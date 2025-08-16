ETV Bharat / entertainment

இந்திய அளவில் ’கூலி’ படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடித்த ’வார் 2’ - COOLIE VS WAR 2

வார் 2 இந்திய அளவில் அதிக வசூலை பெற்றாலும், உலக அளவில் கூலி படம் வசூலில் சாதனை படைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

வார் 2, கூலி போஸ்டர்
வார் 2, கூலி போஸ்டர் (Film posters)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 7:01 PM IST

1 Min Read

ஹைதராபாத்: ஹிர்திக் ரோஷன், ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த 'வார் 2' திரைப்படம், கூலி படத்தை விட அதிக வசூல் செய்துள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’கூலி’. இப்படத்தில் நாகர்ஜுனா, அமீர் கான், சத்யராஜ், உபேந்திரா, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ், ரஜினிகாந்த் கூட்டணி என்பதால் இப்படம் தொடங்கியது முதலே அதிக அளவு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. டிக்கெட் முன்பதிவில் கூட கூலி திரைப்படம் சாதனை படைத்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.

கூலி திரைப்படம் வெளியாகி முதல் நாளில் ரூ.151 கோடி வசூலித்து, உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்தது. மேலும் சாக்னில்க் இணைய தள தகவலின்படி முதல் நாளில், இந்திய அளவில் ரூ.65 கோடி வசூல் செய்தது. அதே நேரத்தில் கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் நாள் படத்தின் வசூல் குறைந்தது.

சாக்னில்க் இணையதள தகவலின்படி, இரண்டாம் நாள் (ஆகஸ்ட் 15) இப்படம் ரூ.53.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

வார் 2 அதிக வசூல்

அதே நேரத்தில் அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில் ஹிர்திக் ரோஷன், ஜூனியர் என்டிஆர், கியாரா அத்வானி நடித்துள்ள ’வார் 2’ (war 2) திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரூ.300 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ’வார் 2’ திரைப்படம் வெளியான 2 நாட்களில் மொத்தமாக 108.35 கோடி வசூலித்துள்ளது.

நேற்று ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இப்படம் ரூ.56.35 கோடி வசூலித்துள்ளது. இதன்மூலம் இந்திய அளவில் கூலி படத்தை விட கிட்டதட்ட ரூ.3 கோடியை இப்படம் கூடுதலாக வசூலித்துள்ளது. மேலும், உலகளவில் ரூ.79 கோடிக்கு மேல் இப்படம் வசூல் செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: "சினிமாவில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு" - ரஜினிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் தென் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. வார் 2 இந்திய அளவில் அதிக வசூலை பெற்றாலும், மொத்த வசூலில் உலகளவில் கூலி படம் சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரஜினிகாந்த்COOLIE COLLECTIONSகூலி வசூல் சாதனைWAR 2 COLLECTIONSCOOLIE VS WAR 2

