டோலிவுட் பிரபலம் பிரம்மானந்தம் உடன் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகும் யோகி பாபு! - YOGI BABU IN TELUGU MOVIE

yogi babu in telygu movie: தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்துக் கொண்டிருக்கும் யோகிபாபு ’குர்ரம் பாப்பி ரெட்டி’ என்ற திரைப்படம் மூலம் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.

நடிகர் பிரம்மானந்தம் வீட்டில் யோகிபாபு
நடிகர் பிரம்மானந்தம் வீட்டில் யோகிபாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 3:54 PM IST

சென்னை: பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் யோகிபாபு, பிரம்மானந்தம் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் தெலுங்கு படம் மூலம் டோலிவுட்டில் அறிமுகமாகிறார்.

தமிழ் திரைப்படத் துறையில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள நகைச்சுவை நடிகர் யோகி பாபு, தமிழில் முன்னணி நடிகர்களான ரஜினி, விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட பிரபல நடிகர்களுடன் இணைந்து பல்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார். தனது நேர்த்தியான நடிப்பு மற்றும் நகைச்சுவையால் தமிழ் ரசிகர்களை கவர்ந்த யோகி பாபு, தற்போது தெலுங்கு சினிமாவில் நடித்து வருகிறார்.

’குர்ரம் பாப்பி ரெட்டி’ என்ற திரைப்படம் மூலம் தற்போது அவர் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகி உள்ளார். முரளி மனோகர்ரெட்டி இயக்கும் இந்தப் படத்தில், மூத்த நகைச்சுவை நடிகரும், பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவருமான பிரம்மானந்தம் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் இரண்டு பிரபல நகைச்சுவை நடிகர்கள் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடிப்பதால், இப்படத்திற்கு திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மேலும் படப்பிடிப்பு நேரத்தில், பிரம்மானந்தம் மற்றும் யோகி பாபுவுக்கு இடையே நல்ல நட்புறவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து நடிகர் பிரம்மானந்தம் தன் வீட்டிற்கு யோகி பாபுவை அழைத்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். அப்போது, தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களைப் பதிவு செய்துள்ள "நான் பிரம்மானந்தம்" என்ற புத்தகத்தை அவர் யோகி பாபுவிற்கு நினைவுப் பரிசாக வழங்கியுள்ளார்.

நடிகர் பிரம்மானந்தம் வீட்டில் யோகிபாபு
நடிகர் பிரம்மானந்தம் வீட்டில் யோகிபாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிரம்மானந்தம் நடிக்கும் தெலுங்கு படத்தில் அறிமுகமாகி உள்ளது குறித்து நடிகர் யோகிபாபு தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

"என்னை தெலுங்கு சினிமா இவ்வாறு அன்புடனும், ஆதரவுடனும் வரவேற்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பிரம்மானந்தம் போன்ற ஒரு ஜாம்பவானுடன் இணைந்து நடிப்பது பெருமையாக உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

பிரம்மானந்தம் மற்றும் யோகி பாபு இணையும் ’குர்ரம் பாப்பி ரெட்டி’ திரைப்படம் ரசிகர்களுக்கு நிச்சயமாக அதிரடியான நகைச்சுவை விருந்தாக இருக்கும் என்றும், இந்தத் திரைப்படத்தின் விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் எனவும் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

யோகிபாபு சமீபத்தில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் கலக்கிய விஜய் சேதுபதி, நித்யா மேனன் நடிப்பில் வெளியான ’தலைவன் தலைவி’ திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

