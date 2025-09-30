ETV Bharat / health

'இந்தியர்கள் உணவில் 62% கார்போ ஹைட்ரேட்'; நீரிழிவு நோய் அதிகரிக்க இது தான் காரணம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

இந்தியர்கள் தங்களது உணவில் 62% கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதே நீரிழிவு நோய்க்கு காரணம் என்று ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
- BY எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: "இந்தியாவில் வேகமாக மாறி வரும் உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் காரணமாக நீரிழிவு மற்றும் உடல் எடை அதிகரிப்பு மக்களிடையே அதிகரித்து வருவகிறது" என மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் தலைவர் டாக்டர் மோகன், மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறக்கட்டளையின் தலைவரும், கட்டுரை ஆசிரியருமான அஞ்சனா ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியர்கள் உணவில் 62% கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதே இதற்கு காரணம் என்பதையும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.

இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் மெட்ராஸ் டயாபடீஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக நடத்திய ஆய்வில், "மக்களின் உணவில் அதிக கார்போஹைட்ரேட் உள்ளடக்கத்திற்கு வெள்ளை அரிசி, அரைக்கப்பட்ட முழு தானியங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை" தான் முக்கிய காரணமாக உள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது என்கிறார் டாக்டர் மோகன். இந்த ஆய்வு கட்டுரை நேச்சர்மெடிசின் இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

அரிசியை அதிகம் உட்கொள்ளும் தென்னிந்திய மக்கள்!

இது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய டாக்டர் மோகன், 'மெட்ராஸ் டயாபடீஸ் பவுண்டேசன் இணைந்து மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வு, 28 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் டெல்லியின் நகர்புறம், கிராமப்புறங்களை சேர்ந்த 1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 77 பேரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதிலும், இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களை மண்டலங்களாக பிரித்து ஆய்வு செய்ததில், தென் மண்டலம், கிழக்கு மண்டலம், வடகிழக்கு மண்டலம், மேற்கு மண்டலங்களில் வெள்ளை அரிசி அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். வடக்கு, மத்திய மண்டலங்களில் கோதுமை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். அதில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக கிழக்கு மண்டலத்தில் 64.8 சதவீதமும், குறைவாக மேற்கு மண்டலத்தில் 59 சதவீதமும் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இதில் பெரும்பாலும் வெள்ளை அரிசி, அறைக்கப்பட்ட முழு தானியங்கள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை ஆகியவற்றின் மூலம் கார்போஹைட்ரேட் அதிக அளவில் பெறப்படுவது தெரிய வந்துள்ளது.

ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட விவரம்
ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட விவரம் (NCBI)

கிழக்கு வடகிழக்கு மற்றும் தென்னிந்தியாவில் வெள்ளை அரிசியை மக்கள் அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர் அதேபோல் வடக்கு மற்றும் மத்திய மாநிலங்களில் கோதுமை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய உணவாக திணைகள் கர்நாடகா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா 3 மாநிலங்களில் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இதில் முக்கிய வகைகளான கேழ்வரகு, சோளம், முத்துத்தி தினை ஆகியவை பயன்பாட்டில் உள்ளன' என்றார்.

சர்க்கரை உட்கொள்ளல் அதிகம்!

மேலும், '21 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கூடுதல் சர்க்கரை எடுத்துக் கொள்வது என்பது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. இது தேசிய அளவிலான பரிந்துரையை விட 5 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. தேசிய அளவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை விட ஏழு சதவீதம் அதிகமாக கொழுப்பு சத்து நிறைந்த பொருட்களை எடுத்துக் கொள்கின்றனர்' என்றார்.

தொடர்ந்து மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் தலைவரும், கட்டுரை ஆசிரியருமான அஞ்சனா பேசுகையில், 'இந்தியாவில் புரதச்சத்து நிறைந்த பொருட்களை உட்கொள்ளுதல் மிகவும் குறைவாக உள்ளது.

மாநிலம் வாரியாக நீரிழிவு பாதிப்பு தரவு
மாநில வாரியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பற்றிய தரவு (NCBI)

இந்திய உணவுகளை பொருத்தவரை பெரும்பாலான புரதம் தானியங்கள், பருப்பு வகைகள் ஆகியவற்றில் இருந்து கிடைக்கிறது. இந்தியாவில் பால் மற்றும் இறைச்சி உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது என்பது நாடு முழுவதும் குறைவாகவே உள்ளது.

புரதச்சத்து நிறைந்த பால், தயிர், முட்டை, மீன் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்வதால் பாதிப்புகள் அதிக அளவில் ஏற்படாது. மாட்டு இறைச்சி உள்ளிட்ட இறைச்சி வகைகளை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்ளும் போது புரதச்சத்து அதிகம் சேரும். அதே போல் வேர்க்கடலை உள்ளிட்ட பயிறு வகைகள் அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அதிக கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த வெள்ளை அரிசி அரைத்த முல்தானியங்கள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை போன்றவற்றை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்ளும் போது அது நீரிழிவு மற்றும் நீரிழலுக்கு முந்திய நிலை மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை உருவாக்கும்' என்றார்.

நீரிழிவுக்கு கார்போஹைட்ரேட் உணவு மட்டும் தான் காரணமா?

இந்த ஆராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் புரதச்சத்து நிறைந்த பொருட்களை பொது விநியோக திட்டத்திலும் வழங்க வேண்டும் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர். அதனை தொடர்ந்து, 'நீரிழிவு நோய் ஏழை, பணக்காரர் என்ற பாகுபாடு இன்றி அனைவருக்கும் வருகிறது.

தற்காலத்தில் வசதி படைத்தவர்கள் நீரிழிவு நோய் வராமல் தற்காத்துக் கொள்வதற்கு நடை பயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்கின்றனர். நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களிடம் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதற்குக் காரணம் முன்பு போல் உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் சார்ந்த வேலை குறைந்துள்ளதும் காரணமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மேலும் சமூக பொருளாதார மாற்றத்தின் காரணமாகவும் , சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் காரணமாகவும் நீரிழிவு நோய் வருகிறது. உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது கார்போஹைட்ரேட் சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை குறைத்து புரதச்சத்துள்ள உணவுகளையும் சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்' என தெரிவித்தனர்.

மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை தலைவர் டாக்டர் மோகன் (ETV BHARAT)

மேலும் தங்களின் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு அளிப்பதுடன் பொதுமக்களுக்கு புரதச்சத்து நிறைந்த பொருட்களை வழங்கவும் பரிந்துரைக்கப்படும் என்றனர்.

இதையும் படிங்க: Exclusive| ஆரோக்கியத்தை பேணுவது எப்படி? சச்சின் டெண்டுல்கர் வழங்கும் ஹெல்த் டிப்ஸ்!

