் அதிக நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது, சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்புதான் உடலுக்குத் தேவையான சக்தியை வழங்குகிறது. இது கார்போஹைட்ரேட்டுகளை விட அதிக அடர்த்தியான ஆற்றலை வழங்குகிறது. இவை, கெட்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் (Healthy fats) ஒரு சமச்சீர் உணவின் அத்தியாவசிய அங்கமாகும். இவை மூளை ஆரோக்கியம், ஹார்மோன் உற்பத்தி மற்றும் ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல் ஆகியவற்றில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆரோக்கியத்தை எதிர்மறையாகப் பாதிக்கக்கூடிய டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் (Trans fats) மற்றும் நிறைவுற்ற கொழுப்புகளைப் (Saturated fats) போலன்றி, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு உதவுகின்றன. அந்த வகையில், நமது அன்றாட உணவில் சேர்க்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அவகேடோ (Avocado): அவகேடோவில் ஒற்றைநிறைவுறா கொழுப்புகள் (Monounsaturated fats) நிறைந்துள்ளன. இதில் முக்கியமாக இருக்கும் ஓலிக் அமிலம் (Oleic acid) இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக அறியப்படுகிறது. இது நார்ச்சத்துடன் (fiber) சேர்த்து, வைட்டமின்கள் C, E, K மற்றும் பல்வேறு B வைட்டமின்களையும் வழங்குகிறது.

அவகேடோவில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் கெட்ட கொழுப்பின் (Bad Cholesterol) அளவைக் குறைக்க உதவுவதோடு, இதய நோய் அபாயத்தையும் குறைக்கலாம். மேலும், இவை ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளதால், சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, அழற்சியைக் (inflammation) குறைக்கின்றன.

நட்ஸ்: பாதாம், வால்நடஸ் மற்றும் முந்திரி போன்ற நட்ஸ் வகைகளில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், குறிப்பாக ஒற்றைநிறைவுறா மற்றும் பலநிறைவுறா கொழுப்புகள் (Polyunsaturated fats) அதிகமாக உள்ளன. இவை புரதம், நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களையும் வழங்குகின்றன. நட்ஸ்களைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது மேம்பட்ட இதய ஆரோக்கியம், எடை மேலாண்மை மற்றும் குறைந்த அழற்சியுடன் தொடர்புடையது.

வால்நட்ஸ்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் குறிப்பாக அதிகமாக உள்ளன, இது மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். ஒரு கைப்பிடி நட்ஸ்களை காலை உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

விதைகள்: சியா, பூசணி மற்றும் ஆளி விதைகள் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், குறிப்பாக ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்தவை. இவை புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகின்றன. சியா மற்றும் ஆளி விதைகள் அவற்றின் அதிக ஒமேகா-3 உள்ளடக்கத்திற்காக அறியப்படுகின்றன, இது இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரித்து, அழற்சியைக் குறைக்கிறது. அவற்றின் நார்ச்சத்து உள்ளடக்கம் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது மற்றும் திருப்தியை ஊக்குவிக்கிறது.

ஆலிவ் எண்ணெய்: எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் ஆலிவ் எண்ணெய் ஒற்றைநிறைவுறா கொழுப்புகள் மற்றும் பாலிஃபீனால்கள் (Polyphenols) போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களில் நிறைந்துள்ளது, அவை அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆலிவ் எண்ணெய் அதன் இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக அறியப்படுகிறது, இது கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கவும் மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்: சால்மன், கானாங்கெளுத்தி (Mackerel) மற்றும் மத்தி (Sardines) போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்கள் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், உயர்தர புரதம் மற்றும் B12 மற்றும் D போன்ற அத்தியாவசிய வைட்டமின்களின் சிறந்த மூலங்களாகும். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இதய ஆரோக்கியம், மூளை செயல்பாடு ஆகியவற்றை ஆதரித்து, அழற்சியைக் குறைக்கின்றன.

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது உணவில் கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களைச் சேர்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

டார்க் சாக்லேட்: டார்க் சாக்லேட் (70% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோகோ) கோகோ வெண்ணெயில் இருந்து ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, அத்துடன் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், இரும்பு, மெக்னீசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது. டார்க் சாக்லேட்டை மிதமான அளவில் உட்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம், அழற்சியைக் குறைக்கலாம் மற்றும் அதன் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் காரணமாக மூளை செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம் என A healthy approach to dietary fats: understanding the science and taking action to reduce consumer confusion என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

தேங்காய்: தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் துருவிய தேங்காய் உள்ளிட்ட தேங்காய் பொருட்கள், நடுத்தர சங்கிலி ட்ரைகிளிசரைடுகள் (MCTs) நிறைந்துள்ளன. இவை விரைவான ஆற்றலை வழங்கும், எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் ஆகும். MCTகள் எடை மேலாண்மைக்கு உதவலாம் மற்றும் மூளை செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம். தேங்காயில் நார்ச்சத்து மற்றும் தாதுக்களும் உள்ளன, இது உங்கள் உணவில் சேர்க்க ஒரு பல்துறைப் பொருளாக அமைகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

