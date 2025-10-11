'தேசிய தலைவர் - தேவர் பெருமான்' திரைப்பட விழாவில் யூடியூப் சேனல் ஒளிப்பதிவாளர் மீது தாக்குதல்
’தேசிய தலைவர் - தேவர் பெருமான்’ படத்தை இயக்குநர் திறன்பட எடுக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியுள்ள நூலாசிரியர் தவமணி, உரிய திருத்தங்கள் செய்த பிறகு படத்தை வெளியிட வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : October 11, 2025 at 11:10 AM IST
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற ’தேசிய தலைவர் - தேவர் பெருமான்' திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் தனியார் யூடியூப் சேனல் ஒளிப்பதிவாளரை அரசியல் கட்சி ஆதரவாளர் ஒருவர் தாக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு 'தேசிய தலைவர் - தேவர் பெருமான்’ என்கிற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் படத்தில் நடித்த பஷீர், படத்தின் இயக்குநர் அரவிந்த்ராஜ், இயக்குநர்கள் ஆர்.வி.உதயக்குமார், பேரரசு, மோகன்ஜி, நடிகை கெளதமி, முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா, R.K. சுரேஷ், கவிஞர் சினேகன், நூலாசிரியர் தவமணி, மற்றும் அகில இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
படம் திறம்பட எடுக்கப்படவில்லை
இந்நிகழ்ச்சியில் நூலாசிரியர் தவமணி பேசுகையில், ”படத்தின் இயக்குநர் படத்தை திறன்பட எடுக்கவில்லை. படத்தில் 52 இடங்களில் திருத்தங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை சரி செய்து செய்த பிறகே திரைப்படத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று கூறினார்.
உடனே, தவமணி ஆதரவாளர்கள் இயக்குநரை பார்த்து, 'எதற்காக இப்படி செய்தீர்கள்?' என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினர். 'இயக்குநர் இதுபோன்று செய்யக்கூடாது' என மிரட்டும் தொனியிலும அவர்கள் பேசினர்.
தொடர்ந்து பேசிய தவமணி, "நான் ஒரு ஆசிரியர் போல உங்களிடம் கூறுகிறேன், படத்தில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்யுங்கள்" என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து இயக்குநர் அரவிந்த் ராஜாவின் ஆதரவாளர்கள், 'இயக்குநர் கடந்த ஆறு வருடங்களாக இந்த படத்திற்காக உழைத்து வருகிறார். அவரை எப்படி நீங்கள் குறை கூறலாம்?' என தவமணியை பார்த்து சத்தம் போட்டனர். இதனால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே சிறிது நேரம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
மனசாட்சிபடி எடுத்துள்ளேன்
படத்தின் இயக்குநர் அரவிந்த் ராஜ் பேசும்போது, "முத்துராமலிங்க தேவர் ஒரு சமூகத்திற்கு மட்டுமே உரியவர் கிடையாது. தமிழர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவர். அவரைப் பற்றி நான் பேசவோ, திரைப்படம் எடுக்கவோ கூடாதா? என்னுடைய மனசாட்சிக்கு ஏற்ற முறையில் நான் திரைப்படம் எடுத்திருக்கிறேன்” என உணர்ச்சி பெருக்கெடுத்துப் பேசினார்.
இயக்குநர் பேரரசு பேசும்போது, "எனக்குத் தெரிந்து சிவாஜி கணேசன், சங்கிலி முருகன் இருவர் மட்டுமே திரைத்துறையில் தேவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். ’தேவர் மகன்’ படத்தில் கூட கமல் ஹாசன் கௌதமி, ரேவதி யாரும் தேவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிடையாது. அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவானவர் தேவர், கொண்டாடப்பட வேண்டிய தலைவர்” என கூறினார்.
நடிகை கௌதமி பேசும்போது, "தமிழ்நாட்டில் இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவையான ஒரு அரசியல் தலைவராக இருக்கக்கூடிய தேவர். அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை திரைப்படமாக எடுத்திருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளருக்கும், இயக்குநர்களுக்கும் மேலும் இதில் தேவர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த பஷீருக்கும் பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
இந்த விழா முடிந்து, இதில் பங்கேற்ற அனைவரும் அரங்கை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனல் ஒளிப்பதிவாளரை, இந்திய பசும்பொன் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் மூர்த்தியின் ஆதரவாளர் ஒரு தாக்கியுள்ளார். உடன் இருந்த மற்ற ஒளிப்பதிவாளர்கள், 'எதற்காக இப்படி செய்கிறீர்கள்?' என கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், இருவரும் அங்கிருந்து அவசர அவசரமாக வெளியேறினர். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.