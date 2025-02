ETV Bharat / entertainment

விக்ராந்த், சோனியா அகர்வால் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’வில்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு! - WILL FIRST LOOK POSTER

வில் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு ( Credits - Film Posters, ETV Bharat Tamilnadu )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Feb 5, 2025, 2:49 PM IST

சென்னை: Foot Steps Production தயாரிப்பில், இயக்குநர் S சிவராமன் இயக்கத்தில் சோனியா அகர்வால், விக்ராந்த் நடிப்பில் கோர்ட் டிராமாவாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் “வில்” (WILL). இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பாடல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் கோத்ஹ்டாரி மெட்ராஸ் நிறுவனம் இப்படத்தினை இணைந்து வழங்குகிறது. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உயில் ஏற்படுத்தும் பிரச்சனை, உயிலின் பின்னால் இருக்கும் தியாகம் என்ன என்பதை மையக்கதையாக கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது. உயர்நீதிமன்றப் பின்னணியில் விக்ராந்த், சோனியா அகர்வால் பாத்திரங்கள் ஓவியமாக வரையப்பட்டிருக்கும். வித்தியாசமான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இப்படத்தில் நடிகை சோனியா அகர்வால் முதன்மைப் பாத்திரத்தில், நீதிபதியாக மாறுபட்ட கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். வில் படப்பிடிப்பு காட்சிகள் (Credits - ETV Bharat Tamilnadu) பிரபல நடிகை சோனியா அகர்வால் செல்வராகவன் இயக்கிய 7ஜி ரெயின்போ காலனி, மற்றும் காதல் கொண்டேன் ஆகிய திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். மேலும் சிலம்பரசனுக்கு ஜோடியாக கோவில் படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சோனியா அகர்வால் கடைசியாக 7ஜி, மூன்றாம் மனிதன் உள்ளிட்ட படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார்.