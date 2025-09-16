ETV Bharat / entertainment

ஏங்க கண்ணு பட்ருச்சு போல... விபத்தில் சிக்கினார் 'கூமாபட்டி' தங்கபாண்டி!

கையில் அடிபட்டதாக தான் ஓட்டுநரிடம் கூறிய போது, ஓட்டுநர் தகாத வார்த்தையால் திட்டியதாக கூமாபட்டி தங்கபாண்டி புகார் அளித்துள்ளார்.

கூமாபட்டி தங்கபாண்டி
கூமாபட்டி தங்கபாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விருதுநகர்: இன்றைய சமூக வலைதளங்களில் நம்பர் ஒன் டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் 'கூமாபட்டி' தங்கபாண்டி விபத்து ஒன்றில் சிக்கிய சம்பவம் அவரை பின்தொடர்வோரை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

'ஏங்க..' என்ற ஒற்றை வார்த்தையால் உலகப் புகழ் பெற்றவர் தான் தங்கபாண்டி. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கூட பெரிய அளவில் பரீட்சியம் இல்லாத 'கூமாபட்டி' என்ற குக்கிராமத்தை உலக ஃபேமஸ் ஆக்கியவர் இவர். "ஏங்க.. கூமாபட்டிக்கு வாங்க" எனக் கூறி இவர் போட்ட வீடியோ, இவரது வாழ்க்கையையே மாற்றியது.

இந்த வீடியோவை அடுத்து, கூமாபட்டிக்கு பல சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுக்க தொடங்கினர். இதை பார்த்த தமிழ்நாடு அரசு, கூமாபட்டியை சுற்றுலா தலமாக மேம்படுத்த ரூ.10 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்யும் அளவுக்கு இந்த வீடியோ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, தங்கபாண்டி போடும் வீடியோக்கள் அனைத்தும் யூடியூபிலும், இன்ஸ்டாவிலும் அதிரிபுதிரி ஹிட் அடிக்க தொடங்கின. இதையடுத்து, தற்போது ஒரு தனியார் சேனல் நடத்தும் நடன நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சாந்தினிக்கு ஜோடியாக தெறிக்க விட்டு வருகிறார் தங்கபாண்டி.

இவர் சாந்தினியோடு ஆடும் ஒவ்வொரு நடனங்களும் சமூக வலைதளங்களில் செம ஹிட் அடித்து வருகின்றன. அந்த சேனலில் டிஆர்பியும் எகிறி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தங்கபாண்டிக்கு அதிக அளவில் ஃபேன்ஸ் இருந்தாலும், சாந்தினியோடு அவர் நடனமாடுவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இளைஞர்கள் சிலர் அவரை ஜாலியாக திட்டி பதிவிட்டு வருவதையும் பார்க்க முடிகிறது.

இந்நிலையில் தான், இன்று ஒரு விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறார் கூமாபட்டி தங்கபாண்டி. தனியார் நிகழ்ச்சியில் ஷூட்டிங்கை முடித்து விட்டு சென்னையில் இருந்து கூமாபட்டிக்கு தங்கபாண்டி திரும்பியிருக்கிறார். பேருந்தில் அவர் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது, ஓட்டுநர் சட்டென பிரேக் பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது, தங்கபாண்டியின் கை, பஸ் கதவில் வேகமாக மோதியது. இதில், அவரது வலது கை தோள்பட்டையில் எலும்பு முறிந்தது. இதையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் தங்கபாண்டியை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தற்போது அவருக்கு மாவுக் கட்டு போடப்பட்டு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வந்தனர்.

முன்னதாக, விபத்து நேரிட்டதும் பேருந்தை ஓட்டி வந்த முருகேசன் என்பவரிடம் வலி தாங்க முடியவில்லை என தான் கூறியதாகவும், ஆனால், ஓட்டுநரோ, தன்னை தகாத வார்த்தையால் திட்டி விட்டு, உழவர் சந்தை அருகே இறக்கி விட்டு சென்றதாகவும் தங்கபாண்டியன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Last Updated : September 16, 2025 at 3:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KOOMAPATTI ACCIDENTகூமாபட்டி தங்கபாண்டிவிபத்துபோலீஸ்KOOMAPATTI THANGAPANDI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.