சென்னை: யோகி பாபு நடிக்கும் 'சந்நிதானம் (P.O)' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை இயக்குநர் சேரன் மற்றும் நடிகை மஞ்சு வாரியர் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
'யோகி பாபு, ரூபேஷ் ஷெட்டி, சித்தாரா, பிரமோத் ஷெட்டி, வர்ஷா விஸ்வநாத், மூணார் ரமேஷ், கஜராஜ், ராஜா ருத்ரகோடி, சத்விக், அஷ்வின் ஹாசன், வினோத் சாகர், கல்கி ராஜா, விஷாலினி, தஷ்மிகா லக்ஷ்மண் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இப்படத்தை வி.விவேகானந்தன், ஷபீர் பதான் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். அமுத சாரதி 'சந்நிதானம் (P.O)' படத்திற்கு வசனம் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில் மாபெரும் நட்சத்திர பட்டாளத்துடன், தமிழ் சினிமாவில் 170க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்த பன்முகத் தமிழ் நடிகரான யோகி பாபு, கன்னட சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான ரூபேஷ் ஷெட்டி, வர்ஷா விஸ்வநாத் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இத்திரைப்படம், கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில், பம்பை மற்றும் எருமேலி போன்ற புகழ்பெற்ற இடங்களிலும், தமிழ்நாட்டில் சென்னை மற்றும் பொள்ளாச்சியிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.
வலுவான மனித உணர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு, சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் எதிர்கொள்ளும் எதிர்பாராத சம்பவம் அதனைத்தொடர்ந்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இந்த படத்தின் கதை பேசுகிறது. கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அணுகுமுறையுடனும், ஆழமான உணர்வுபூர்வமான தொடர்புகளுடனும், இந்த படம் சிறந்த சினிமா அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை அஜினு அய்யப்பன் எழுதியுள்ளார். 'சந்நிதானம் (P.O)' அருண் ராஜ் இசையமைக்க, வினோத் பாரதி ஒளிப்பதிவையும், பிகே படத்தொகுப்பையும் கையாளுகின்றனர். அதேபோல் கலை இயக்குநராக விஜய் தென்னரசு, சண்டை பயிற்சியாளராக மெட்ரோ மகேஷ், நடன வடிவமைப்பாளராக ஜாய் மதி, ஆடை வடிவமைப்பாளராக நடராஜ், பாடலாசிரியராக மோகன் ராஜன் ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பான்-இந்திய திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள 'சந்நிதானம் (P.O)' விரைவில் வெளியாகிறது.
